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обстрел (25795) Донецкая область (8786) Покровск (383) Часов Яр (206) Мирноград (26) Бахмутский район (79) Волновахский район (39) Покровский район (174) Северск (28) Константинополь (1)

Обстрелы Донетчины: В Покровске погиб человек, есть разрушения в четырех районах

15 грудня ворог вдарив по Дружківці та Мирнограду

За прошедшие сутки, 16 декабря 2024 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

По данным ОВА, в Великоновоселковской громаде обстреляны Улаклы, Константинополь, Разлив и Андреевка.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены многочисленные дома. В Мирнограде повреждены 3 дома. В Покровске погиб человек, поврежден дом и инфраструктурный объект. В Белицком поврежден дом.

Краматорский район

Обстреляны окрестности Константиновской и Лиманской громад.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 9 домов. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.

По данным ОСУВ "Хортица", вражеских ДРГ в Покровске нет, рашистов отбросили возле Песчаного.
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