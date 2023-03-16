Члены Шевченковского комитета заявили о сложении полномочий

Члены Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко заявили о сложении полномочий.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте комитета

"Мы, члены Шевченковского Комитета, хотим публично заявить о своей позиции в ситуации, которая сложилась вокруг Национальной премии имени Тараса Шевченко в 2023 году".

На протяжении нашей деятельности, начиная с 2019 года, мы руководствовались желанием восстановить репутацию Премии, лишив ее советского содержания и наполнив актуальными современными смыслами, учитывая художественный уровень, новаторство и общественную значимость представленных произведений Премии. Как экспертное сообщество представителей разных культурных сфер, мы направляли наши усилия на продолжение и одновременно обновление традиции, согласно которой Национальная премия имени Тараса Шевченко занимает особое, центральное место в национальной культурной политике. За это время мы встретились с поддержкой нашей позиции и решений, а также с острой критикой и даже оскорблениями в наш адрес. Признаем, что иногда Комитету не хватало публичности и умения донести до общественности свою позицию и соображения по тем или иным решениям. И все же мы воспринимали и воспринимаем критику прежде всего как стимул, побуждающий к дискуссиям.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы еще больше отдаем себе отчет в нашей ответственности, воспринимая нашу деятельность как важное дело на общем пути к Победе. Однако нас, как и многих из вас, застало врасплох предложение о дополнении Премии новой номинацией, а фактически – параллельным конкурсом. Мы согласны с тем, что следует отмечать значимые произведения, созданные не только после 2014 года, но и после 24 февраля 2022 года, а также не проходить активное участие художников и деятелей культуры в приближении Победы. Однако мы выражаем свое несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации, критерии или любые другие изменения в существующее сегодня Положение относительно Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года в ускоренном порядке. На сегодняшний день, когда уже определены победители, когда страна ждет Указ и объявление имен справедливо и по всем процедурам избранных лауреатов Премии 2023 года, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными. Это подрывает прозрачность и взвешенность процедур, пункты Положения и вес Премии как стабильного и авторитетного института с четким алгоритмом работы. Появление новых номинаций или другие неожиданные изменения в Положении к награждению уже определенных победителей подвешивает доверие к Премии как высшего знака отличия за произведения литературы и искусства в независимой Украине.

Кстати, отвечая на многочисленные упреки в сторону Комитета, хотим напомнить, что мы выбираем победителей только среди уже номинированных на Премию произведений и авторов. Положение предусматривает, что номинировать произведения на получение Национальной премии имени Тараса Шевченко могут любые культурные институции, а также члены Комитета и эксперты Комитета. Член Комитета, эксперт, культурный институт могут внести предложение по участию произведения в конкурсе только в одной номинации. Поэтому основная масса произведений, которые рассматриваются во время конкурса, во многом зависит именно от активности культурных институций.

Хотим особо отметить, что лауреаты, определенные в результате голосования 15 февраля 2023 года, были избраны легитимным способом, без нарушений буквы и духа Премии, с соблюдением действующего Положения. Их произведения и профессиональные заслуги отвечают высоким стандартам главной государственной премии в области культуры. По нашему убеждению этот выбор должен быть зафиксирован соответствующим президентским Указом, который, согласно Положению, обнародуется в установленном порядке, как правило, до 9 марта года присуждения Национальной премии. Кроме недоверия к самой Премии как институту, отложение Указа также можно воспринимать как недоверие к Комитету как экспертному сообществу.

Важно обратить внимание и на временной промежуток, указанный в Положении: номинированными могут быть произведения, обнародованные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на получение Национальной премии. Кроме того, на протяжении последних лет среди произведений Премии – немало художественных произведений военной тематики, и они неизменно ежегодно присутствуют в "длинном" и "коротком" списке и среди лауреатов. Национальная премия имени Тараса Шевченко, начиная с 2014 года, – это премия военного времени.

В то же время мы относимся с полным пониманием идеи ввести особое отличие для художественных произведений, созданных после 24 февраля 2022 февраля, чтобы отметить их вклад в Победу. Считаем, что это предложение важно, поэтому требует тщательного продумывания и планирования, в частности относительно критериев, процедур выдвижения и отбора. Речь идет прежде всего об определении прозрачного и справедливого алгоритма будущего отличия.

Мы как члены Шевченковского Комитета считаем, что этот процесс должен происходить так, чтобы не повредить существованию и репутации Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Возможно, инициаторам такого отличия уместно думать о совершенно новой премии, соответствующей заявленной цели. Другой вариант – обсудить внесение соответствующих изменений и новых номинаций в Положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко до начала выдвижения произведений на премию 2024 года.

Срок полномочий нынешнего состава Комитета составляет три года и истек с вручением Премии 2022 года. Члены Комитета, учитывая организационные вызовы военного положения, согласились на предложение, оформленное в Указе Президента Украины №770/2022 о том, что Комитет в действующем составе продолжит работать во время военного положения и в течение двух месяцев после его прекращения или отмены. Мы работаем в основных институциональных рамках, где определяющими были и есть прозрачность и постоянство правил, предусмотренных Положением, и культурная ценность Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Эту позицию мы донесли до Офиса Президента и МКИП. В нынешних обстоятельствах, когда нас поставили перед намерением изменить правила Положения Национальной премии имени Тараса Шевченко, добавить новые номинации и ускорить процедуру отбора, члены Комитета не видят возможности продолжать работу – мы заявяляем о сложении своих полномочий", - говорится в заявлении.

Заявление подписали: Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич.

Напомним, в этом году впервые с 1962 года в день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, не были объявлены лауреаты Национальной премии его имени и не был опубликован соответствующий указ. 11 марта комитет назвал победителей в номинациях: "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство" и "Киноискусство". 12 марта стало известно, что Юрий Макаров ушел в отставку с поста главы Шевченковского комитета, на котором находился с декабря 2019 года.