Войска РФ 10 раз обстреляли Никопольщину, повреждены дома и линия электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ
23 декабря российские войска десяток раз атаковали Никопольщину. Накрывали огнем из тяжелой артиллерии, применяли ударные дроны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Россияне били, в частности, по Никополю и Марганецкой громаде.
Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных построек. Зацепило и линию электропередач.
Никто из людей не пострадал.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...