Вкрав РЕБ із автомобіля військового: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка. ФОТОрепортаж
У Києві чоловік обікрав автомобіль військового, вкравши РЕБ, тактичне спорядження та інші речі.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району Києва невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу та вкрав з нього РЕБ, тактичне спорядження та інші речі, які належать військовому ЗСУ. Згодом чоловіка затримали, а вкрадене майно повернули військовому.
Чоловік викрав систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.
Опитавши свідків та опрацювавши записи з камер відеонагляду правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 40-річний киянин, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
На час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.
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якби не взяв то закинув би шапку під руку щоб хоть щось понести
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
На Донбасі я так не переживав за машину, як у тилу. Типу в тилу.
Хочаб ноут(данні!!!), мівік, ребку, зброю треба забирати. пофіг на спальник та дві каністри.
Нагадало випадок, на початку вторгнення, з гольфа було вкрадено свд з тепляком. В крадіїв совісті та самозбереження не дуже багато, обережність не завадить.