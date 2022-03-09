Названо лауреатів Шевченківської премії 2022. СПИСОК
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Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента.
На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент постановив присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:
Катерині Горностай, режисерці – за повнометражний ігровий фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ";
Джорджу Грабовичу (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";
Тамарі Дуді (Тамарі Горіха Зерня), письменниці – за роман "Доця";
Микиті Кадану (Нікіті Кадану), художникові – за персональну виставку "Камінь б’є камінь";
Миколі Рябчуку, письменникові – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
Тіберію Сільваші, художникові – за інсталяцію "Крила";
Тамарі Труновій, режисерці-постановниці, Наталі Ворожбит, авторці п’єси, Юрію Ларіонову, художникові-сценографу, Андрію Ісаєнку та Валерії Ходос, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Цьогоріч розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень кожна.
Будь ласка, зачекайте...
За всіма ознаками, це мав би бути один із найщасливіших днів мого життя.
І він таким і є.
Тому що чоловік щойно вийшов на зв'язок, вони успішно повертаються на базу.
Тому що три вибухи прямо над головою, від яких підкосилися ноги, були вибухами нашої протиповітряної оборони.
Тому що з Ірпеня і Бучі сьогодні вивезли близько чотирьох тисяч чоловік, і вони житимуть.
Тому що з кожним днем ми наближаємося до моєї особистої мети - до великої презентації Доці у Донецьку.
Слава Україні.
Я вас люблю.
Тамара Горіха Зерня