"Воспевал" СССР и отрицал украинскую независимость: в Харькове заочно осудили администратора Facebook-сообщества. ФОТО
В Харькове суд огласил приговор 42-летнему администратору Facebook-сообщества, который с 2019 года активно распространял советские нарративы и призывы, угрожающие территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Как отмечается, мужчина вел активную пропагандистскую деятельность, публикуя материалы с коммунистической символикой, в частности сообщения о "дне рождения комсомола" и изображения герба СССР. Одной из самых резонансных публикаций стало распространение карты Украины, на которой территории страны изображались как "подарки" советских лидеров Ленина и Хрущева.
Мужчина также активно распространял сообщения российских пропагандистских медиа, искажая исторические факты и отрицая государственность Украины.
Суд вынес приговор о лишении свободы сроком 9 лет с конфискацией имущества. Однако осужденный сейчас скрывается в России, куда выехал за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ. Приговор начнет исполняться с момента его задержания, а сроки давности пока остановлены.
Осужденный объявлен в розыск.
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що він міг лічно побачити в совку хорошого? - дефіцит, блат, талони, розруху,... - нічого
то, що співав "мая вішнєвая девятка" получив девятку - це його счасливе число 999
Люди часто вспоминают о Союзе:
Студотрядах и дешевой колбасе,
Люди любят жить в плену своих иллюзий,
Понемногу ностальгируем мы все.
О сталинском терроре, И о Голодоморе,
О повсеместном горе Учебники молчат.
Советский серп и молот
Принёс нам смерть и голод,
И ныне бодр и молод Восточный супостат.
Туалетная бумага из газеты,
В подворотнях пьют тройной одеколон.
Тошнотворные без фильтра сигареты,
Безнадёга, серость и подъездов вонь.