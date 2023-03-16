РУС
Члены Шевченковского комитета заявили о сложении полномочий

шевченківська

Члены Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко заявили о сложении полномочий.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, члены Шевченковского Комитета, хотим публично заявить о своей позиции в ситуации, которая сложилась вокруг Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2023 году".

На протяжении нашей деятельности, начиная с 2019 года, мы руководствовались желанием восстановить репутацию Премии, лишив ее советского содержания и наполнив актуальными современными смыслами, учитывая художественный уровень, новаторство и общественную значимость представленных произведений Премии. Как экспертное сообщество представителей разных культурных сфер, мы направляли наши усилия на продолжение и одновременно обновление традиции, согласно которой Национальная премия имени Тараса Шевченко занимает особое, центральное место в национальной культурной политике. За это время мы встретились с поддержкой нашей позиции и решений, а также с острой критикой и даже оскорблениями в наш адрес. Признаем, что иногда Комитету не хватало публичности и умения донести до общественности свою позицию и соображения по тем или иным решениям. И все же мы воспринимали и воспринимаем критику прежде всего как стимул, побуждающий к дискуссиям.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы еще больше отдаем себе отчет в нашей ответственности, воспринимая нашу деятельность как важное дело на общем пути к Победе. Однако нас, как и многих из вас, застало врасплох предложение о дополнении Премии новой номинацией, а фактически – параллельным конкурсом. Мы согласны с тем, что следует отмечать значимые произведения, созданные не только после 2014 года, но и после 24 февраля 2022 года, а также не проходить активное участие художников и деятелей культуры в приближении Победы. Однако мы выражаем свое несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации, критерии или любые другие изменения в существующее сегодня Положение относительно Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года в ускоренном порядке. На сегодняшний день, когда уже определены победители, когда страна ждет Указ и объявление имен справедливо и по всем процедурам избранных лауреатов Премии 2023 года, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными. Это подрывает прозрачность и взвешенность процедур, пункты Положения и вес Премии как стабильного и авторитетного института с четким алгоритмом работы. Появление новых номинаций или другие неожиданные изменения в Положении к награждению уже определенных победителей подвешивает доверие к Премии как высшего знака отличия за произведения литературы и искусства в независимой Украине.

Смотрите: Названы лауреаты Шевченковской премии 2023 года. СПИСОК

Кстати, отвечая на многочисленные упреки в сторону Комитета, хотим напомнить, что мы выбираем победителей только среди уже номинированных на Премию произведений и авторов. Положение предусматривает, что номинировать произведения на получение Национальной премии имени Тараса Шевченко могут любые культурные институции, а также члены Комитета и эксперты Комитета. Член Комитета, эксперт, культурный институт могут внести предложение по участию произведения в конкурсе только в одной номинации. Поэтому основная масса произведений, которые рассматриваются во время конкурса, во многом зависит именно от активности культурных институций.

Хотим особо отметить, что лауреаты, определенные в результате голосования 15 февраля 2023 года, были избраны легитимным способом, без нарушений буквы и духа Премии, с соблюдением действующего Положения. Их произведения и профессиональные заслуги отвечают высоким стандартам главной государственной премии в области культуры. По нашему убеждению этот выбор должен быть зафиксирован соответствующим президентским Указом, который, согласно Положению, обнародуется в установленном порядке, как правило, до 9 марта года присуждения Национальной премии. Кроме недоверия к самой Премии как институту, отложение Указа также можно воспринимать как недоверие к Комитету как экспертному сообществу.

Важно обратить внимание и на временной промежуток, указанный в Положении: номинированными могут быть произведения, обнародованные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на получение Национальной премии. Кроме того, на протяжении последних лет среди произведений Премии – немало художественных произведений военной тематики, и они неизменно ежегодно присутствуют в "длинном" и "коротком" списке и среди лауреатов. Национальная премия имени Тараса Шевченко, начиная с 2014 года, – это премия военного времени.

В то же время мы относимся с полным пониманием идеи ввести особое отличие для художественных произведений, созданных после 24 февраля 2022 февраля, чтобы отметить их вклад в Победу. Считаем, что это предложение важно, поэтому требует тщательного продумывания и планирования, в частности относительно критериев, процедур выдвижения и отбора. Речь идет прежде всего об определении прозрачного и справедливого алгоритма будущего отличия.

