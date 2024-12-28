Уничтоженный операторами ССО ВСУ на Курщине северокорейский спецназовец оставил после себя блокнот, который сейчас переводится. Его записи свидетельствуют о том, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов, а автор блокнота - один из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО

В очередной записи, которую уже перевели, рядовой Гьонг Хонг Джонг пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какой-то проступок. И отправлен он по приказу Ким Чен Ына - кровожадного северокорейского диктатора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны захватили в плен первого бойца армии КНДР, - разведка Южной Кореи. ФОТО

Ниже полный перевод третьей записи из дневника военного Северной Кореи, который почему-то решил, что защищает Северную Корею на Курщине:

"Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили.

Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а величайшей обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего. Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни

Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я буду безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных Специальных Сил (Красных командиров) Ким Чен Ына.

Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию" - говорится в дневнике рядового Джонга.

Как сообщалось, ранее ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца. "Я покинул мою родину и нахожусь на территории РФ", - писал тот.