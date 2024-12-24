"Воспевал" СССР и отрицал украинскую независимость: в Харькове заочно осудили администратора Facebook-сообщества. ФОТО

В Харькове суд огласил приговор 42-летнему администратору Facebook-сообщества, который с 2019 года активно распространял советские нарративы и призывы, угрожающие территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как отмечается, мужчина вел активную пропагандистскую деятельность, публикуя материалы с коммунистической символикой, в частности сообщения о "дне рождения комсомола" и изображения герба СССР. Одной из самых резонансных публикаций стало распространение карты Украины, на которой территории страны изображались как "подарки" советских лидеров Ленина и Хрущева.

Мужчина также активно распространял сообщения российских пропагандистских медиа, искажая исторические факты и отрицая государственность Украины.

Суд вынес приговор о лишении свободы сроком 9 лет с конфискацией имущества. Однако осужденный сейчас скрывается в России, куда выехал за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ. Приговор начнет исполняться с момента его задержания, а сроки давности пока остановлены.

Осужденный объявлен в розыск.

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