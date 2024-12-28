Последствия атаки на Донетчину: повреждены 10 гражданских объектов, в Мирнограде отсутствуют газ, вода и электричество. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российских атак на Донецкую область за прошедшие сутки есть разрушения гражданской инфраструктуры, в Мирнограде отсутствуют газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение.
Как передает Цензор.НЕТ, последствия вражеских атак на область показали в ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Так, по данным полиции, под вражеским огнем находились четыре населенных пункта области - города Мирноград, Покровск, Торецк и село Сергеевка.
Повреждены 10 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.
По Покровску оккупанты ударили авиабомбой "ФАБ-250", артиллерией и "Градами" - ранены два гражданских лица. В результате обстрелов повреждены 1 многоквартирный и 3 частных дома.
Мирноград армия РФ накрыла из артиллерии - разрушениям подверглись 1 частный и 2 многоквартирных дома, магазин.
В Сергеевке вражеский дрон атаковал цех.
Как рассказали в Мирноградской ГОА, Мирноградская громада находится под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами. В громаде объявлена обязательная эвакуация населения.
Газоснабжение. В связи с осложнением ситуации безопасности на территории общины, осуществлено отключение города от газоснабжения. Водоснабжение. Фильтровальные станции временно не работают. Электроснабжение в громаде отсутствует", - говорится в сообщении ГВА.
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