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Члени Шевченківського комітету заявили про складання повноважень

шевченківська

Члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складання повноважень.

Про це ідеться у заяві, розміщеній на сайті комітету, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, члени Шевченківського Комітету, хочемо публічно заявити про свою позицію в ситуації, яка склалася навколо Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року.

Упродовж нашої діяльності, починаючи з 2019 року, ми керувалися бажанням відновити репутацію Премії, позбавивши її радянського змісту і наповнивши актуальними сучасними сенсами, враховуючи мистецький рівень, новаторство та суспільну значимість поданих на здобуття Премії творів. Як експертна спільнота з представників різних культурних сфер, ми спрямовували наші зусилля на продовження і водночас оновлення традиції, згідно з якою Національна премія імені Тараса Шевченка займає особливе, центральне місце в національній культурній політиці. За цей час ми зустрілися з підтримкою нашої позиції та рішень, а також із гострою критикою та навіть образами на нашу адресу. Визнаємо, що іноді Комітету бракувало публічності та вміння донести до громадськості свою позицію і міркування щодо тих чи інших рішень. І все ж ми сприймали та сприймаємо критику передусім як стимул, який спонукає до дискусій.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми ще більше усвідомлюємо нашу відповідальність, сприймаючи нашу діяльність як важливу справу на спільному шляху до Перемоги. Однак нас, як і багатьох із вас, застала зненацька пропозиція про доповнення Премії новою номінацією, а фактично – паралельним конкурсом. Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги. Проте ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку. На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів Премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. Це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти Положення та вагу Премії як стабільної і авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи. Поява нових номінацій або інші несподівані зміни в Положенні до нагородження вже визначених переможців підважує довіру до Премії як найвищої відзнаки за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні.

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Принагідно, відповідаючи на численні закиди в бік Комітету, хочемо нагадати, що ми обираємо переможців лише серед уже номінованих на Премію творів та авторів. Положення передбачає, що номінувати твори на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка можуть будь-які культурні інституції, а також члени Комітету та експерти Комітету. Член Комітету, експерт, культурна інституція можуть внести пропозицію щодо участі твору у конкурсі лише в одній номінації. Тож основний масив творів, які розглядаються під час конкурсу, великою мірою залежить саме від активності культурних інституцій.

Хочемо особливо наголосити, що цьогорічні лауреати, визначені внаслідок голосування 15 лютого 2023 року, були обрані у легітимний спосіб, без порушень букви і духу Премії, з дотриманням чинного Положення. Їхні твори та професійні заслуги відповідають високим стандартам головної державної премії в сфері культури. На наше переконання, цей вибір має бути зафіксований відповідним президентським Указом, який, згідно з Положенням, оприлюднюється в установленому порядку, як правило, до 9 березня року присудження Національної премії. Окрім недовіри до самої Премії як інституції, відкладення Указу також можна сприймати як недовіру до Комітету як експертної спільноти.

Важливо звернути увагу й на часовий проміжок, зазначений у Положенні: номінованими можуть бути твори, оприлюднені протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії. Окрім того, упродовж останніх років серед поданих на здобуття Премії творів – чимало мистецьких творів воєнної тематики, і вони незмінно щороку присутні в "довгому" та "короткому" списку та серед лауреатів. Загалом, Національна премія імені Тараса Шевченка, починаючи з 2014 року, – це премія воєнного часу.

Водночас ми ставимося з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого, аби відзначити їхній внесок у Перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тому потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки.

Ми, як члени Шевченківського Комітету, вважаємо, що цей процес має відбуватися так, щоби не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України імені Тараса Шевченка. Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала би заявленій меті. Інший варіант – обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року.

Строк повноважень нинішнього складу Комітету становить три роки та закінчився з врученням Премії 2022 року. Члени Комітету, з огляду на організаційні виклики воєнного стану, погодилися на пропозицію, оформлену в Указі Президента України №770/2022 про те, що Комітет у чинному складі продовжить працювати під час воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення чи скасування. Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість та сталість правил, передбачених Положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка.

