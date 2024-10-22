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Украл РЭБ из автомобиля военного: в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчина обокрал автомобиль военного, украв РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в одном из дворов многоэтажек Святошинского района Киева неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа и украл из него РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи, принадлежащие военному ВСУ. Впоследствии мужчину задержали, а украденное имущество вернули военному.

Мужчина похитил систему РЭБ, ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие вещи.

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Опросив свидетелей и обработав записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к краже причастен 40-летний киевлянин, который и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

На время досудебного расследования, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

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Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового

Автор: 

Киев (25683) Нацполиция (16562) хищение (679) РЭБ (134)


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Топ комментарии
+8
Цей "киянин" виявився кацапом смердючим ...
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22.10.2024 12:25 Ответить
+7
А почему военные оставляют военное имущество без присмотра? Мог бы и взрывчатку заложить. Потом бы все пускали сопли и ныли пачему так праизашло. В етой стране хоть понимают что идет самая жестокая и подлая война на выживание. И враг не только ратеты и снаряды использует а и ДРГ и диверсантов
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22.10.2024 12:27 Ответить
+7
У мене в пікапі палива 40 літрів, шанцевий інструмент, запаска, домкрат, зарядка для акума, спальник, каремат, масксітка та інші лахи на повсякдень і про всяк випадок.
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
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22.10.2024 12:56 Ответить
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От дибіл. Нафіга йому те барахло?
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22.10.2024 12:23 Ответить
типовий кліптоман рецидивіст - взяв що встиг схопити
якби не взяв то закинув би шапку під руку щоб хоть щось понести
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22.10.2024 12:26 Ответить
на фронт збирався.
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22.10.2024 13:08 Ответить
Цей "киянин" виявився кацапом смердючим ...
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22.10.2024 12:25 Ответить
А почему военные оставляют военное имущество без присмотра? Мог бы и взрывчатку заложить. Потом бы все пускали сопли и ныли пачему так праизашло. В етой стране хоть понимают что идет самая жестокая и подлая война на выживание. И враг не только ратеты и снаряды использует а и ДРГ и диверсантов
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22.10.2024 12:27 Ответить
У мене в пікапі палива 40 літрів, шанцевий інструмент, запаска, домкрат, зарядка для акума, спальник, каремат, масксітка та інші лахи на повсякдень і про всяк випадок.
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
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22.10.2024 12:56 Ответить
Ноут!!!!
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22.10.2024 13:46 Ответить
Зрозуміло, що зброю і та дуже цінні речі не лишаю. Але це не гарантія, що довбень не залізе.
На Донбасі я так не переживав за машину, як у тилу. Типу в тилу.
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22.10.2024 14:56 Ответить
звісно зручнійше кожного разу визивати поліцію.
Хочаб ноут(данні!!!), мівік, ребку, зброю треба забирати. пофіг на спальник та дві каністри.

Нагадало випадок, на початку вторгнення, з гольфа було вкрадено свд з тепляком. В крадіїв совісті та самозбереження не дуже багато, обережність не завадить.
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22.10.2024 14:43 Ответить
такі машини краще під охороною залишати, з вояків стоянки або нічого, або на пиво. Чи хочаб пустий салон, що б не видно було. В Києві нариків\циган\бомжів повно. Таке навіть не на кардачі понесуть, розкурочать та в цветмет.
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22.10.2024 13:08 Ответить
РЭБ в мирном Киеве, а не на фронте ? Пояснительную бригаду, плиз...
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22.10.2024 15:47 Ответить
Де ж ті штрафбати, матері його ковінька ?!!!! ( Вроді культурно висловився... )
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22.10.2024 18:17 Ответить
 
 