На Киевщине ночью работала ПВО, обломки повредили ЛЭП. ФОТО
В ночь на 23 декабря россияне в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками, работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено. В другом районе повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля.
В домах выбиты окна, посечены двери и фасады, повреждены кровли.
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