Шевченковская премия-2024: Объявлен список финалистов

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил перечень произведений, претендующих на нее в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета.

Номинанты на премию по литературе:

Дмитрий Лазуткин - книга поэзии "Закладка";

Игорь Павлюк - книга поэзии "Танець Мамая";

Степан Процюк - книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: Роман про Григора Тютюнника";

Ярина Чорногуз - книга поэзии "[dasein: оборона присутності]".

Номинация "Литературоведение и искусствоведение":

Игорь Набитович - книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";

Людмила Тарнашинская - книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".

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Претенденты на победу в номинации "Публицистика, журналистика":

Иван Коломиец (Вано Крюґер) - книга эссе "Розчахнута квітка";

Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко - серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 днів у Маріуполі");

Александр Мыхед - книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".

Отличие в категории "Киноискусство":

Владимир Мула - документальный фильм "ЮКІ".

Дмитрий Сухолиткий-Собчук - полнометражный игровой фильм "Памфір".

Также на сайте Комитета представлены номинанты в категориях "Театральное искусство", "Музыкальное искусство" и "Визуальные искусства".

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