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ССО показали очередной фрагмент блокнота уничтоженного на Курщине КНДРовца: "я предал родную партию, но мне дали путь к возрождению". ФОТО

нотатник ліквідованого корейця

Уничтоженный операторами ССО ВСУ на Курщине северокорейский спецназовец оставил после себя блокнот, который сейчас переводится. Его записи свидетельствуют о том, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов, а автор блокнота - один из них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО

В очередной записи, которую уже перевели, рядовой Гьонг Хонг Джонг пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какой-то проступок. И отправлен он по приказу Ким Чен Ына - кровожадного северокорейского диктатора.

Щоденник Джонга

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны захватили в плен первого бойца армии КНДР, - разведка Южной Кореи. ФОТО

Ниже полный перевод третьей записи из дневника военного Северной Кореи, который почему-то решил, что защищает Северную Корею на Курщине:

"Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили.

Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а величайшей обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего. Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни

Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я буду безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных Специальных Сил (Красных командиров) Ким Чен Ына.

Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию" - говорится в дневнике рядового Джонга.

Как сообщалось, ранее ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца. "Я покинул мою родину и нахожусь на территории РФ", - писал тот.

Автор: 

КНДР (1198) Ким Чен Ын (178) Курск (1103)


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Топ комментарии
+29
найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни
Якось дохуа далеко ти вітчизну борониш, нє?
Однак я зрадив рідну партію
Цікаво було б дізнатись, як саме? Підозрюю, автодіагностував мислєпрєступлєніє.
Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність
Саме жертовність і виховують у чучхеїстів, комуністів, ісламістів.
А от західна культура - навпаки, виховує поціновування самого себе.
Тому комуністи, чучхєїсти та ісламісти завжди ненавиділи і будуть ненавидіти західну культуру.
Бо вона протилежна головній задачі режимів - змусити людину віддати все, що у неї є, заради якоїсь *****, яка людини прямо не стосується аж ніяк.
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28.12.2024 12:50
+23
Це срака. Важко навіть уявити, що в тих головах знищених десятиліттями пропаганди та зомбування.
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28.12.2024 13:02
+13
Чому це невідомо яким чином? На бальшом ваздушном шарє...

