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Вкрав РЕБ із автомобіля військового: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

У Києві чоловік обікрав автомобіль військового, вкравши РЕБ, тактичне спорядження та інші речі.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району Києва невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу та вкрав з нього РЕБ, тактичне спорядження та інші речі, які належать військовому ЗСУ. Згодом чоловіка затримали, а вкрадене майно повернули військовому.

Чоловік викрав систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.

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Опитавши свідків та опрацювавши записи з камер відеонагляду правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 40-річний киянин, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

На час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.

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Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового
Чоловік у Києві вкрав РЕБ із авто військового

Автор: 

Київ (19665) Нацполіція (15276) крадіжка (661) РЕБ (160)


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Топ коментарі
+8
Цей "киянин" виявився кацапом смердючим ...
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22.10.2024 12:25 Відповісти
+7
А почему военные оставляют военное имущество без присмотра? Мог бы и взрывчатку заложить. Потом бы все пускали сопли и ныли пачему так праизашло. В етой стране хоть понимают что идет самая жестокая и подлая война на выживание. И враг не только ратеты и снаряды использует а и ДРГ и диверсантов
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22.10.2024 12:27 Відповісти
+7
У мене в пікапі палива 40 літрів, шанцевий інструмент, запаска, домкрат, зарядка для акума, спальник, каремат, масксітка та інші лахи на повсякдень і про всяк випадок.
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
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22.10.2024 12:56 Відповісти
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От дибіл. Нафіга йому те барахло?
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22.10.2024 12:23 Відповісти
типовий кліптоман рецидивіст - взяв що встиг схопити
якби не взяв то закинув би шапку під руку щоб хоть щось понести
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22.10.2024 12:26 Відповісти
на фронт збирався.
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22.10.2024 13:08 Відповісти
Цей "киянин" виявився кацапом смердючим ...
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22.10.2024 12:25 Відповісти
А почему военные оставляют военное имущество без присмотра? Мог бы и взрывчатку заложить. Потом бы все пускали сопли и ныли пачему так праизашло. В етой стране хоть понимают что идет самая жестокая и подлая война на выживание. И враг не только ратеты и снаряды использует а и ДРГ и диверсантов
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22.10.2024 12:27 Відповісти
У мене в пікапі палива 40 літрів, шанцевий інструмент, запаска, домкрат, зарядка для акума, спальник, каремат, масксітка та інші лахи на повсякдень і про всяк випадок.
Мені що при кожній зупинці їх за собою тягати?
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22.10.2024 12:56 Відповісти
Ноут!!!!
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22.10.2024 13:46 Відповісти
Зрозуміло, що зброю і та дуже цінні речі не лишаю. Але це не гарантія, що довбень не залізе.
На Донбасі я так не переживав за машину, як у тилу. Типу в тилу.
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22.10.2024 14:56 Відповісти
звісно зручнійше кожного разу визивати поліцію.
Хочаб ноут(данні!!!), мівік, ребку, зброю треба забирати. пофіг на спальник та дві каністри.

Нагадало випадок, на початку вторгнення, з гольфа було вкрадено свд з тепляком. В крадіїв совісті та самозбереження не дуже багато, обережність не завадить.
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22.10.2024 14:43 Відповісти
такі машини краще під охороною залишати, з вояків стоянки або нічого, або на пиво. Чи хочаб пустий салон, що б не видно було. В Києві нариків\циган\бомжів повно. Таке навіть не на кардачі понесуть, розкурочать та в цветмет.
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22.10.2024 13:08 Відповісти
РЭБ в мирном Киеве, а не на фронте ? Пояснительную бригаду, плиз...
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22.10.2024 15:47 Відповісти
Де ж ті штрафбати, матері його ковінька ?!!!! ( Вроді культурно висловився... )
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22.10.2024 18:17 Відповісти
 
 