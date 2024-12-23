Винницкая писательница учредила литературную премию в честь сына, погибшего в бою. ФОТО

Винницкая писательница Валентина Павленко учредила литературную премию имени своего сына Ярослава Строя, который погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Сын нашей землячки, талантливой писательницы Валентины Павленко, погиб, защищая нашу страну. Чтобы почтить его память, Валентина Васильевна решила учредить литературную премию его имени Ярослава Строя", - отмечает Витковский.

Премия будет присуждаться за лучшие поэтические и прозаические произведения малых форм патриотического направления.

Первое награждение победителей состоится 17 ноября 2025 года, в день рождения Ярослава, который погиб в возрасте 45 лет во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Премия, которая сначала имеет статус областной, впоследствии планируется к масштабированию на всеукраинский уровень. Сейчас претендовать на ее получение могут авторы со всей Украины.

Валентина Павленко, член НСПУ и лауреат литературного конкурса "Відродження поезії", является автором нескольких сборников стихов и миниатюр.

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