Шевченковская премия-2024: Объявлен список финалистов
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Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил перечень произведений, претендующих на нее в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета.
Номинанты на премию по литературе:
- Дмитрий Лазуткин - книга поэзии "Закладка";
- Игорь Павлюк - книга поэзии "Танець Мамая";
- Степан Процюк - книги "Руки і сльози. Роман про Івана Франка", "Місяцю, місяцю: Роман про Григора Тютюнника";
- Ярина Чорногуз - книга поэзии "[dasein: оборона присутності]".
Номинация "Литературоведение и искусствоведение":
- Игорь Набитович - книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";
- Людмила Тарнашинская - книга "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти".
Претенденты на победу в номинации "Публицистика, журналистика":
- Иван Коломиец (Вано Крюґер) - книга эссе "Розчахнута квітка";
- Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко - серия журналистских материалов об осаде Мариуполя (репортажи, фото и видеорепортажи, расследование и фильм "20 днів у Маріуполі");
- Александр Мыхед - книга "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення".
Отличие в категории "Киноискусство":
- Владимир Мула - документальный фильм "ЮКІ".
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук - полнометражный игровой фильм "Памфір".
Также на сайте Комитета представлены номинанты в категориях "Театральное искусство", "Музыкальное искусство" и "Визуальные искусства".
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в цьому році, все норм? з єрмаком все узгоджено?
зараз багато хто гордиться нагородами, отриманими від януковича?
це преміяї України імені Тараса Шевченка!
1 місце - Зєля "Перший місяць війни"
2 місце - Зєля "Другий місяць війни"
3 місце - .. ну ви зрозуміли..
і так далі