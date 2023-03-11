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Новини
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Лауреатів Шевченківської премії планують оголосити 22 травня до дня перепоховання поета, - Макаров

шевченковская

Список переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка не опублікували на сайті Офісу Президента 9 березня у зв’язку із запровадженням додаткових номінацій премії для митців на час воєнного стану "За внесок у перемогу".

Про це голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"9 березня під час зустрічі Президента з представниками культури та креативних індустрій я запропонував, щоб поряд із Національною премією України імені Тараса Шевченка запровадили номінації "За внесок у перемогу". Тоді нагородження мало відбутися до дня перепоховання Шевченка - 22 травня. Однак я не врахував один момент: лавреати премії оголошуються указом, а указ про Шевченківську премію може бути лише один - їх не може бути два. Тому вчора Офіс Президента відтермінував цей указ до результатів оголошення по всіх номінаціях, включно з додатковою", - зазначив Макаров.

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Водночас він підкреслив, що попри відсутність офіційного оприлюднення переможців Шевченківської премії, самі лавреати знають про свою перемогу: за словами Макарова, секретаріат повідомляв їх.

Як зазначив голова комітету, сім номінацій "За внесок у перемогу" мають на меті відзначити людей, які творили під час війни задля підтримки українського духу: і в Україні, і за кордоном. Макаров зауважив, що разом із внеском оцінюватиметься й мистецька якість запропонованих творів.

"Роботи можуть бути будь-якими, але творчі критерії нікуди не подінуться: оцінюватиметься мистецька якість. Але додатковою складовою стане щось, що віднесе нас, наприклад, до прифронтових територій - коли приїздять артисти чи письменники з перформансами мало не на опорний пункт. Або творчі десанти на прифронтових територіях приїздять з акціями для місцевих мешканців, для публіки із щойно звільнених територій, для людей, які побували під окупацією. Також можуть висуватися й театральні вистави - під час війни в Україні відбулося понад 80 прем’єр", - пояснив він.

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За словами Макарова, на нові номінації пропонувати кандидатів можуть всі культурні установи, а також члени й експерти комітету – як на Шевченківську премію. Заразом він наголосив, що через стислі часові межі лавреатів номінацій "За внесок у перемогу" обиратимуть за скороченою процедурою, - у два або один тури.

"Враховуючи стислі терміни ми можемо це провести за скороченою процедурою. Все залежить від юристів. Якщо вони дадуть добро, то ми це зробимо в два тури чи один. Премія, крім всього іншого, - це ретельна процедура, найменше порушення якої викликає суспільне обурення", - зауважив Макаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченківська премія має стати індикатором новаторства української культури та відриву від провінційності, - Макаров

Автор: 

лауреат (7) Шевченківська премія (30) Макаров Юрій (15)


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Топ коментарі
+7
Найпершу премію найвеличнівшивому незрівняному невтомному плодовитому "митцю", який кожного місяця розроджується опусом, куди там скромному брєжнєву з його кількома брошурками.
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11.03.2023 01:11 Відповісти
+6
Цікаво, хто з "кварталу 95" буде в тому переліку? Чи засцуть суспільного обурення? Але, все одно цікаво.
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11.03.2023 01:04 Відповісти
+4
Зелені щури не зробили цього до дня народження Шевченка, як це робилось завжди, зумисне чи просто про@@@лі, як і багато іншого?
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11.03.2023 08:17 Відповісти
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Цікаво, хто з "кварталу 95" буде в тому переліку? Чи засцуть суспільного обурення? Але, все одно цікаво.
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11.03.2023 01:04 Відповісти
Хто, хто? Ви думаєте ото просто так місячні опуси оформляють? Для премій і орденів
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11.03.2023 01:13 Відповісти
Ого! Я навіть не підозрював, що все так погано! Але ж, всього 1 891,00 грн. за 8 книжок, які налічують аж 3037 сторінок! Хоча... автор цих опусів не ЗЕ, а якийсь придворний пИсатель на ім'я Олександр Красовицький. Тому премія Шмарклі не загрожує. )
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11.03.2023 01:30 Відповісти
Ну ви мене трохи заспокоїли, виходить не все так погано
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11.03.2023 01:39 Відповісти
Найпершу премію найвеличнівшивому незрівняному невтомному плодовитому "митцю", який кожного місяця розроджується опусом, куди там скромному брєжнєву з його кількома брошурками.
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11.03.2023 01:11 Відповісти
шевченківська премія....боже, слова як з иншого тисячоліття..чи з иншої галактики...

ми колись ще повернемося туди де всі читали вірші а не різали горлянки кацапам?
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11.03.2023 01:23 Відповісти
Одне іншому не заважає. Ці два заняття чудово поєднуються і навіть доповнюють одне одного.
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11.03.2023 01:34 Відповісти
Коли журба тебе огорнє,
І обійме печаль,
Бери пістоль, сідлай коня -
Десь є і твій москаль.
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11.03.2023 01:38 Відповісти
А чому не на день народження Кобзаря? Таке враження, що якщо цю премію призначили на день перепоховання Шевченко, то лоауреатом має бути російськомовний телоеканад "Дом", щоб вже поховати Україну, так поховати, або трудяга в цбому питанні максим бужанський.
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11.03.2023 07:21 Відповісти
Зелені щури не зробили цього до дня народження Шевченка, як це робилось завжди, зумисне чи просто про@@@лі, як і багато іншого?
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11.03.2023 08:17 Відповісти
Яеим боком премія що відзначає діячів культури і мистецтва - раптом відзначатиме ще й Борців за Перемогу? 🙄... але загалом, ця держпремія давно "тухла", як і нобелі, тому цікава твльки для внутрішньої кон'юктури, хіба 😑
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11.03.2023 10:21 Відповісти
Перезахоронення Шевченка для них значно важніше "свято " ніж Його народження. Як у них ненавість до Нього!
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11.03.2023 10:43 Відповісти
 
 