Обстрелы Донетчины: В Покровске погиб человек, есть разрушения в четырех районах
За прошедшие сутки, 16 декабря 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
По данным ОВА, в Великоновоселковской громаде обстреляны Улаклы, Константинополь, Разлив и Андреевка.
Покровский район
В Кураховской громаде повреждены многочисленные дома. В Мирнограде повреждены 3 дома. В Покровске погиб человек, поврежден дом и инфраструктурный объект. В Белицком поврежден дом.
Краматорский район
Обстреляны окрестности Константиновской и Лиманской громад.
Бахмутский район
В Северске повреждены 9 домов. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.
По данным ОСУВ "Хортица", вражеских ДРГ в Покровске нет, рашистов отбросили возле Песчаного.
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