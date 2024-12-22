В России прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах. ВИДЕО+ФОТО
В субботу, 21 декабря, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Так, петарда взорвалась в торговом центре "Форт" на севере Москвы. Петарду, предположительно, взорвала посетительница центра, она задержана. Сообщается, что женщина "действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей".
Поджоги в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки по подозрению в попытке поджога полицейского автомобиля. Женщин доставили в отдел полиции - они якобы действовали по указанию лиц, которые по телефону склонили их к преступлению.
Кроме этого, накануне 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ, а 18-летний юноша поджег уличный банкомат. А 20-летний житель бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе. Всех задержали.
Поджоги в Подмосковье
Также Telegram-каналы сообщают, что 64-летний мужчина поджег салют в МФЦ Королева в здании ТЦ "Гелиос" в Московской области, загорелся потолок, люди выбежали. Мужчина сбежал, после чего попытался запустить салют в отделе полиции и был задержан.
Кроме этого, фейерверк запустили в отделении "Почты России" в Химках Московской области. Как сообщил Telegram-канал Baza, за двое суток зафиксировано не менее 13 поджогов - машин, фейерверков, зданий в разных регионах России.
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Наступление на масквабвд уже начать
супер 😂😂😂
Історія з самокатом для екс-генерала значно ефективніша.
Нібито діяли, нібито за вказівкою, нібито телефоном, нібито схилили.... Якщо немає точної інфи для чого писати здогадки?
Джекпот для каких-то офискников походу. Наверное там ржали крепко