ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца: "Я покинув мою родину". ФОТО
Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине. У одного из них был блокнот, где автор - Гьонг Хонг Джонг - поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ССО.
"Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", - писал тот.
В ССО отмечают, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.
"И пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга. Дальше будет", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным The Washington Post, Москве удалось отвоевать 40% территорий Курской области, однако ВСУ все еще удерживают позиции.
Пожалуйста, подождите...
В одежде хаки все измазанные кровью.
Окоченевший взгляд застывший так покорно
Как упоительны корейцы на полях.
Тепер я впевнений, що можна буде прочитати і це:
Приблизительный перевод смысла
«Это дорогой (драгоценный) и прекрасный "Ариран" нашей Родины.
Здесь (вместе) с товарищами мы возводим [что-то] во славу революции,
осознавая свою роль и долг как людей. Дух наш бессмертен.
Будем защищать нашу жизнь и продвигаться вперёд (job? - неясно). Давайте все вместе (что-то делать).
Ради прекрасной Родины!
Сейчас (в год) [войны/освобождения/празднования?] выражаем наше почтение.
2015 г. 17 апреля.
(Подпись)»
Смысловая канва соответствует типичному северокорейскому стилю: упоминание «Ариран» (знаменитое массовое представление/песня), «Родины», «революции» и «товарищей», призыв «объединиться», «быть верными долгу», «прекрасная Родина» и т. д.
Важно: из-за неразборчивости почерка некоторые фрагменты расшифровке не поддаются; перевод даёт лишь общее представление о том, что автор хотел сказать.
Чи хунвейбін - це з іншої опери? Пофігу 😃