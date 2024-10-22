Украл РЭБ из автомобиля военного: в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина обокрал автомобиль военного, украв РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в одном из дворов многоэтажек Святошинского района Киева неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа и украл из него РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи, принадлежащие военному ВСУ. Впоследствии мужчину задержали, а украденное имущество вернули военному.

Мужчина похитил систему РЭБ, ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие вещи.

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Опросив свидетелей и обработав записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к краже причастен 40-летний киевлянин, который и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

На время досудебного расследования, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

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