Мы как члены Шевченковского Комитета считаем, что этот процесс должен происходить так, чтобы не повредить существованию и репутации Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Возможно, инициаторам такого отличия уместно думать о совершенно новой премии, соответствующей заявленной цели. Другой вариант – обсудить внесение соответствующих изменений и новых номинаций в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до начала выдвижения произведений на премию 2024 года.

Срок полномочий нынешнего состава Комитета составляет три года и истек с вручением Премии 2022 года. Члены Комитета, учитывая организационные вызовы военного положения, согласились на предложение, оформленное в Указе Президента Украины №770/2022 о том, что Комитет в действующем составе продолжит работать во время военного положения и в течение двух месяцев после его прекращения или отмены. Мы работаем в основных институциональных рамках, где определяющими были и есть прозрачность и постоянство правил, предусмотренных Положением, и культурная ценность Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Также смотрите: Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание "Кобзаря" 1917 года. Книгу передадут на реставрацию. ФОТОрепортаж

Эту позицию мы донесли до Офиса Президента и МКИП. В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко, добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу – мы заявяляем о сложении своих полномочий", - говорится в заявлении.

Заявление подписали: Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич.

Напомним, в этом году впервые с 1962 года в день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, не были объявлены лауреаты Национальной премии его имени и не был опубликован соответствующий указ. 11 марта комитет назвал победителей в номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство" и "Киноискусство". 12 марта стало известно, что Юрий Макаров ушел в отставку с поста главы Шевченковского комитета, на котором находился с декабря 2019 года.

та вручили вони якраз достойним людям.

питання в тому, шо туди через Жи.. Офіс Президента України хочуть додати по бистрячку ще одну номінацію "За внесок в перемогу", в якій переможуть ость ці:

16.03.2023 16:29 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.03.2023
Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко.
16.03.2023 16:22 Ответить
смердит гОПой зеленского. И смрад этот на весь мир.
16.03.2023 16:17 Ответить
Тарас в гробу перевернувся
16.03.2023 16:14 Ответить
Я думаю після того що вони висрали і кому премію вручили, слово "перевернувся" це дуже м'ягко сказано.
16.03.2023 16:18 Ответить
та вручили вони якраз достойним людям.

питання в тому, шо туди через Жи.. Офіс Президента України хочуть додати по бистрячку ще одну номінацію "За внесок в перемогу", в якій переможуть ость ці:

16.03.2023 16:29 Ответить
Був у нашій мисливській компанії один цікавий "екземпляр" Людина як людина Однак не з картами Тільки програвав - починав крик про недотримання того чи іншого правила гри І якби ж це стосувалося гри на гроші! А то - в простого "дурня" В результаті поступово перестали в карти грать вечорами
16.03.2023 16:41 Ответить
какіє отвратітєльниє рожі!
16.03.2023 16:58 Ответить
на любітєля.

любітєлєй на зараз 82 відсотки по опитуванням.

тобто ...
16.03.2023 21:12 Ответить
Якеж це бидло страшне і гидотне , фууууууу
16.03.2023 19:11 Ответить
наріду нравіцца.

а голосувате буде іменно нарід
16.03.2023 21:07 Ответить
Сре тільки *ОПа. Хоча…так і повинно бути.
16.03.2023 16:29 Ответить
,,Строк повноважень нинішнього складу Комітету становить три роки та закінчився з врученням Премії 2022 року.,,
отож під сумнів можна поставити ще й цей склад комітету разом з тим указом...не відповіли вони керівництву навзаєм...
16.03.2023 19:48 Ответить
ну, все равно молодцы - уважение к институциям\адекватным правилам (типа, не менять правила игры во время игры) должно быть в любом случае. что-то не нравится - пусть пиялт что-то новое. иначе это какая-то хйловская говняшка получается.
16.03.2023 20:55 Ответить
може лєнку за сценарії і тексти перемовин по скайпу прагнули нагородити...
а воно, як серпом по яйцях... от і найшла коса на камінь
16.03.2023 23:15 Ответить
отож під сумнів можна поставити ще й цей склад комітету...

