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Зеленский (19024) скауты (5) Вифлеемский огонь (22)

Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. ВИДЕО+ФОТО (дополнено)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими скаутами и принял от них Вифлеемский огонь мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - написал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вифлеемский огонь мира привезли в Киев. ФОТОрепортаж

Также во время встречи Зеленский вспомнил о представителях скаутских организаций, которые стали на защиту Украины на фронте.

Как сообщили в офисе Президента, среди присутствующих были члены молодежной организации "Пласт – Національна скаутська організація України", всеукраинской молодежной общественной организации "Національна організація скаутів України" и общественной организации "Асоціація гайдів України".

Скаути передали Вифлеємський вогонь Зеленському

Дети рассказали, что помогают молодежи в прифронтовых регионах и держат связь с маленькими украинцами за рубежом. Также скаутские организации поддерживают наших раненых воинов. Отмечается, что более полутысячи членов организации присоединились к Силам обороны.

Скаути передали Вифлеємський вогонь Зеленському
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Топ комментарии
+16
хто-небудь може пояснити зв'язок між благодатним вогнем та шмарклею?...
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22.12.2024 16:03
+9
примазатись до позитиву
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22.12.2024 16:08
+9
І тут примазалося. Піар понад усе!
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22.12.2024 16:12
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Правила форума Совет форумчан
хто-небудь може пояснити зв'язок між благодатним вогнем та шмарклею?...
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22.12.2024 16:03 Ответить
примазатись до позитиву
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22.12.2024 16:08 Ответить
та воно собою вже так все вимазало, що відмивати роками доведеться жорсткою хімією...
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22.12.2024 16:40 Ответить
його предки десь у районі цього Віфлеєму колись жили
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22.12.2024 19:20 Ответить
🤡🤡🤡
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22.12.2024 16:12 Ответить
І тут примазалося. Піар понад усе!
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22.12.2024 16:12 Ответить
Кто там Христа распял???
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22.12.2024 16:15 Ответить
римляни, хочеш посперечатись?
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22.12.2024 16:26 Ответить
deicide
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22.12.2024 16:41 Ответить
тоді одне питання, як можна вбити "Бога", якщо він "Бог"?
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22.12.2024 17:08 Ответить
За все що відбувається на окупованих територіях відповідає окупаційна влада, але є питання:
Яка роль Первосвященників Іудеї в розіп'ятті Ієшуа?
Хто ж кричав, - Розіпни його, розіпни! -

Вiд Iоана

https://www.bible.com/uk/bible/compare/JHN.19.15

Та вони закричали: Геть, геть із Ним! Розіпни Його!
Пилат каже до них: Царя вашого маю розп'ясти?
Первосвященики відповіли: Ми не маєм царя, окрім кесаря!
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22.12.2024 17:16 Ответить
цитувати начебто євангеліє "Іоанна" від редакції тих самих римлян той ще аргумент! Ви хочаб розумілися на темі хто взагалі такий Первосвященик в іудаїзмі, а не "Первосвященники"! їх не могло бути одначасно декілька, бо може бути лише один Первосященник я такий та священники. Всі вони нащадки Аарона, називалися Коенами з коліна Леві! Ну і взагалі розберіться хто такий Пілат історично, а не той казковий "добрий римлянин" із євангелія...
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22.12.2024 17:34 Ответить
Ой, та знаю я хто такий Пілат.
Ось про Первосвященників (Первосвященника) майже нічого не знаю, крім якихось випадкових статеєк навколо релігійної літератури , інету та фільму "Майстер і Маргарита". Правда я ще і роман прочитав, але це було дужеееее давно,коли і Земля була кулястіша, і трава зеленіша, і дівки .... Ех!
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22.12.2024 17:46 Ответить
якщо коротко про Пілата, то його правління ознаменувалося масовим насильством та стратами. Податкове та політичне пригнічення, провокаційні дії Понтія Пілата, що ображали релігійні вірування та звичаї юдеїв, викликали масові народні виступи, які нещадно придушувалися римлянами. ******** Пілата філософ Філон Олександрійський характеризує його як жорстокого та продажного самодура, винного у численних стратах, скоєних без жодного суду. Іудейський цар Агріппа I у листі імператору Калігулі також перераховує численні злочини Пілата: «підкуп, насильство, розбійництво, погане звернення, образи, безперервні страти без винесення судового вироку та його нескінченна і нестерпна жорстокість»...
Це була відбита римська гнида-окупант, який в реальності не мав нічого спільного з казковим Пілатом з євангелія! яке там омовіння рук...
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22.12.2024 22:04 Ответить
А ким був сам Христос?

