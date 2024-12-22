Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины: десятки разрушений, три человека получили ранения, в том числе 16-летний парень. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 21 декабря российские военные несколько раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Утром 21 декабряпосле 10 часов утра враг попал из артиллерии по частному сектору в прибрежном районе Никополя. Ранения получила 60-летняя жительница города.

После 13 часов оккупанты направили свой беспилотник на частный дом в одном из сел Марганецкой громады. Осколочные ранения получил 65-летний мужчина.

Сегодня утром к медикам обратился 16-летний парень, который также пострадал от взрыва, предварительно беспилотник - атака пришлась на еще одно село Марганецкой громады.

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