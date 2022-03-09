Названы лауреаты Шевченковской премии 2022. СПИСОК

Владимир Зеленский подписал Указ о присуждении Национальной премии им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.

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На основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко президент постановил присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году:

Екатерине Горностай, режиссеру – за полнометражный игровой фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ";

Джорджу Грабовичу (Грабовичу Григорию Юлиевичу), литературоведу, гражданину Соединенных Штатов Америки – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";

Тамаре Дуде (Тамара Горіха Зерня), писательнице – за роман "Доця";

Никите Кадану (Никите Кадану), художнику – за персональную выставку "Камень бьет камень";

Николаю Рябчуку, писателю – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";

Тиберию Сильваши, художнику – за инсталляцию "Крылья";

Тамаре Труновой, режисеру-постановщику, Наталье Ворожбит, автору пьесы, Юрию Ларионову, художнику-сценографу, Андрею Искаенко и Валерии Ходос, актерам – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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В этом году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 397 тысяч гривен каждая.