Щось прибічники "галгофской рєзні" забувають, що і Христос, і більшість його апостолів були йудеями.
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22.12.2024 17:06 Ответить
саме так! а римляни обісрашвись бунту у Песах разом з купкою місцевих колаборантів вирішили його стратити, ось все! зі всієї Юдеї люди йшли до Єрусалиму на це Свято і багато хто підтримував теслю, який м'яко кажучи вдало підбурював народ до повстання проти окупантів...
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22.12.2024 17:12 Ответить
Гітлер, доречі, теж ******** з діточками фотаться.

І ***** теж любить хлопчиків потримати.
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22.12.2024 17:03 Ответить
Розгорніть мій допис з фотками, там і сталін, і ленін , і гітлер. Чомусь ці малорослі диктатори любили піар з дітками. Чому?
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22.12.2024 17:10 Ответить
Вибачаюся, що забув ще одного "любителя" диктаторського піару для повноти картини:
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22.12.2024 17:07 Ответить
піаритись на фоні дітей, це загальна світова практика для політиків неважливо чи то диктатура, чи демократія, в Штатах теж саме, є в них навіть термін спеціальний "baby-kisser"
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22.12.2024 17:16 Ответить
Дякую Вам!
В мене на душі відлягло.
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22.12.2024 17:20 Ответить
гундосик теж вирішив не відставати від загальної практики, він же найвеличніший лідор **********, а як такому лідору без потужних фото, які несуть мудрому наріду глибоким меседж благодатного вогню!
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22.12.2024 17:40 Ответить
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22.12.2024 17:17 Ответить
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22.12.2024 17:19 Ответить
Та не вміють американці, не вміють.
Ось як треба!!!

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22.12.2024 17:24 Ответить
ну звісно що не вміють! додаткової скрєпної хромосоми їм бракує!
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22.12.2024 17:36 Ответить
Цинізм цих показних диктаторських "лобизань" якраз і полягає в тому, що цих дітей спочатку зробили сиротами совкові диктатори своїми людоїдськими режимами , а потім під фотокамерами обціловують.
А 7 квітня 1935 року Центральний виконавчий комітет СРСР прийняв безпрецедентний закон. Аби покласти край злочинності серед неповнолітніх, дітей віком від 12 років наказали притягувати до відповідальності з максимальною мірою покарання - розстрілом.
https://24tv.ua/den_v_istoriyi_stalin_dozvoliv_rozstrilyuvati_ditey_n562589
Фотография «Друг детей»; на снимке Геля Маркизова, чьи родители впоследствии были репрессированы.
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22.12.2024 17:39 Ответить
тут з вами цілком згоден!
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22.12.2024 17:42 Ответить
...а треба було якось так
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22.12.2024 16:41 Ответить
Пластуни, пластуни, не скаути
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22.12.2024 16:52 Ответить
Це все одно,якби після того , коли Юда вказав на Ісуса ,за денний заробіток,продавши його на бичування,побиття, і катування він отримав Вифлеємський вогонь миру, котрий є символом народження Сина Божого, якого тільки що Юда віддав на муки і розп'яття

