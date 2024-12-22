Сутки на Донетчине: враг обстрелял 8 населенных пунктов, убил одного человека и еще одного ранили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: города Константиновка, Лиман, Покровск, Торецк, села Гришино, Стенки, Удачное, Яровая. Повреждены 79 гражданских объектов, из них 46 жилых домов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донетчины и начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

На Удачное россияне сбросили 4 авиабомбы "ФАБ 250". Враг нанес авиаудар по жилой застройке. Спасатели изъяли из-под завалов тело мужчины 1999 г.р. Повреждены 11 частных домов. В целом чрезвычайники разобрали 1 тонну строительных конструкций.





Покровск войска РФ атаковали 5 авиабомбами "ФАБ-250" и БПЛА. 21 декабря в 10.00 состоялся авиаудар "ФАБ-250" с модулем УМПК по центральной части г. Покровск, в результате чего повреждены:

здания коммунальной собственности;

9 частных домов;

1 многоквартирный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 10.20 состоялся обстрел с применением ударного БПЛА "Молния -2", в результате чего повреждено имущество автотранспортного предприятия, а именно:

помещение АЗС;

2 автобуса. Информация о пострадавших не поступала.

Около 11:40 произошел обстрел западной части города, в результате которого разрушен цех одного из промышленных частных предприятий Покровска.

Краматорский район

На Константиновку враг сбросил 5 авиабомб "ФАБ-250", а затем накрыл город из артиллерии - повреждены 8 домов, гаражи, транспортные средства, объект инфраструктуры.

В Лимане повреждены 3 дома.

Яровую оккупанты накрыли из РСЗО "Смерч" - пострадали 3 дома, гараж, хозяйственная постройка, автомобили.

В селе Стенки ударом авиабомбы "ФАБ-250" повреждены 9 частных домов, автомобиль, ЛЭП.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 612 человек, в том числе 21 ребенок.

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