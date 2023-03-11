Лауреатів Шевченківської премії планують оголосити 22 травня до дня перепоховання поета, - Макаров
Список переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка не опублікували на сайті Офісу Президента 9 березня у зв’язку із запровадженням додаткових номінацій премії для митців на час воєнного стану "За внесок у перемогу".
Про це голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"9 березня під час зустрічі Президента з представниками культури та креативних індустрій я запропонував, щоб поряд із Національною премією України імені Тараса Шевченка запровадили номінації "За внесок у перемогу". Тоді нагородження мало відбутися до дня перепоховання Шевченка - 22 травня. Однак я не врахував один момент: лавреати премії оголошуються указом, а указ про Шевченківську премію може бути лише один - їх не може бути два. Тому вчора Офіс Президента відтермінував цей указ до результатів оголошення по всіх номінаціях, включно з додатковою", - зазначив Макаров.
Водночас він підкреслив, що попри відсутність офіційного оприлюднення переможців Шевченківської премії, самі лавреати знають про свою перемогу: за словами Макарова, секретаріат повідомляв їх.
Як зазначив голова комітету, сім номінацій "За внесок у перемогу" мають на меті відзначити людей, які творили під час війни задля підтримки українського духу: і в Україні, і за кордоном. Макаров зауважив, що разом із внеском оцінюватиметься й мистецька якість запропонованих творів.
"Роботи можуть бути будь-якими, але творчі критерії нікуди не подінуться: оцінюватиметься мистецька якість. Але додатковою складовою стане щось, що віднесе нас, наприклад, до прифронтових територій - коли приїздять артисти чи письменники з перформансами мало не на опорний пункт. Або творчі десанти на прифронтових територіях приїздять з акціями для місцевих мешканців, для публіки із щойно звільнених територій, для людей, які побували під окупацією. Також можуть висуватися й театральні вистави - під час війни в Україні відбулося понад 80 прем’єр", - пояснив він.
За словами Макарова, на нові номінації пропонувати кандидатів можуть всі культурні установи, а також члени й експерти комітету – як на Шевченківську премію. Заразом він наголосив, що через стислі часові межі лавреатів номінацій "За внесок у перемогу" обиратимуть за скороченою процедурою, - у два або один тури.
"Враховуючи стислі терміни ми можемо це провести за скороченою процедурою. Все залежить від юристів. Якщо вони дадуть добро, то ми це зробимо в два тури чи один. Премія, крім всього іншого, - це ретельна процедура, найменше порушення якої викликає суспільне обурення", - зауважив Макаров.
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