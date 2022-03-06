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У Львові "евакуювали" статую Христа з Вірменського собору. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У місті ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів

Цензор.НЕТ з посиланням на Львівську міську раду цитує коментар начальниці управління охорони історичного середовища Лілію Онищенко, чому у храмах і житлових будинках закривають унікальні вітражі захисними екранами, а деякі взагалі демонтують. Скульптури обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами, зокрема фонтани на площі Ринок біля Ратуші. Усі ці пам’ятки є частиною ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО.

У Львові евакуювали статую Христа з Вірменського собору 01

"Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".

У Львові евакуювали статую Христа з Вірменського собору 02

Найбільш показовим є демонтаж дерев’яної скульптури Ісуса Христа з Вірменського собору. Він був частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової війни.

У Львові евакуювали статую Христа з Вірменського собору 03

На час російської війни вирішено зберугати статую в бункері.

Всі музеї міста також демонтували експозиції та передали їх для зберігання в бомбосховища.

До робіт із захисту та демонтажу пам’яток залучили львівських професійних реставраторів та приватних монтажерів-рекламників. Також до робіт долучились польські реставратори, які зібрали гроші для закупівлі матеріалів. Всі ці дії пов'язані з тим, що під час авіаударів в сирійському місті Алеппо, в якому також є історичні та культурні пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО, росія їх не шкодувала

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путинские мародеры

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1499083413072007171?s=20&t=JAgglXJdEsq24LUge4MjRw
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06.03.2022 03:00 Відповісти
Это потрясающая скульптура. Шедевр
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06.03.2022 03:17 Відповісти
А ти бачив які красиві були мечеті в містах окупованих вірменами районів Азербайджану? А вони перетворили їх у "свинарники" Я не "ксенофоб" однак нацизм не має національності Ти "в курсі" що в 15-17 століттях прояви "антисемітизму в тому ж Львові стосувалися і вірменської общини (християн)? Як ти думаєш - ЧОМУ?
Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ» 1904 г: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».

Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
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06.03.2022 06:02 Відповісти
Путлерівські дикуни на все спосібні. Старші люди розповідали, коли прийшли перші кацапи в 1939 році до Львова, їхні офіцери і солдати вправлялися у влучності стріляючи по численним фігурам і скульптурам Матері Бохої і Святих у Львові.
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06.03.2022 09:18 Відповісти
 
 