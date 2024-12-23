Дрон и фотоловушка помогли задержать нарушителя на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники Черновицкого отряда задержали нарушителя на украинско-румынской границе благодаря использованию фотоловушки и беспилотника.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с помощью фотоловушки было зафиксировано движение неизвестного лица в направлении госграницы. Сразу после этого к месту происшествия был направлен беспилотник, оператор которого за несколько минут идентифицировал правонарушителя.
20-летний мужчина, который пытался пересечь границу под покровом темноты, был быстро задержан оперативной группой с собаками. Задержанного доставили в пограничное подразделение, где на него был составлен протокол по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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