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Цю позицію ми донесли до Офісу Президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила Положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени Комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження", - йдеться у заяві.

Заяву підписали: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич.

Нагадаємо, цьогоріч вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ. 11 березня комітет назвав переможців у номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство і мистецтвознавство", "Музичне мистецтво" та "Кіномистецтво". 12 березня стало відомо, що Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Шевченківського комітету, на якій перебував з грудня 2019 року.

Автор: 

комітет (370) відставка (1473) премія (387) Шевченко Тарас (103) Шевченківська премія (30)


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Топ коментарі
+58
та вручили вони якраз достойним людям.

питання в тому, шо туди через Жи.. Офіс Президента України хочуть додати по бистрячку ще одну номінацію "За внесок в перемогу", в якій переможуть ость ці:

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16.03.2023 16:29 Відповісти
+51
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.03.2023
Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко.
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16.03.2023 16:22 Відповісти
+49
смердит гОПой зеленского. И смрад этот на весь мир.
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16.03.2023 16:17 Відповісти
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Тарас в гробу перевернувся
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16.03.2023 16:14 Відповісти
Я думаю після того що вони висрали і кому премію вручили, слово "перевернувся" це дуже м'ягко сказано.
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16.03.2023 16:18 Відповісти
та вручили вони якраз достойним людям.

питання в тому, шо туди через Жи.. Офіс Президента України хочуть додати по бистрячку ще одну номінацію "За внесок в перемогу", в якій переможуть ость ці:

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16.03.2023 16:29 Відповісти
Був у нашій мисливській компанії один цікавий "екземпляр" Людина як людина Однак не з картами Тільки програвав - починав крик про недотримання того чи іншого правила гри І якби ж це стосувалося гри на гроші! А то - в простого "дурня" В результаті поступово перестали в карти грать вечорами
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16.03.2023 16:41 Відповісти
какіє отвратітєльниє рожі!
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16.03.2023 16:58 Відповісти
на любітєля.

любітєлєй на зараз 82 відсотки по опитуванням.

тобто ...
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16.03.2023 21:12 Відповісти
Якеж це бидло страшне і гидотне , фууууууу
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16.03.2023 19:11 Відповісти
наріду нравіцца.

а голосувате буде іменно нарід
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16.03.2023 21:07 Відповісти
Сре тільки *ОПа. Хоча…так і повинно бути.
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16.03.2023 16:29 Відповісти
,,Строк повноважень нинішнього складу Комітету становить три роки та закінчився з врученням Премії 2022 року.,,
отож під сумнів можна поставити ще й цей склад комітету разом з тим указом...не відповіли вони керівництву навзаєм...
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16.03.2023 19:48 Відповісти
ну, все равно молодцы - уважение к институциям\адекватным правилам (типа, не менять правила игры во время игры) должно быть в любом случае. что-то не нравится - пусть пиялт что-то новое. иначе это какая-то хйловская говняшка получается.
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16.03.2023 20:55 Відповісти
може лєнку за сценарії і тексти перемовин по скайпу прагнули нагородити...
а воно, як серпом по яйцях... от і найшла коса на камінь
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16.03.2023 23:15 Відповісти
отож під сумнів можна поставити ще й цей склад комітету...

та під час війни все можна поставити під сумнів, але навіть під час війни ці люди знайшли у собі гідність відмовитись від тих посад, шо займали. Добровільно. В знак протесту.

ще таких назви ?
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16.03.2023 21:10 Відповісти
cтавим під сумнів тебе
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16.03.2023 23:11 Відповісти
ти ******** ? Я ні в яких комітетах.

