Украл РЭБ из автомобиля военного: в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину. ФОТОрепортаж
В Киеве мужчина обокрал автомобиль военного, украв РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в одном из дворов многоэтажек Святошинского района Киева неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа и украл из него РЭБ, тактическое снаряжение и другие вещи, принадлежащие военному ВСУ. Впоследствии мужчину задержали, а украденное имущество вернули военному.
Мужчина похитил систему РЭБ, ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие вещи.
Опросив свидетелей и обработав записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к краже причастен 40-летний киевлянин, который и ранее привлекался к уголовной ответственности.
Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
На время досудебного расследования, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.
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якби не взяв то закинув би шапку під руку щоб хоть щось понести
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
На Донбасі я так не переживав за машину, як у тилу. Типу в тилу.
Хочаб ноут(данні!!!), мівік, ребку, зброю треба забирати. пофіг на спальник та дві каністри.
Нагадало випадок, на початку вторгнення, з гольфа було вкрадено свд з тепляком. В крадіїв совісті та самозбереження не дуже багато, обережність не завадить.