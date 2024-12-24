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суд (24820) Харьков (7286) советская власть (11) Харьковская область (212) Харьковский район (42)

"Воспевал" СССР и отрицал украинскую независимость: в Харькове заочно осудили администратора Facebook-сообщества. ФОТО

В Харькове суд огласил приговор 42-летнему администратору Facebook-сообщества, который с 2019 года активно распространял советские нарративы и призывы, угрожающие территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Харківський суд виніс вирок адміністратору, що поширював радянські наративи

Как отмечается, мужчина вел активную пропагандистскую деятельность, публикуя материалы с коммунистической символикой, в частности сообщения о "дне рождения комсомола" и изображения герба СССР. Одной из самых резонансных публикаций стало распространение карты Украины, на которой территории страны изображались как "подарки" советских лидеров Ленина и Хрущева.

Мужчина также активно распространял сообщения российских пропагандистских медиа, искажая исторические факты и отрицая государственность Украины.

Суд вынес приговор о лишении свободы сроком 9 лет с конфискацией имущества. Однако осужденный сейчас скрывается в России, куда выехал за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ. Приговор начнет исполняться с момента его задержания, а сроки давности пока остановлены.

Осужденный объявлен в розыск.

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Топ комментарии
+8
а бойко СБУ не бажае зайнятись? чи це "другое"?
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24.12.2024 13:09
+8
заочно засудили, заочно посадили, заочно розстріляли та заочно помилували. А як там поживає скумбрія, що пропонувала гроші за маршрут переміщення ЗСУ?
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24.12.2024 13:10
+4
йому було ДЕВЯТЬ років коли розвалився совок...
що він міг лічно побачити в совку хорошого? - дефіцит, блат, талони, розруху,... - нічого
то, що співав "мая вішнєвая девятка" получив девятку - це його счасливе число 999
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24.12.2024 13:10
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а бойко СБУ не бажае зайнятись? чи це "другое"?
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24.12.2024 13:09 Ответить
подвійні стандарти. Він же "херой" України, наче пам'ятник
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24.12.2024 14:15 Ответить
заочно засудили, заочно посадили, заочно розстріляли та заочно помилували. А як там поживає скумбрія, що пропонувала гроші за маршрут переміщення ЗСУ?
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24.12.2024 13:10 Ответить
йому було ДЕВЯТЬ років коли розвалився совок...
що він міг лічно побачити в совку хорошого? - дефіцит, блат, талони, розруху,... - нічого
то, що співав "мая вішнєвая девятка" получив девятку - це його счасливе число 999
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24.12.2024 13:10 Ответить
Мабуть прихильник та підписник Афєрістовича.
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24.12.2024 13:16 Ответить
Та воно хоч жило при тому ''совку''. Наслухалося батьків
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24.12.2024 13:17 Ответить
О дибіл! При совку інтернет був під забороною.
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24.12.2024 13:19 Ответить
У моєї сести теж є сусід який обожнює совок. Золучився з жінкою та повернувся до матері. Поки мати була жива то просто ходилО та бухало. Заробе десь копійку потім декілька днів бухає сидить на лавочці біля під'їзду палить та пиво п'є. Мати померла, тепер наробив боргів за житло, відключили електрику, опломбували газ, стосовно води не знаю. Але і далі сидить на лавочці, розхвалює совок та розповідає як було харашо жити. Комуналка кАпєєшная, півА кАпєйки, прАдукти кАпєйки. *****... Ну звісно шо совкодрочеру окрім бухла, примітивної їжі та панцерної кроваті нічого не потрібно було. Батьки його бульбаші, але він родився вже в Україні.
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24.12.2024 13:23 Ответить
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24.12.2024 14:40 Ответить
Ностальгия по совку https://www.youtube.com/watch?v=bxgHEJ9AN1I
Люди часто вспоминают о Союзе:
Студотрядах и дешевой колбасе,
Люди любят жить в плену своих иллюзий,
Понемногу ностальгируем мы все.
О сталинском терроре, И о Голодоморе,
О повсеместном горе Учебники молчат.
Советский серп и молот
Принёс нам смерть и голод,
И ныне бодр и молод Восточный супостат.
Туалетная бумага из газеты,
В подворотнях пьют тройной одеколон.
Тошнотворные без фильтра сигареты,
Безнадёга, серость и подъездов вонь.
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24.12.2024 19:02 Ответить
 
 