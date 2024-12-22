В России прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 21 декабря, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, петарда взорвалась в торговом центре "Форт" на севере Москвы. Петарду, предположительно, взорвала посетительница центра, она задержана. Сообщается, что женщина "действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей".

Поджоги в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки по подозрению в попытке поджога полицейского автомобиля. Женщин доставили в отдел полиции - они якобы действовали по указанию лиц, которые по телефону склонили их к преступлению.

Кроме этого, накануне 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ, а 18-летний юноша поджег уличный банкомат. А 20-летний житель бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе. Всех задержали.

Поджоги в Подмосковье

Также Telegram-каналы сообщают, что 64-летний мужчина поджег салют в МФЦ Королева в здании ТЦ "Гелиос" в Московской области, загорелся потолок, люди выбежали. Мужчина сбежал, после чего попытался запустить салют в отделе полиции и был задержан.

Кроме этого, фейерверк запустили в отделении "Почты России" в Химках Московской области. Как сообщил Telegram-канал Baza, за двое суток зафиксировано не менее 13 поджогов - машин, фейерверков, зданий в разных регионах России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве раздался взрыв: ликвидированы два военных РФ. ВИДЕО+ФОТО