та під час війни все можна поставити під сумнів, але навіть під час війни ці люди знайшли у собі гідність відмовитись від тих посад, шо займали. Добровільно. В знак протесту.

ще таких назви ?
16.03.2023 21:10 Ответить
cтавим під сумнів тебе
16.03.2023 23:11 Ответить
ти ******** ? Я ні в яких комітетах.

ти, дурнувате, шо під сумнів ставиш ?
16.03.2023 23:13 Ответить
не станемо впутувати сюди комітет...
без нього тебе під сумнів ставим всією спільнотою...
16.03.2023 23:19 Ответить
"Ось вам і розв'язка драми з Шевченківською премією: Комітет Шевченківської премії розпустився через грубий тиск влади.
Все, до чого вони торкаються - руйнується.
Говорять, що тиск зі сторони влади виник через небажання Зеленського вручати премію Віталію Портнікову через його опозиційну позицію. А так виходить - немає комітету, немає премії, немає нагородження."
17.03.2023 10:04 Ответить
Зелені рушать усі державні інституції. Суспільство, тривога!!!!!!
16.03.2023 16:26 Ответить
а вони, крім ЗСУ, залишились ?
16.03.2023 16:30 Ответить
смердит гОПой зеленского. И смрад этот на весь мир.
16.03.2023 16:17 Ответить
А в чому проблема, поясніть для початку?
16.03.2023 16:19 Ответить
"Нагадаємо, цьогоріч вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ."

Джерело:

*
Деталі прочитайте в статті, яку коментуєте.
16.03.2023 16:23 Ответить
І це блаЗЄнські зуміли споганити.
(А що там робила "алла_мазур" з "Г+Г"?)
16.03.2023 16:19 Ответить
мабудь куратора над цим комітетом поставили якусь чергову кінологиню як в випадку з центром Довженка.
16.03.2023 16:28 Ответить
Поки герої на фронтах захищають нашу державність, зелена погань активно руйнує її у тилу
16.03.2023 16:20 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.03.2023
Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко.
16.03.2023 16:22 Ответить
Офіс Єрмака-Зеленського міг би видати своє чергове "ВПЕРШЕ !".

"Нагадаємо, цьогоріч ВПЕРШЕ з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ."

Джерело:
16.03.2023 16:22 Ответить
Зелена мразота вирішила, що вміння грати хєром на роялі дає право вказувати як і кого номінувати на Премію А не на тих попали
16.03.2023 16:22 Ответить
Дерьмак і тут своє рило всунув
16.03.2023 16:22 Ответить
Там не рило, там цілий хобот
показать весь комментарий
що ви хотіли - скрізь де наш цар Мідас всуне свою ряху, все перетворюється на золото гівно
16.03.2023 16:26 Ответить
А яку номінацію хотіли внести ? За комедіанство ? Чи за збірку приколів ?. Чи за саундтрек до сюїти -гра на роялі в два ...... . Вісім років тому дімка тютюнник шо то там шурував, а дует підхопив шарудіння паперами.
16.03.2023 16:26 Ответить
за гундосні відосики
16.03.2023 16:41 Ответить
обісралися, спробували пропетляти обісраними, не вийшло, тепер хочуть гордо піти у всратих штанях.

просте питання - чого не подали у відставку 9 числа, коли стало зрозуміло що зеленський буде переробляти конкурс? чого чекали, на що сподівалися?
16.03.2023 16:29 Ответить
так сьогодні тільки тиждень пройшов від 9-го.

ти скорострєл ?
16.03.2023 16:34 Ответить
Та ні, в нього хронічна швидка настуся
16.03.2023 16:59 Ответить
Цей час увійде в історію, як час самого тупого і бездарного керівництва та самого нахабного пограбування.
16.03.2023 16:31 Ответить
це дивлячись, хто ту історію писатиме
16.03.2023 16:36 Ответить
опзж/упц мп.ру
16.03.2023 16:34 Ответить
Як це знайомо! Українці не втратять шанс щоб заради примарних вигод типу "свої люди" обісрати та спаплюжити все. Включаючи Шевченка.
16.03.2023 16:35 Ответить
ОП повинні відповісти, чому не опублікували Указ.Що це за неподобство таке?
16.03.2023 16:35 Ответить
Не на часі
16.03.2023 16:44 Ответить
Хочуть впихнути під премію 95квартал, чи боневтіка за щоденні відосики. Куди зєлєпузікі влізуть-скрізь скандали!
16.03.2023 16:39 Ответить
То може ОПа хоче нєтленку Боневтіка Оманича пропихнути? Причому відразу у всіх номінаціях? Або новий опус - "Як я героїчно жував тепленьку мівінку".

