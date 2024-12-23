Более 900 военных ВСУ прошли психологическую реабилитацию при поддержке НАТО, - Генштаб. ФОТОрепортаж
При поддержке НАТО в Вооруженных Силах Украины продолжаются мероприятия по психологической реабилитации, направленные на восстановление устойчивости и боеспособности военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Проект координируется Главным управлением психологической поддержки персонала ВСУ.
Как сообщается, в декабре 2024 года успешно завершен третий цикл тренингов, который является частью Программы человекоцентричного подхода. В течение последних трех месяцев участие в мероприятиях психологической поддержки приняли 940 военнослужащих различных категорий.
Целью тренингов является обучение практическим навыкам для восстановления психологической устойчивости и обеспечения помощи в условиях боевых действий в соответствии с международными стандартами.
Тренерский состав также сотрудничает с командованием воинских частей, что позволяет адаптировать учебные мероприятия в соответствии со спецификой служебно-боевой деятельности и быстро реагировать на актуальные потребности личного состава.
"Проект НАТО является ответом на потребность в обучении и психологической подготовке военнослужащих Сил обороны Украины в условиях отражения вооруженной российской агрессии. Практическую реализацию тренингов осуществляет ОО "Лига офицеров", которая с 2014 года системно работает в направлении психологической поддержки военнослужащих", - отмечают в Генштабе.
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