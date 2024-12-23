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Нацполиция (16194) хищение (667) подозрение (431) Тернопольская область (8) Кременецкий район (1) Старый Алексинец (1)

На Тернопольщине трое подростков похитили катафалк с территории церкви. ФОТО

На Тернопольщине трое несовершеннолетних ночью украли из гаража на территории церкви автомобиль "УАЗ 3303", который использовали как катафалк. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Сообщение о краже транспортного средства, который использовали как катафалк, поступило к сотрудникам Кременецкого районного отдела полиции от церковного старосты села Старый Алексинец. Утром, придя в храм, он обнаружил открытые гаражные ворота и исчезновение машины.

На Тернопільщині троє підлітків викрали катафалк із території церкви

Полицейские установили, что в гараж проникли, взломав навесной замок. Вскоре правоохранители обнаружили автомобиль в неисправном состоянии в поле за селом.

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Задержаны трое подростков

Похитителями оказались трое несовершеннолетних местных жителей в возрасте 15, 16 и 17 лет. Ранее ни один из них не попадал в поле зрения правоохранителей. Мотивы своего поступка ребята объяснить не смогли.

Как выяснилось, ночью они сорвали замок на гаражной двери, нашли ключи от автомобиля, завели его и поехали. Однако далеко добраться не смогли, поскольку машина сломалась.

На Тернопільщині троє підлітків викрали катафалк із території церкви

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Топ комментарии
+4
А церква якого патріярхату? Якщо УПЦ ФСБ, то добре зробили.
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23.12.2024 16:43
+3
Хотіли передати воїнам ЗСУ!
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23.12.2024 16:35
+2
Гумор, як то кажуть, не зовсім...
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23.12.2024 16:44
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Хотіли передати воїнам ЗСУ!
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23.12.2024 16:35 Ответить
Гумор, як то кажуть, не зовсім...
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23.12.2024 16:44 Ответить
Це був сарказм!
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23.12.2024 16:58 Ответить
Піп, послуги "під ключ", надає
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23.12.2024 16:42 Ответить
А церква якого патріярхату? Якщо УПЦ ФСБ, то добре зробили.
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23.12.2024 16:43 Ответить
більш нема кого судить - давай дітвару !!!
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23.12.2024 16:45 Ответить
Мабуть гарного косячка забили
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23.12.2024 16:45 Ответить
Едем, едем в соседнее село
на дискотекуууу!
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23.12.2024 16:50 Ответить
Якшо УПЦ МП - нагородити, якщо ПЦУ - розстріляти (варіанти: мінне поле, тюрма, на органи).

Про всяк випадок - це сарказм, так би мовити пародія на високоморальних українців зі стійкими принципами)
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23.12.2024 16:57 Ответить
От дуріки))) дать п@лєй по перше число, оштрафувати і відпустити )))
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23.12.2024 17:06 Ответить
придурки
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23.12.2024 17:29 Ответить
Біс попутав пацанів.
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23.12.2024 17:40 Ответить
скоріш за все рац фсб, бо у випадку ПЦУ вони б заступилися за хлопців
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23.12.2024 18:24 Ответить
Кавалєри до дівок їхали .
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23.12.2024 18:34 Ответить
 
 