Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. ВИДЕО+ФОТО (дополнено)
Президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими скаутами и принял от них Вифлеемский огонь мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - написал президент.
Также во время встречи Зеленский вспомнил о представителях скаутских организаций, которые стали на защиту Украины на фронте.
Как сообщили в офисе Президента, среди присутствующих были члены молодежной организации "Пласт – Національна скаутська організація України", всеукраинской молодежной общественной организации "Національна організація скаутів України" и общественной организации "Асоціація гайдів України".
Дети рассказали, что помогают молодежи в прифронтовых регионах и держат связь с маленькими украинцами за рубежом. Также скаутские организации поддерживают наших раненых воинов. Отмечается, что более полутысячи членов организации присоединились к Силам обороны.
Пожалуйста, подождите...
Яка роль Первосвященників Іудеї в розіп'ятті Ієшуа?
Хто ж кричав, - Розіпни його, розіпни! -
Вiд Iоана
https://www.bible.com/uk/bible/compare/JHN.19.15
Та вони закричали: Геть, геть із Ним! Розіпни Його!
Пилат каже до них: Царя вашого маю розп'ясти?
Первосвященики відповіли: Ми не маєм царя, окрім кесаря!
Ось про Первосвященників (Первосвященника) майже нічого не знаю, крім якихось випадкових статеєк навколо релігійної літератури , інету та фільму "Майстер і Маргарита". Правда я ще і роман прочитав, але це було дужеееее давно,коли і Земля була кулястіша, і трава зеленіша, і дівки .... Ех!
Це була відбита римська гнида-окупант, який в реальності не мав нічого спільного з казковим Пілатом з євангелія! яке там омовіння рук...
Щось прибічники "галгофской рєзні" забувають, що і Христос, і більшість його апостолів були йудеями.
І ***** теж любить хлопчиків потримати.
В мене на душі відлягло.
Ось як треба!!!
А 7 квітня 1935 року Центральний виконавчий комітет СРСР прийняв безпрецедентний закон. Аби покласти край злочинності серед неповнолітніх, дітей віком від 12 років наказали притягувати до відповідальності з максимальною мірою покарання - розстрілом.
https://24tv.ua/den_v_istoriyi_stalin_dozvoliv_rozstrilyuvati_ditey_n562589
Фотография «Друг детей»; на снимке Геля Маркизова, чьи родители впоследствии были репрессированы.
це все одно
Так забруднити ці вчинком звання "скаут", цеж ще треба було придумати.
А як вручати Заленському - то вони вже просто "присутні", а вручали скаути.