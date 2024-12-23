На Тернопольщине трое подростков похитили катафалк с территории церкви. ФОТО

На Тернопольщине трое несовершеннолетних ночью украли из гаража на территории церкви автомобиль "УАЗ 3303", который использовали как катафалк. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Сообщение о краже транспортного средства, который использовали как катафалк, поступило к сотрудникам Кременецкого районного отдела полиции от церковного старосты села Старый Алексинец. Утром, придя в храм, он обнаружил открытые гаражные ворота и исчезновение машины.

Полицейские установили, что в гараж проникли, взломав навесной замок. Вскоре правоохранители обнаружили автомобиль в неисправном состоянии в поле за селом.

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Задержаны трое подростков

Похитителями оказались трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте 15, 16 и 17 лет. Ранее ни один из них не попадал в поле зрения правоохранителей. Мотивы своего поступка ребята объяснить не смогли.

Как выяснилось, ночью они сорвали замок на гаражной двери, нашли ключи от автомобиля, завели его и поехали. Однако далеко добраться не смогли, поскольку машина сломалась.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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