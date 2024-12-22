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взрыв (6500) поджог (1025) россия (92999)

В России прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 21 декабря, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов РФ прокатилась волна поджогов и взрывов в общественных местах.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, петарда взорвалась в торговом центре "Форт" на севере Москвы. Петарду, предположительно, взорвала посетительница центра, она задержана. Сообщается, что женщина "действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей".

Поджоги в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны две пенсионерки по подозрению в попытке поджога полицейского автомобиля. Женщин доставили в отдел полиции - они якобы действовали по указанию лиц, которые по телефону склонили их к преступлению.

підпали в рф

Кроме этого, накануне 17-летняя девушка подожгла служебный автомобиль ГАИ, а 18-летний юноша поджег уличный банкомат. А 20-летний житель бросил бутылки с горючей смесью в здание областного военкомата в Адмиралтейском районе. Всех задержали.

Поджоги в Подмосковье

Также Telegram-каналы сообщают, что 64-летний мужчина поджег салют в МФЦ Королева в здании ТЦ "Гелиос" в Московской области, загорелся потолок, люди выбежали. Мужчина сбежал, после чего попытался запустить салют в отделе полиции и был задержан.

підпали в рф

Кроме этого, фейерверк запустили в отделении "Почты России" в Химках Московской области. Как сообщил Telegram-канал Baza, за двое суток зафиксировано не менее 13 поджогов - машин, фейерверков, зданий в разных регионах России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Москве раздался взрыв: ликвидированы два военных РФ. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+27
Хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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21.12.2024 23:53
+24
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22.12.2024 00:19
+17
Най палає москалота
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21.12.2024 23:54
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Хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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21.12.2024 23:53 Ответить
Най палає москалота
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21.12.2024 23:54 Ответить
Это правый сектор.
Наступление на масквабвд уже начать
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21.12.2024 23:55 Ответить
Начато
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21.12.2024 23:56 Ответить
Палає ***@лостан 🔥🔥🔥
супер 😂😂😂
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21.12.2024 23:58 Ответить
Рузьге стверджують,що то були не вибухи, а вбухи!
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22.12.2024 00:00 Ответить
Кучеряво починаються корпоративи в рф. Але ж до Нового року ще тиждень як мінімум. Про війну там мало що чути.
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22.12.2024 00:12 Ответить
Партизанський рух на Росії проти рашизму
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22.12.2024 00:19 Ответить
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22.12.2024 00:19 Ответить
А я б сказала: не тому, що його назвали довбойобом, а тому, що він і є довбойоб!
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22.12.2024 01:55 Ответить
Там кожні свята такі перформанси. Ані з Україною,а ні з війною ніяк не пов'язано.
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22.12.2024 00:20 Ответить
народонасєлєніє что то подозрєваєт
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22.12.2024 00:27 Ответить
рускій не може жити без царя,це показує багатосторічна історія.Щоб не відбувалось на цих болотах,які перетрубації-вони зажди будуть поклонятись царю, і щоб їх бив.
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22.12.2024 00:32 Ответить
Агенти діда Тріскуна бешкетують))) най би трасформаторні палили))
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22.12.2024 00:27 Ответить
Напевно деякі колцентри,почали в правильному напрямку працювати.
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22.12.2024 00:33 Ответить
- Мачіть в сартірах! (с)
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22.12.2024 01:20 Ответить
Якщо усе одно всіх підпалювачів затримує поліція, то значить треба палити поліцейські автомобілі, щоби поліції не було на чому їздити на затримання.
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22.12.2024 03:43 Ответить
Звісно, такий спосіб значно менш надійний порівняно з іншим способом - коли немає не на чому їхдити, але кому їздити.
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22.12.2024 03:47 Ответить
До речі, це абсолютно неприпустимо, що поліція в РФ їздить на імпортних (ворожих) автомобілях! - Треба зробити так, щоби подібного неподобства не було!
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22.12.2024 03:45 Ответить
Проєкту "Хочу жить" треба починати новий напрям роботи - "Увольняюсь из полиции РФ (ФСБ, СК, прокуратуры) прямо сейчас, потому что хочу жить".
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22.12.2024 03:51 Ответить
Описані у цій статті спроби підпалів неефективні: виконавців затримано, шкода ворогу мінімальна.

Історія з самокатом для екс-генерала значно ефективніша.
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22.12.2024 03:54 Ответить
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22.12.2024 07:38 Ответить
Мелочь, а приятно, значит кто-то там ещё шевелится!
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22.12.2024 09:07 Ответить
То ли еще будет, оййойой!
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22.12.2024 09:14 Ответить
Кацапи святкувати почали.
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22.12.2024 10:02 Ответить
"...вони нібито діяли за вказівкою осіб, які телефоном схилили їх до злочину. "Джерело: https://censor.net/ua/p3526414".

Нібито діяли, нібито за вказівкою, нібито телефоном, нібито схилили.... Якщо немає точної інфи для чого писати здогадки?
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22.12.2024 10:48 Ответить
Хоч би вже швидше на росії спалахнуло щоби ті підари нарешті зайнялися собою і не лізли до сусідів
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22.12.2024 11:44 Ответить
Сообщается, что женщина "действовала по указанию неизвестных, которым ранее перевела денежные средства в размере 120 тысяч рублей"
Джекпот для каких-то офискников походу. Наверное там ржали крепко
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22.12.2024 15:36 Ответить
 
 