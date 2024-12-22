Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. ВИДЕО+ФОТО (дополнено)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими скаутами и принял от них Вифлеемский огонь мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - написал президент.

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Также во время встречи Зеленский вспомнил о представителях скаутских организаций, которые стали на защиту Украины на фронте.

Как сообщили в офисе Президента, среди присутствующих были члены молодежной организации "Пласт – Національна скаутська організація України", всеукраинской молодежной общественной организации "Національна організація скаутів України" и общественной организации "Асоціація гайдів України".

Дети рассказали, что помогают молодежи в прифронтовых регионах и держат связь с маленькими украинцами за рубежом. Также скаутские организации поддерживают наших раненых воинов. Отмечается, что более полутысячи членов организации присоединились к Силам обороны.