ти, дурнувате, шо під сумнів ставиш ?
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16.03.2023 23:13 Відповісти
не станемо впутувати сюди комітет...
без нього тебе під сумнів ставим всією спільнотою...
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16.03.2023 23:19 Відповісти
"Ось вам і розв'язка драми з Шевченківською премією: Комітет Шевченківської премії розпустився через грубий тиск влади.
Все, до чого вони торкаються - руйнується.
Говорять, що тиск зі сторони влади виник через небажання Зеленського вручати премію Віталію Портнікову через його опозиційну позицію. А так виходить - немає комітету, немає премії, немає нагородження."
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17.03.2023 10:04 Відповісти
Зелені рушать усі державні інституції. Суспільство, тривога!!!!!!
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16.03.2023 16:26 Відповісти
а вони, крім ЗСУ, залишились ?
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16.03.2023 16:30 Відповісти
смердит гОПой зеленского. И смрад этот на весь мир.
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16.03.2023 16:17 Відповісти
А в чому проблема, поясніть для початку?
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16.03.2023 16:19 Відповісти
"Нагадаємо, цьогоріч вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ."

Джерело:

*
Деталі прочитайте в статті, яку коментуєте.
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16.03.2023 16:23 Відповісти
І це блаЗЄнські зуміли споганити.
(А що там робила "алла_мазур" з "Г+Г"?)
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16.03.2023 16:19 Відповісти
мабудь куратора над цим комітетом поставили якусь чергову кінологиню як в випадку з центром Довженка.
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16.03.2023 16:28 Відповісти
Поки герої на фронтах захищають нашу державність, зелена погань активно руйнує її у тилу
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16.03.2023 16:20 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 13.03.2023
Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко.
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16.03.2023 16:22 Відповісти
Офіс Єрмака-Зеленського міг би видати своє чергове "ВПЕРШЕ !".

"Нагадаємо, цьогоріч ВПЕРШЕ з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не було опубліковано відповідний указ."

Джерело:
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16.03.2023 16:22 Відповісти
Зелена мразота вирішила, що вміння грати хєром на роялі дає право вказувати як і кого номінувати на Премію А не на тих попали
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16.03.2023 16:22 Відповісти
Дерьмак і тут своє рило всунув
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16.03.2023 16:22 Відповісти
Там не рило, там цілий хобот
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16.03.2023 17:27 Відповісти
що ви хотіли - скрізь де наш цар Мідас всуне свою ряху, все перетворюється на золото гівно
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16.03.2023 16:26 Відповісти
А яку номінацію хотіли внести ? За комедіанство ? Чи за збірку приколів ?. Чи за саундтрек до сюїти -гра на роялі в два ...... . Вісім років тому дімка тютюнник шо то там шурував, а дует підхопив шарудіння паперами.
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16.03.2023 16:26 Відповісти
за гундосні відосики
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16.03.2023 16:41 Відповісти
обісралися, спробували пропетляти обісраними, не вийшло, тепер хочуть гордо піти у всратих штанях.

просте питання - чого не подали у відставку 9 числа, коли стало зрозуміло що зеленський буде переробляти конкурс? чого чекали, на що сподівалися?
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16.03.2023 16:29 Відповісти
так сьогодні тільки тиждень пройшов від 9-го.

ти скорострєл ?
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16.03.2023 16:34 Відповісти
Та ні, в нього хронічна швидка настуся
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16.03.2023 16:59 Відповісти
Цей час увійде в історію, як час самого тупого і бездарного керівництва та самого нахабного пограбування.
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16.03.2023 16:31 Відповісти
це дивлячись, хто ту історію писатиме
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16.03.2023 16:36 Відповісти
опзж/упц мп.ру
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16.03.2023 16:34 Відповісти
Як це знайомо! Українці не втратять шанс щоб заради примарних вигод типу "свої люди" обісрати та спаплюжити все. Включаючи Шевченка.
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16.03.2023 16:35 Відповісти
ОП повинні відповісти, чому не опублікували Указ.Що це за неподобство таке?
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16.03.2023 16:35 Відповісти
Не на часі
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16.03.2023 16:44 Відповісти
Хочуть впихнути під премію 95квартал, чи боневтіка за щоденні відосики. Куди зєлєпузікі влізуть-скрізь скандали!
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16.03.2023 16:39 Відповісти
То може ОПа хоче нєтленку Боневтіка Оманича пропихнути? Причому відразу у всіх номінаціях? Або новий опус - "Як я героїчно жував тепленьку мівінку".

