Вкрав РЕБ із автомобіля військового: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік обікрав автомобіль військового, вкравши РЕБ, тактичне спорядження та інші речі.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району Києва невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу та вкрав з нього РЕБ, тактичне спорядження та інші речі, які належать військовому ЗСУ. Згодом чоловіка затримали, а вкрадене майно повернули військовому.

Чоловік викрав систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.

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Опитавши свідків та опрацювавши записи з камер відеонагляду правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 40-річний киянин, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

На час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.

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