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Госпогранслужба (6138) граница (5146) Одесская область (3375) уклонисты (651)

Дистанционно получали указания относительно "безопасного" маршрута: на Одесщине задержаны шесть нарушителей границы, - ГПСУ

По указаниям администратора телеграм-канала шестеро мужчин пытались незаконно пересечь границу, их задержали пограничники неподалеку от украинско-молдавской границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие Подольского пограничного отряда предотвратили попытку незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. С помощью технических средств и служебной собаки Дика нарушителей обнаружили вблизи Раздельнянского района, недалеко от украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.

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Затримано шістьох порушників кордону

Так, мужчины пытались пересечь приднестровский сегмент границы по указаниям организатора - администратора телеграмм-канала. Он дистанционно инструктировал их относительно "безопасного" маршрута. В случае успешной переправки организатор планировал получить от 5 до 10 тысяч долларов с каждого "клиента" на банковскую карточку.

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Все нарушители задержаны. В отношении действий жителей Киевской и Одесской областей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Материалы дел направлены в суд.
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Туристи якісь не дуже - а погранці такі нівроку
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23.12.2024 16:12 Ответить
Не всім щастить бути депутатом або чиновником і законно виїхати. Загалом, СРСР у чистій воді. Або КНДР
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23.12.2024 16:20 Ответить
УНДР
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23.12.2024 16:40 Ответить
Які здорові бугаї в уніформі.
У погранці завжди беруть тільки таких?
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23.12.2024 17:12 Ответить
Это организованная преступность. Международный синдикат. Вот так выглядит мафия. На стороне Приднестровья их должны были встретить. Как в ином случае куратор получил бы свои деньги? Наперед то никто не платил. Но опять что то пошло не так
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23.12.2024 17:48 Ответить
 
 