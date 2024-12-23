Дистанционно получали указания относительно "безопасного" маршрута: на Одесщине задержаны шесть нарушителей границы, - ГПСУ
По указаниям администратора телеграм-канала шестеро мужчин пытались незаконно пересечь границу, их задержали пограничники неподалеку от украинско-молдавской границы.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие Подольского пограничного отряда предотвратили попытку незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. С помощью технических средств и служебной собаки Дика нарушителей обнаружили вблизи Раздельнянского района, недалеко от украинско-молдавской границы", - говорится в сообщении.
Так, мужчины пытались пересечь приднестровский сегмент границы по указаниям организатора - администратора телеграмм-канала. Он дистанционно инструктировал их относительно "безопасного" маршрута. В случае успешной переправки организатор планировал получить от 5 до 10 тысяч долларов с каждого "клиента" на банковскую карточку.
Все нарушители задержаны. В отношении действий жителей Киевской и Одесской областей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Материалы дел направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
У погранці завжди беруть тільки таких?