Северные корейцы продолжили свой, прости господи, флэшмоб (слова такого они, конечно, не знают), отправляя соседям с юга воздушные шары с дерьмом и прочими отходами жизнедеятельности. Довольно любопытный способ утилизации.
Южные корецы, стоящие на несколько иной ступени развития, включились в игру и начали посылать северным собратьям ответку в виде шаров, набитых: долларами, флэшками с музыкой и клипами и баннерами, типа, Ким Чен Ын - мудак.
У кого чего больше, тот тем и делится. Но с чувством юмора у южных все намного лучше. Я бы предложил еще отправлять консервы и конфеты. С этим в стране чучхе еще больше проблем, чем с юмором.
Ауслендер
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28.12.2024 12:59
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Страница 2 из 2
На жаль, практика показує, що зазомбувати можна майже кого завгодно, навіть європейців. Читав історію про дівчину, яка потрапила в полон до ісламістів, і з часом приєдналась до них добровільно. "Промили мозок", так би мовити.
У русні такі технології добре розвинені. Хіба що ісламісти їх випереджають.
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28.12.2024 14:19 Ответить
У Словаччини деякі словацькі діти вивчають добровільно російську мову і хочуть получати у Мацкві вишу освіту, що мене просто вбило . Це було до повномасштабки
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28.12.2024 14:31 Ответить
Світло зірок крємля. Толстоєвскій, Гагарін, балєт, вот єто всьо.
Дуже впливає на нєокрєпшіє уми.
Русня вміє рісовать картінкі. Красиві, привабливі.
Ну і мАцква - не росія, звісно.
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28.12.2024 14:35 Ответить
Я вже писала, що балет ********* озеро з ЕС не вилазів до повномасштабки .
У кацапів треба вчитися , бо АНСАМБЛЬ ВІРСЬКОГО ЗА 10 років у Братиславі і Відні я не бачила. І хор Вірського теж. Їх Мінкульт все по АФРІЦІ ганяє., тобто працює на росіян
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28.12.2024 14:47 Ответить
Цей балєт і Толстоєвський у них з часів РІ.
Що ********* російського зараз циркулює по ЄС?
Дуже цікаво було б почути.
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28.12.2024 16:25 Ответить
навіщо ви лебедей обзиваєте?
це гарний, вірний та сильний птах яка бьеться за своє гніздо
це найагресивніші птахи з нехижаків
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31.12.2024 05:52 Ответить
Навчись розрізняти лебедів та балет з озером. Воно схоже називається, але це зовсім різне.
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04.01.2025 19:27 Ответить
навчись не лізти з порадами
тоді нах не пошлють
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05.01.2025 05:57 Ответить
і с хромосомами в них все в порядку
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28.12.2024 13:35 Ответить
Типо, мы - не мавпы, бо у обезьян, в сравнении с человеком - 2 лишние хромосомы.
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28.12.2024 13:38 Ответить
у кацапни одна лишня
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28.12.2024 13:43 Ответить
1 лишняя - недообезьяны. Кацапы - в процессе.
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28.12.2024 13:51 Ответить
... тре дивитися правдi в очi, розумне й вмотивоване змикитить , як викрутитись iз такоi ситуацii, а дурне й колаборицiонiстське з молоком матер... Ну, шо сказати, земля наша очищаеться, прийшов час.
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28.12.2024 13:36 Ответить
А ті, кого вивезли немовлятами з дитбудинків, які здав Зеля на поталу кацапам, і віддали в кацапські сім'ї, що буде з них..?
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28.12.2024 13:49 Ответить
Насчет тех, не все так просто. Какой-то процент - невосполнимые утраты и мы этому ничем не сможем завадити, разве что победить, разыскать, вернуть. Если считать с 14-го года, им сейчас по 10 лет. Хочется верить , что год-два война закочится. Остальные под вопросом, бо старшие взлелеяны большинством своих тат и мам, сепаратисто коллаборантами, во враждебном к нам настроении. Здесь мы им уж точно не поможем.
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28.12.2024 13:59 Ответить
Стосовно зебiла... Пiсля закiнчення вiйни хотiлось би Вас бачити в рядах тих тих, зто завадить главзебу втiкти вiд справедливого народного суду. Також не завадить проче*кати Вас на детекторi брехнi, а чи не голосували Ви бува за бовдура.
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28.12.2024 14:07 Ответить
Тобто те, що москалям подарували наших дітей, замість вивезти і боротися за них - це очищення? alexandr shamov, Ви лайно.
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28.12.2024 13:52 Ответить
У вас зайва хромосома. Ви гарячий як... - далi по тексту, iз-за таким ми весь час вiдступаемо.
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28.12.2024 14:01 Ответить
Може Вы не знав, такий УМНИК, що до деток, задовго до вiйни, у 96-ому роцi, один одесит, якось у розмовi вжив словосполучення теляча мова, що до украiнськоi мови. Я в нього перепитав, мовля, а чому теляча? "Ею разговаривать только на фермах возле коров". Я в того прокацапленого одесита запитав, про давнiсь такоi думки у його мiзках. Сказав , що почув про телячу мову ще у 49-ому роцi , коли йому було 5 рокiв. Його дiти-внуки далеко вiд нього не вiдкотилися. ЗЫ... Якщо по справедливостi, то пiсля розвалу СРСР нiякий ступень вихованням дiтей в патрiотичному дусi не займався. Так що до стiни поряд iз зебiлом ставити i маленьку хатинку в Альпах, i матюкливу чучму, i бджоляра з юленим ЕЭСсУченим вуликом, про пердуковича я промовчу, i прибравшого до рук крохмало-паточний комбiнат пана-рошена.Та i ми б там примостилися, бо що ми зробили для патрiотичного виховання дiток, чому наказ такий не дали парламентарям... Як кажуть кацапы, здесь не все так просто, що до використання бурхливих эмоцiй.
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28.12.2024 14:27 Ответить
100%
і ще Фаріон вбили, яка вчила поважати свою ідентичність
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28.12.2024 14:49 Ответить
В мене є лайфхак (чи корисна порада): показуйте дітям "Альфа" в українському перекладі!
Я не жартую. Російськомовний Дніпро у 90-х на моїх очах заговорив українською вже після першого сезону! З насолодою заговорив!!! Досі цитуємо...
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28.12.2024 15:33 Ответить
там 90% заслуга актерів озвучання, особливо Альфа