Коли ж він собі вже зірки героя, як Брєжнєв, почне собі вішати? Той почав з малої землі, а цей з оборони підвалу на Банковій..все зелені пересирають..таланти, бл..
16.03.2023 16:43 Ответить
У номінації "Кращий президентський менеджер року" переміг..., переміг..., переміг...
16.03.2023 16:51 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4955
16.03.2023 16:57 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4955
16.03.2023 16:58 Ответить
думаєте їх це налякає? а ЯУХ! зараз неберуть тамадів, фотографів та шмар і сламают сістєму...
після зечмо та узіленскіг не залишиться жодного незгвалтованого держаного інститута!
16.03.2023 16:57 Ответить
Хоч щось, до чого та зелена мерзота ще не дотягнулась і своїм зеленим гімном не обмастила в цій країні ще залишилось?
16.03.2023 16:57 Ответить
ні. зробили разом, сламалі сістєму...
16.03.2023 17:03 Ответить
Як кажуть англійці - в такій справі домінує здоровий консерватизм.
16.03.2023 16:59 Ответить
кончені зелені мразюки,простітуткам та 95 кварталу ордени та медалі,а таку величну премію янехол-мені42 не відзначив...не на часі да,пісюнограй?
16.03.2023 17:00 Ответить
Там всі премії букетом мав взяти Найвідосніший. Він за рік під тисячу відосиків настругав зі знімальним колективом кварталістів. Трудився. З Оскаром пролетів. А тут навіть не повинно було обговорюватись. Вже відео з гордою осанкою і підчишеним звуком готове. А чомусь на такі титанічні труди не звернули уваги...
16.03.2023 17:04 Ответить
переглянула попередні склади комітетів Шевченківської премії,до зелені ніколи не було у складі олігархічних журнашлюшок типу али Мазур та ін.,яке лайно,сором та й годі
16.03.2023 17:10 Ответить
Дарма склали повноваження-тепер там з*являться бужанські,дубінські,безмозглі та інший непотріб.
16.03.2023 17:13 Ответить
Котимося в прірву в турборежимі.
Вже ЩОДНЯ відбуваються кілька подій,КОЖНА з яких за часів Порошенка завдала б непоправної шкоди рейтингу президента,й усі ЗМІ захлиналися б в праведному гніві...
16.03.2023 17:21 Ответить
Завжди повторюю,що ця зелена мерзота дорвавшись до влади 73% придурків руйнують державу навмисне користуючись війною,у нас в державі вже завгоспи керують тим паче агент фсб ермак,пора вже схаменутся.
16.03.2023 17:25 Ответить
16.03.2023 17:56 Ответить
Ось чому в Ізраїлі конституційна криза на межі громадянської війни - вони хочуть бути всюди!
16.03.2023 18:05 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади
16.03.2023 18:07 Ответить
Ну що ж,це ще раз підкреслює вірність старої приказки: який піп така в нього й парафія
16.03.2023 18:10 Ответить
Пропоную замість Премії Шевченка ввести премію дєрмака
16.03.2023 18:46 Ответить
І вручати її самим дєрмовим людям за самі дєрмові твори мистецтва?
16.03.2023 19:20 Ответить
Гнати ОСЛА Оманського, то Кацапський троянський кінь.
16.03.2023 19:52 Ответить
Про путінське шобло Єрмака «озеленюватимуть» Україну. Їм похер народ. Час розплати прийде скоріше ніж Медведчуку. Нехай не думають що будуть грабувати дуже довго. Їм обміну не буде. Заб'ють як псів
16.03.2023 20:44 Ответить
 
 