це все одно
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22.12.2024 16:55 Ответить
А зЄ це треба? В нього є своя церква і він збирається святкувати Різдво ? Тільки для фотки
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22.12.2024 17:08 Ответить
Скаути ? ЕХ, скаути !
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22.12.2024 17:28 Ответить
Краще-б передали стежку кокаїну чи героїну .
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22.12.2024 17:47 Ответить
где ермак? что это гундос себе позволил?
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22.12.2024 17:54 Ответить
Як цей лобіст інтересів Хабад-Любавіч причетний до святкування гоїв, в яких він відібрав спочатку землю,потім громадянство а в найблищому майбутньому завдяки закону 6227 відбере ще й надра?
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22.12.2024 18:05 Ответить
А я вже сподівався, що ОПу підпалили...
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22.12.2024 18:22 Ответить
Все, перестав поважати отіх скаутів.
Так забруднити ці вчинком звання "скаут", цеж ще треба було придумати.
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22.12.2024 18:22 Ответить
Поясню, якщо нічого не второпав читаючи Біблію. СВІТ І ВСЕ ЩО В НЬОМУ ДУАЛЬНЕ: - має плюс та мінус, так є світ і так написана Біблія. ПЕРША ЧАСТИНА ЇЇ Є ЗАКОН БОГА, для тих, хто в цьому ні бельмеса, найпростіше для попадання в РАЙ ЛЮДЕЙ виконання ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ чи то СКРИЖАЛЬНИХ ЗАПОВІДЕЙ. Друга частина написана для нелюдів, для тих, хто клює на гімно, і прочитавши першу книгу вибирає не вйьоб в виконанні заповідей, а воскресіння "на шару", але це відбувається так, як воскрес прозваний Христом, який народився в ПЕЧЕРІ, був сповитий та покладений в яслі, як корм скотині(бо для неї в яслі сипле хозяїн, і в нашому випадку це яслі для баранів) та ВОСКРЕС В ТРИДЦЯТЬ ТРИ РОКИ В ПЕЧЕРІ, тобто повернувся в печерний світ, в якому й народився. Дикун джунглів не живе більше 33 років. За що був наказаний БОГОМ та церквою і на основі якого ЗАКОНУ? Є там такий: - ЗАКОН АРТАКСЕРКСА, ВИРОК БУВ ВИНЕСЕНИЙ ЗА те, що творив "ловців людей -" тобто АФЕРИСТІВ, яких вчив як ***** не роблячи видурити їжу та інше, а ще за "всі мною звабитесь, І БЛАЖЕН(початок книги відкрийте, там цього І=СОЮЗНИКА ВЧИТЬ БОГ): - "І сказв БОГ..."), ХТО НЕ ЗВАБИТЬСЯ". Далі можете прочитати хто звабив Еву та Адама(НА ШАРУ СТАТЬ "ЯК БОГИ". БОГ не творить "ловців ЛЮДЕЙ" АФЕРИСТІВ, ТА НЕ ЗВАБЛЮЄ. Адамів світ=світ звіра був затоплений, а Ноїв(нить, плакатись, хникать, молитись, пускать соплі, розвішувать нюні,....) спасся тому, що Ной ПОСЛУХАВ БОГА!!! витягув руки з сраки та ЗБУДУВАВ КОВЧЕГ=ВЙОБОМ!!! Перша заповідь каже - " ... не залишаючий без покарання", якщо це нелюди. "Не вбий" не є гріхом, якщо двоногий вовк чи інший(по закону подібності) звір на вас напав, або напав на близького, сусіда і т.д., БО НАПАВ ЗВІР, те ж стосується і СКОТИНИ. РАЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, та нелюдів(звір та скотина) РІЗНИЙ, тож ЗВІР ТУПОРИЛО ***** зваблює Росію в рай диких джунглів(бо творять злочини несумісні з жодною з заповідей, те ж стосується і всих, хто його підтримує по ЗАКОНУ ПОДІБНОСТІ, бо що ЛЮДЕЙ, що нелюдів двуї абсолютно одинакових В ПРИРОДІ НЕ ІСНУЄ. Оскільки російськомовна Біблія відкрита ШИФРОМ ЧАСУ закінчується Путіним, то це говорить про те, що буде ПЕРЕВДЯГАННЯ з ОДЕЖІ для ДУШІ білої в одежу(якщо це звір - ЧЕРВОНУ=криваві руками та мізками) для джунглів Амазонки та островів, де є такі кольором плоті, якщо це скотина то одежа ЧОРНА - дикий світ Африки та островів, де є такий колір плоті. "Сорочку мати вишила мені ЧЕРВОНИМИ ТА ЧОРНИМИ нитками" -ЖІНКА ТКАЄ В СОБІ ПЛОТЬ, а нитка - генетичний вплив та ДНК Тому в Біблії запис: "...СИЛЬНІША ЖІНКА( а не *****), але ПЕРЕМОГУ ОДЕРЖУЄ ІСТИНА: - ВИКОНАННЯ ЗАПОВІДЕЙ, навіть тоді, коли генетична спадкоємність погана. Покров(кому куди і як) виконує БОГ або ЙОГО АНГЕЛ, якого ВІН САМ ВЧИТЬ щоб став "ЯК БОГ", тобто ВИКОНУВАВ ПОРУЧЕНУ ПРАЦЮ ТАК, ЯК ЦЕ ЗРОБИВ БИ ВІН САМ, й робить ВІН це для того, щоб мати змогу виконувати іншу працю.
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22.12.2024 18:31 Ответить
?????!!! А Зюзя з якого боку до віфлєємського вогню?? Що це за кумедія?
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22.12.2024 19:22 Ответить
Боям батько нації
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22.12.2024 20:57 Ответить
Лєнін(чоловік Лєнки-скумбрії) і дєті.
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23.12.2024 00:23 Ответить
Цікаво, в Україну вогонь доставили саме пластуни.
А як вручати Заленському - то вони вже просто "присутні", а вручали скаути.
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23.12.2024 02:51 Ответить
Это лицемерие передавать Благодатный огонь некрещённому этническому иудею. Дети того не понимают, а вот взрослые, что стоят за ними, должны понимать.
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23.12.2024 04:08 Ответить
 
 