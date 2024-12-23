На Киевщине ночью работала ПВО, обломки повредили ЛЭП. ФОТО

В ночь на 23 декабря россияне в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками, работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей. Электроснабжение уже восстановлено. В другом районе повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля.

В домах выбиты окна, посечены двери и фасады, повреждены кровли.

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