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Названы лауреаты Шевченковской премии 2022. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Общество

Названы лауреаты Шевченковской премии 2022. СПИСОК

Владимир Зеленский подписал Указ о присуждении Национальной премии им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Президента.

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На основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко президент постановил присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году:

Екатерине Горностай, режиссеру – за полнометражный игровой фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ";

Джорджу Грабовичу (Грабовичу Григорию Юлиевичу), литературоведу, гражданину Соединенных Штатов Америки – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";

Тамаре Дуде (Тамара Горіха Зерня), писательнице – за роман "Доця";

Никите Кадану (Никите Кадану), художнику – за персональную выставку "Камень бьет камень";

Николаю Рябчуку, писателю – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";

Тиберию Сильваши, художнику – за инсталляцию "Крылья";

Тамаре Труновой, режисеру-постановщику, Наталье Ворожбит, автору пьесы, Юрию Ларионову, художнику-сценографу, Андрею Искаенко и Валерии Ходос, актерам – за спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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В этом году размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 397 тысяч гривен каждая. 
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Киву не нагородять?
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09.03.2022 18:01 Ответить
Друзі, наша "Доця" отримала сьогодні Шевченківську премію.
За всіма ознаками, це мав би бути один із найщасливіших днів мого життя.
І він таким і є.
Тому що чоловік щойно вийшов на зв'язок, вони успішно повертаються на базу.
Тому що три вибухи прямо над головою, від яких підкосилися ноги, були вибухами нашої протиповітряної оборони.
Тому що з Ірпеня і Бучі сьогодні вивезли близько чотирьох тисяч чоловік, і вони житимуть.
Тому що з кожним днем ми наближаємося до моєї особистої мети - до великої презентації Доці у Донецьку.
Слава Україні.
Я вас люблю.

Тамара Горіха Зерня
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09.03.2022 18:39 Ответить
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09.03.2022 18:38 Ответить
 
 