Голосом Альфа говорить український актор Євген Малуха. Інші ролі озвучили Микола Козій та Ніна Касторф
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31.12.2024 05:55 Ответить
й Гомера Сімпсона ще він озвучував, голос шикарний
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31.12.2024 05:57 Ответить
за "телячу мову" я б йому зуби вибив а не розмовляв
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31.12.2024 05:54 Ответить
Це ж треба так людеи охмурити
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28.12.2024 13:31 Ответить
орки ПЛЮС фанатики = гремучая смесь !!!(((
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28.12.2024 13:32 Ответить
Гремучая смесь = О2+Н. При 2кг\см2 самовоспламеняется без огня извне. так и кацапы, где вы нашли среди них славянина? Одни Z девяносто четвертые + корейцы "О"-монголоидные = гарячi, як свiже кiнське лайно(гремучая смесь)... ЗЫ... корейцы вдвойне пробиты на дно, бо кацап-СЧи им не подходит. Корейцы нуждаются в скрепляющем средстве - РИС.
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28.12.2024 13:48 Ответить
Не дуже втекли від тих,хто за маразматичного коміка голосував.
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28.12.2024 13:54 Ответить
Дикий жах
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28.12.2024 13:57 Ответить
КАрочє, нічого нового, хАчу сдохнуть кАмуністАм
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28.12.2024 14:06 Ответить
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28.12.2024 14:14 Ответить
Кто не в теме, насчет высадки в зиму на балконе семьон канадского красного клена (для закалки), перед высадкой взошедших стеблей весной-осенью. Дык, я уже это сделал (канадский красный клен - прошу не считать меня коммунистом).
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28.12.2024 14:34 Ответить
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28.12.2024 14:50 Ответить
По опыту даю совет - часть семян положи на месяц в морозильник. С нынешними зимами у меня просто на улице не дало результата!
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29.12.2024 11:48 Ответить
скіко шишок з одного клена виходить?
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31.12.2024 05:58 Ответить
Хто не жив за совка той не знає, що те все було і там, десь напевно вже після 85 року, коли все йшло на дно, та трохи в людей мізки почали повертатись.

Тому колишні комуняки і комсомольці, все захопили в Україні, після розвалу совка, і ми, на відміну від більшості країн східної Європи, так і не змогли вийти з того менталітету, тому що при владі залишились повсюду колишні комуняки або тепер їх діти.

