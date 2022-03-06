У Львові "евакуювали" статую Христа з Вірменського собору. ФОТО

У місті ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів

Цензор.НЕТ з посиланням на Львівську міську раду цитує коментар начальниці управління охорони історичного середовища Лілію Онищенко, чому у храмах і житлових будинках закривають унікальні вітражі захисними екранами, а деякі взагалі демонтують. Скульптури обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами, зокрема фонтани на площі Ринок біля Ратуші. Усі ці пам’ятки є частиною ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО.

"Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".







Найбільш показовим є демонтаж дерев’яної скульптури Ісуса Христа з Вірменського собору. Він був частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової війни.

На час російської війни вирішено зберугати статую в бункері.

Всі музеї міста також демонтували експозиції та передали їх для зберігання в бомбосховища.

До робіт із захисту та демонтажу пам’яток залучили львівських професійних реставраторів та приватних монтажерів-рекламників. Також до робіт долучились польські реставратори, які зібрали гроші для закупівлі матеріалів. Всі ці дії пов'язані з тим, що під час авіаударів в сирійському місті Алеппо, в якому також є історичні та культурні пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО, росія їх не шкодувала

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