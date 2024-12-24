В Бердянске утром взорвался автомобиль. Вероятно, пытались ликвидировать главу оккупационного совета Нечета, - Андрющенко. ФОТО

Утром 24 декабря во дворе дома по улице Европейской в Бердянске взорвалась и сгорела дотла машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.





По информации, которую получили журналисты "Бердянск сегодня", машина может принадлежать предателю Нечету. Известно, что на месте взрыва работала бригада скорой помощи. Но кто именно пострадал, пока неизвестно.

Отмечается, что до оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры "Нефтехимик". После оккупации перешел на сторону врага, принимал активное участие в становлении оккупационной власти. Вступил в ряды "Единой России" и был назначен председателем оккупационного совета.

Андрющенко также сообщил, что Нечет подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины - коллаборационной деятельности.





Читайте также: В оккупированном Бердянске раздались взрывы: есть проблемы со светом и интернетом