Коли ж він собі вже зірки героя, як Брєжнєв, почне собі вішати? Той почав з малої землі, а цей з оборони підвалу на Банковій..все зелені пересирають..таланти, бл..
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16.03.2023 16:43 Відповісти
У номінації "Кращий президентський менеджер року" переміг..., переміг..., переміг...
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16.03.2023 16:51 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4955
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16.03.2023 16:57 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/4955
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16.03.2023 16:58 Відповісти
думаєте їх це налякає? а ЯУХ! зараз неберуть тамадів, фотографів та шмар і сламают сістєму...
після зечмо та узіленскіг не залишиться жодного незгвалтованого держаного інститута!
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16.03.2023 16:57 Відповісти
Хоч щось, до чого та зелена мерзота ще не дотягнулась і своїм зеленим гімном не обмастила в цій країні ще залишилось?
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16.03.2023 16:57 Відповісти
ні. зробили разом, сламалі сістєму...
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16.03.2023 17:03 Відповісти
Як кажуть англійці - в такій справі домінує здоровий консерватизм.
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16.03.2023 16:59 Відповісти
кончені зелені мразюки,простітуткам та 95 кварталу ордени та медалі,а таку величну премію янехол-мені42 не відзначив...не на часі да,пісюнограй?
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16.03.2023 17:00 Відповісти
Там всі премії букетом мав взяти Найвідосніший. Він за рік під тисячу відосиків настругав зі знімальним колективом кварталістів. Трудився. З Оскаром пролетів. А тут навіть не повинно було обговорюватись. Вже відео з гордою осанкою і підчишеним звуком готове. А чомусь на такі титанічні труди не звернули уваги...
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16.03.2023 17:04 Відповісти
переглянула попередні склади комітетів Шевченківської премії,до зелені ніколи не було у складі олігархічних журнашлюшок типу али Мазур та ін.,яке лайно,сором та й годі
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16.03.2023 17:10 Відповісти
Дарма склали повноваження-тепер там з*являться бужанські,дубінські,безмозглі та інший непотріб.
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16.03.2023 17:13 Відповісти
Котимося в прірву в турборежимі.
Вже ЩОДНЯ відбуваються кілька подій,КОЖНА з яких за часів Порошенка завдала б непоправної шкоди рейтингу президента,й усі ЗМІ захлиналися б в праведному гніві...
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16.03.2023 17:21 Відповісти
Завжди повторюю,що ця зелена мерзота дорвавшись до влади 73% придурків руйнують державу навмисне користуючись війною,у нас в державі вже завгоспи керують тим паче агент фсб ермак,пора вже схаменутся.
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16.03.2023 17:25 Відповісти
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16.03.2023 17:56 Відповісти
Ось чому в Ізраїлі конституційна криза на межі громадянської війни - вони хочуть бути всюди!
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16.03.2023 18:05 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Маніакальне бажання Зеленського і його ОП втручатись в усі державні процеси, приймаючи рішення на користь лояльних владі кандидатів, закінчилось скандалом і виходом у відставку з посади
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16.03.2023 18:07 Відповісти
Ну що ж,це ще раз підкреслює вірність старої приказки: який піп така в нього й парафія
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16.03.2023 18:10 Відповісти
Пропоную замість Премії Шевченка ввести премію дєрмака
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16.03.2023 18:46 Відповісти
І вручати її самим дєрмовим людям за самі дєрмові твори мистецтва?
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16.03.2023 19:20 Відповісти
Гнати ОСЛА Оманського, то Кацапський троянський кінь.
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16.03.2023 19:52 Відповісти
Про путінське шобло Єрмака «озеленюватимуть» Україну. Їм похер народ. Час розплати прийде скоріше ніж Медведчуку. Нехай не думають що будуть грабувати дуже довго. Їм обміну не буде. Заб'ють як псів
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16.03.2023 20:44 Відповісти
 
 