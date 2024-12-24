ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца: "Я покинув мою родину". ФОТО

Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине. У одного из них был блокнот, где автор - Гьонг Хонг Джонг - поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ССО.

"Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", - писал тот.

В ССО отмечают, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.

"И пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга. Дальше будет", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным The Washington Post, Москве удалось отвоевать 40% территорий Курской области, однако ВСУ все еще удерживают позиции.