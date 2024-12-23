РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10289 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 381 15
Госпогранслужба (6138) Румыния (1041) уклонисты (651)

Дрон и фотоловушка помогли задержать нарушителя на границе с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда задержали нарушителя на украинско-румынской границе благодаря использованию фотоловушки и беспилотника.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с помощью фотоловушки было зафиксировано движение неизвестного лица в направлении госграницы. Сразу после этого к месту происшествия был направлен беспилотник, оператор которого за несколько минут идентифицировал правонарушителя.

20-летний мужчина, который пытался пересечь границу под покровом темноты, был быстро задержан оперативной группой с собаками. Задержанного доставили в пограничное подразделение, где на него был составлен протокол по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Дрон та фотопастка допомогли затримати порушника
Дрон та фотопастка допомогли затримати порушника

Читайте также: Тела около 50 уклонистов обнаружили в Тисе с февраля 2022 года, - ГПСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Дрони,собаки,зброя,фотопастки! Цього замало! Ще потрібні мінні поля,капкани та розтяжки!
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:34
+17
Ось де дрони від держави!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:29
+16
Минные поля еще там установите,из тех,что сняли на Чонгаре.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минные поля еще там установите,из тех,что сняли на Чонгаре.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:24 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2024 13:24 Ответить
Це не "Котлєта", який на суд не зявився?
показать весь комментарий
23.12.2024 13:25 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2024 15:54 Ответить
поки що собаки прикордонників перемагають котиків порушників кордону.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:25 Ответить
показать весь комментарий
23.12.2024 15:03 Ответить
Низький уклін усім тим, хто так добре стережуть західні кордони! Даю гарантію, що хер якого депутата в Україні на новорічні свята в Україні не зустрінеш
показать весь комментарий
23.12.2024 13:29 Ответить
Лише "слуги" в командировку на Домінікану поїдуть.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:47 Ответить
Ось де дрони від держави!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:29 Ответить
Дрони,собаки,зброя,фотопастки! Цього замало! Ще потрібні мінні поля,капкани та розтяжки!
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
показать весь комментарий
23.12.2024 13:34 Ответить
потужна потужність. Чому чонгар так не захищали? Може не довелося б співгромадянам гинути в Дунаї та Тисі
показать весь комментарий
23.12.2024 13:54 Ответить
Шо ж, повернути з закордону українців не вийшло (шось пішло не так, чи то зорі не так стали, чи попереднікі винні - хз), але натомість тих хто хтів "хоч поржати" бо "гірше ж не буде" - живими не випустять.
показать весь комментарий
23.12.2024 14:29 Ответить
Хоча конкретно цей 20-ти річний хлопчина у 19 му році був ще 15-ти річним підлітком і взагалі нікого не міг обирати і його мій попередній допис, в тому контексті, ніяк не стосується.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:11 Ответить
Пом'янемо.
показать весь комментарий
23.12.2024 15:20 Ответить
Який небезпечний ворог у зеленського. Люди має бажання вижити, а не вмерти від того що черговий содоль його пошле на дрони з лопатою.
показать весь комментарий
23.12.2024 16:29 Ответить
 
 