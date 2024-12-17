Обстрелы Донетчины: В Покровске погиб человек, есть разрушения в четырех районах

За прошедшие сутки, 16 декабря 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

По данным ОВА, в Великоновоселковской громаде обстреляны Улаклы, Константинополь, Разлив и Андреевка.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены многочисленные дома. В Мирнограде повреждены 3 дома. В Покровске погиб человек, поврежден дом и инфраструктурный объект. В Белицком поврежден дом.

Краматорский район

Обстреляны окрестности Константиновской и Лиманской громад.

Также читайте: Враг оккупировал Анновку на Донетчине и продвинулся около 9 населенных пунктов, - DeepState

Бахмутский район

В Северске повреждены 9 домов. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.

По данным ОСУВ "Хортица", вражеских ДРГ в Покровске нет, рашистов отбросили возле Песчаного.