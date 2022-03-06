У Львові "евакуювали" статую Христа з Вірменського собору. ФОТО
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У місті ховають цінні культурні та мистецькі пам’ятки через загрозу бомбардувань чи бойових дій російських окупантів
Цензор.НЕТ з посиланням на Львівську міську раду цитує коментар начальниці управління охорони історичного середовища Лілію Онищенко, чому у храмах і житлових будинках закривають унікальні вітражі захисними екранами, а деякі взагалі демонтують. Скульптури обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами, зокрема фонтани на площі Ринок біля Ратуші. Усі ці пам’ятки є частиною ансамблю світової спадщини ЮНЕСКО.
"Скульптури обгортаємо вогнетривкою тканиною, скловатою, далі - фольгою і насамкінець вдягаємо на них спеціальні мішки. Це не врятує фігури, якщо буде пряме потрапляння, однак при потужній ударній хвилі вони не розіб’ються на шматки і не розлетяться. Демонтувати їх не завжди є можливість, вони великі".
Найбільш показовим є демонтаж дерев’яної скульптури Ісуса Христа з Вірменського собору. Він був частиною середньовічного вівтаря, який пережив навіть лихоліття Другої світової війни.
На час російської війни вирішено зберугати статую в бункері.
Всі музеї міста також демонтували експозиції та передали їх для зберігання в бомбосховища.
До робіт із захисту та демонтажу пам’яток залучили львівських професійних реставраторів та приватних монтажерів-рекламників. Також до робіт долучились польські реставратори, які зібрали гроші для закупівлі матеріалів. Всі ці дії пов'язані з тим, що під час авіаударів в сирійському місті Алеппо, в якому також є історичні та культурні пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО, росія їх не шкодувала
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Русский исследователь В. Л. Величко. «Кавказ» 1904 г: «Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них армянскими».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».