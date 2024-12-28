ССО показали очередной фрагмент блокнота уничтоженного на Курщине КНДРовца: "я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению". ФОТО
Уничтоженный операторами ССО ВСУ на Курщине северокорейский спецназовец оставил после себя блокнот, который сейчас переводится. Его записи свидетельствуют о том, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов, а автор блокнота - один из них.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО
В очередной записи, которую уже перевели, рядовой Гьонг Хонг Джонг пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какой-то проступок. И отправлен он по приказу Ким Чен Ына - кровожадного северокорейского диктатора.
Ниже полный перевод третьей записи из дневника военного Северной Кореи, который почему-то решил, что защищает Северную Корею на Курщине:
"Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили.
Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а величайшей обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего. Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни
Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я буду безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных Специальных Сил (Красных командиров) Ким Чен Ына.
Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию" - говорится в дневнике рядового Джонга.
Как сообщалось, ранее ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца. "Я покинул мою родину и нахожусь на территории РФ", - писал тот.
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У русні такі технології добре розвинені. Хіба що ісламісти їх випереджають.
Дуже впливає на нєокрєпшіє уми.
Русня вміє рісовать картінкі. Красиві, привабливі.
Ну і мАцква - не росія, звісно.
У кацапів треба вчитися , бо АНСАМБЛЬ ВІРСЬКОГО ЗА 10 років у Братиславі і Відні я не бачила. І хор Вірського теж. Їх Мінкульт все по АФРІЦІ ганяє., тобто працює на росіян
Що ********* російського зараз циркулює по ЄС?
Дуже цікаво було б почути.
це гарний, вірний та сильний птах яка бьеться за своє гніздо
це найагресивніші птахи з нехижаків
тоді нах не пошлють
і ще Фаріон вбили, яка вчила поважати свою ідентичність
Я не жартую. Російськомовний Дніпро у 90-х на моїх очах заговорив українською вже після першого сезону! З насолодою заговорив!!! Досі цитуємо...
Голосом Альфа говорить український актор Євген Малуха. Інші ролі озвучили Микола Козій та Ніна Касторф
Тому колишні комуняки і комсомольці, все захопили в Україні, після розвалу совка, і ми, на відміну від більшості країн східної Європи, так і не змогли вийти з того менталітету, тому що при владі залишились повсюду колишні комуняки або тепер їх діти.
Навіть багато так званих патріотичних партій, створено причетними до куміністичного режиму, які вдало перевділи шапки.
уся надія на Трампа і республіканців
якщо ні то ви не поймете
И все, как один умрём..."
То мордрор вже куйок (селище) верховного ина кндр? А ***** тоді хто?
Вона не має права на існування режим в КНДР треба знищити навіть якщо треба буде вбити пару мільйонів комуністів
В них ж рису нема вдосталь поїсти,я вже не кажу про м'ясо свині,а не тих щурів якими вони ласують на свята які встановили людожери в кндр.
мій чоловік постійно домагаеться мене
я маю секс і вдень і вночи, нема таких мебелів щоб на них ми не грались
скажіть як знизити його лібідо?
пс. вибачте за нерівний почерк