Войска РФ 10 раз обстреляли Никопольщину, повреждены дома и линия электропередач. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 декабря российские войска десяток раз атаковали Никопольщину. Накрывали огнем из тяжелой артиллерии, применяли ударные дроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Россияне били, в частности, по Никополю и Марганецкой громаде.

Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных построек. Зацепило и линию электропередач.

Никто из людей не пострадал.

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