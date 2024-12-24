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Бердянск (433) взрыв (6502) ликвидация (3138) Запорожская область (2837) Бердянский район (2)

В Бердянске утром взорвался автомобиль. Вероятно, пытались ликвидировать главу оккупационного совета Нечета, - Андрющенко. ФОТО

Утром 24 декабря во дворе дома по улице Европейской в Бердянске взорвалась и сгорела дотла машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Скріни Бердянськ
Скріни Бердянськ

По информации, которую получили журналисты "Бердянск сегодня", машина может принадлежать предателю Нечету. Известно, что на месте взрыва работала бригада скорой помощи. Но кто именно пострадал, пока неизвестно.

Отмечается, что до оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, принимал активное участие в становлении оккупационной власти. Вступил в ряды "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета.

Андрющенко про вибухи у Бердянську

Андрющенко также сообщил, что Нечет подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационной деятельности.

Вибух у Бердянську 24 грудня
Вибух у Бердянську 24 грудня

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Топ комментарии
+3
Це називається гра в чет нечет
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24.12.2024 10:21
+2
Зараз ''гури'' вилізуть із заявою що це їхня ''спєцгапєрація''.
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24.12.2024 11:00
+2
Жаль, що колаборант не помер, виходить хтось даремно ризикував життям.
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24.12.2024 11:18
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Це називається гра в чет нечет
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24.12.2024 10:21 Ответить
чОрт - нечет...
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24.12.2024 10:44 Ответить
Що сказать... Практика подібного каже про те, що детонатор ставиться так, щоб вибухать за певних обставин:
1, при відкриванні водійських дверей (якщо водій і є власником та особою, на яку здійснюється замах);
2. При сіданні на водійське сидіння (може - на пасажирське - коли "ціль" - пасажир);
3. При запуску двигуна;
4. Після руху з місця...
За будь-яких обставин карається "винний". Бо навіть при звичайному угоні автомобіля, угонщик вчиняє злочин...
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24.12.2024 10:36 Ответить
Швидку янгели прислали?
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24.12.2024 10:40 Ответить
а не міг себе постраждалий гранатою підірвати, шоб в руки швидкої не попасти?
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24.12.2024 10:51 Ответить
Бердянський порт чекає на хаймарси
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24.12.2024 10:57 Ответить
Зараз ''гури'' вилізуть із заявою що це їхня ''спєцгапєрація''.
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24.12.2024 11:00 Ответить
Тебе бойовий комар вкусив?
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24.12.2024 11:06 Ответить
Свежеиспеченный единорос. Какая прелесть.
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24.12.2024 11:13 Ответить
Жаль, що колаборант не помер, виходить хтось даремно ризикував життям.
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24.12.2024 11:18 Ответить
Але ж , здоров'я вже буде не те .
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24.12.2024 11:40 Ответить
Побольше бы таких хороших новостей к празднику, душа просто радуется!
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24.12.2024 11:50 Ответить
Біля якихсь гаражів,скоріше якийсь водій.
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24.12.2024 12:35 Ответить
 
 