Навіть багато так званих патріотичних партій, створено причетними до куміністичного режиму, які вдало перевділи шапки.
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28.12.2024 14:11 Ответить
Це ще раз доказує, що комунізм і соціалізм - ЦЕ ХВОРОБА. І треба нищити такі осередки.
уся надія на Трампа і республіканців
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28.12.2024 14:13 Ответить
У Швеції - СОЦІАЛІЗМ... (Як не дивно...)
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28.12.2024 16:12 Ответить
Ні там ніколи його не було і не може бути і при владі праві консерватори
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28.12.2024 20:01 Ответить
Не плутай "партію" і "соціальний устрій"...
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28.12.2024 20:04 Ответить
Устрій там капіталістичний був і є
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28.12.2024 20:54 Ответить
Уявляєш - у них і монархія є!!! Одне ти не враховуєш - у них "соціалістичний" підхід до перерозподілу матеріальних благ... Чим багатша людина - тим вищі (у процентному відношенні) податки... А це - саме соціалістичний принцип...
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28.12.2024 21:09 Ответить
Так в більшості країн чим більші доходи тим більше платиш податків ще в древньому римі таке було чи там теж соціалісти були?
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30.12.2024 21:44 Ответить
Є податки "урівнюючі" - а є "прогресивні"... При "урівнюючих ВСІ платники податків платять однаковий процент від своїх доходів... Тобто, той, що має дохід в 1 тисячу, платить процент з тисячі, такий самий, що й той, що має дохід з 1 мільйона. А при "прогресивних" - з багатших утримуються набагато вищі, в процентному відношенні, податки, ніж з бідних... Саме такий принцип встановлений у Швеції...
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31.12.2024 05:54 Ответить
Трында какая(ниже). Бо тока при коммунизме - каждому по потребности , от каждого по труду., но это недосяжнi горизонты в заоблачном крае, где додумались(даже по ушам не умеют толком пройтись) до абсурда, типо, чтобы попасть в ту единственную страну счастья(страну советов, страну коммунизЬма) нужно проникнуть в вонючую коморку папы Карлы, и , о Карл, прикинь, золотым ключиком отворить ржаво-прержавый замок такой же по состоянию двери. А социализм, самый махровый, с его уравниловкой, которая его же и захлопнула, есть самоубийственный. Если капитализм - это бочка меда с ложкой дегтя, то социализм - это бочка дегтя с ложкой меда. Ступеньки олигархии едины. Просто, в одном случае - добровольно-принудительный метод(просоветско-фашистский тоталитаризм), но мы не плошаем, мол, работа не волк, в лес не убежит; Нам делают рыло , ШО ПЛАТЯТ, МЫ ЖЕ ДЕЛАЕМ РЫЛО, ШО ПРАЦЮЕМО. От работы кони дохнут... В другом случае, тебя никто, никуда не принуждает. Ты сам можешь определиться идти ли по течению, идти ли против, или идти туда, куда тебе нужно. И баста , а не тары - бары, растабары , понимаешь ли , здесь разводить.
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29.12.2024 13:33 Ответить
зара він тобі доведе шо 1=0 а якщо ти не згоден - обісре як підліток
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31.12.2024 06:00 Ответить
Якийсь надто пафосний стиль. Невже так може висловлюватися звичайний солдат?
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28.12.2024 14:17 Ответить
Не солдат, а цілий головний сержант роти.
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28.12.2024 14:48 Ответить
Як дивно, правда. А ми: зараз мало думаємо, бо у вільну хвилину підхоплюється тікток. А речення у нас короткі, бо довге ніхто не може слухати, не привчені, не сприймають
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29.12.2024 10:11 Ответить
ви жили у совку?
якщо ні то ви не поймете
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31.12.2024 06:09 Ответить
"Мы смело в бой пойдём за власть...
И все, как один умрём..."
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28.12.2024 15:00 Ответить
Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого.
То мордрор вже куйок (селище) верховного ина кндр? А ***** тоді хто?
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28.12.2024 15:06 Ответить
что кацапы,что уроды из кндр-не люди не гомо сапиенс а мутанты и биомусор!
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28.12.2024 17:11 Ответить
Щось почерк нерозбірлийвий!
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28.12.2024 17:25 Ответить
я теж спочатку подумав що то москалик так нацарапав
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30.12.2024 20:13 Ответить
Тільки ядерна, хімічна і бактереологічна зброя зможе виправити таку помилку природи, як мосальня і ке-ен-де-ре !
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28.12.2024 17:36 Ответить
Какая мерзость !
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28.12.2024 19:56 Ответить
Саме тому КНДР не має права на існування і створена була незаконно комуністичними злочинцями
Вона не має права на існування режим в КНДР треба знищити навіть якщо треба буде вбити пару мільйонів комуністів
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28.12.2024 20:13 Ответить
Дайте тим зазомбованим придуркам поїсти від пуза звичайного плову з м'ясом і він забуде про свою партію і про свого людожера ина.
В них ж рису нема вдосталь поїсти,я вже не кажу про м'ясо свині,а не тих щурів якими вони ласують на свята які встановили людожери в кндр.
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28.12.2024 20:43 Ответить
комунізм це скоріш тоталітарна майже релігійна секта. Зазомбовані люди - жахливе явище
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28.12.2024 21:12 Ответить
Багато хто наголошував на схожості режиму ЗЕмафії з КНДР, але, як на мене, марафону ще далеко до такого рівня зомбування любителів лідора
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29.12.2024 17:55 Ответить
А хтось каже -зомбі придумали письменники -фантасти.
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30.12.2024 16:15 Ответить
Рядовий джонг - головний сержант роти?
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30.12.2024 20:11 Ответить
якість погана. розпізнавання нічого не дало(
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30.12.2024 20:29 Ответить
з листа у редакцію:

мій чоловік постійно домагаеться мене
я маю секс і вдень і вночи, нема таких мебелів щоб на них ми не грались
скажіть як знизити його лібідо?

пс. вибачте за нерівний почерк
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31.12.2024 06:13 Ответить
А хтось пробував збільшити фото? Що на малюнку внизу написано бачили? Це ж емблема ССО:

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31.12.2024 08:19 Ответить
Питання: чому північний корєць пише у блокноті з емблемою українських ССО???
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31.12.2024 08:20 Ответить
Правильно сделали что запретили у нас комуняк. Они все маньяки и психопаты повернутые на идее смерти. Как и этот мысле преступник из северной Кореи. Вот про таких и роман 1984.
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06.01.2025 07:17 Ответить
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