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КНДР (1098) ликвидация (3138) ССО (486) Курск (845)

ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине КНДРовца: "Я покинув мою родину". ФОТО

Операторы Сил специальных операций ВСУ продолжают уничтожать северокорейцев на Курщине. У одного из них был блокнот, где автор - Гьонг Хонг Джонг - поздравляет другого солдата Сонг Джи Мьонга (или Йонга) с днем рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ССО.

"Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", - писал тот.

В ССО отмечают, что это первая расшифрованная запись из трофейного блокнота.

"И пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга. Дальше будет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО "минуснул" за три дня 77 северокорейских наемников. ВИДЕО

нотатник ліквідованого корейця
нотатник ліквідованого корейця

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что по данным The Washington Post, Москве удалось отвоевать 40% территорий Курской области, однако ВСУ все еще удерживают позиции.
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Топ комментарии
+23
Діти, внуки тих хто не зміг чи не схотів вибороти свою свободу рано чи пізно гинуть у безглуздих войнах куди їх, не питаючи згоди, відправляє тиран-диктатор.
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24.12.2024 11:41
+16
То он як виглядає північнокорейський месенджер. Скоро і в Північній Снігерії такі запрацюють.
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24.12.2024 11:39
+12
Написав на бумажку, поклав собі в карман. Коли здохнеш, дістануть бумажку з кармана і дадуть почитати адресату. Ну це не точно. Меседжер від кндр. Вигідно, *******, швидко.
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24.12.2024 12:12
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То он як виглядає північнокорейський месенджер. Скоро і в Північній Снігерії такі запрацюють.
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24.12.2024 11:39 Ответить
Написав на бумажку, поклав собі в карман. Коли здохнеш, дістануть бумажку з кармана і дадуть почитати адресату. Ну це не точно. Меседжер від кндр. Вигідно, *******, швидко.
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24.12.2024 12:12 Ответить
Це ж було вже🤣в совку так в шахи по переписці грали
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24.12.2024 12:24 Ответить
Найкраща пропаганда - цього дохлого півне-корейця - доставити в Південну Корею та перекинути його катапультою через забор в північну під фото-спалахи журналістів американської пресси...
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24.12.2024 12:26 Ответить
на бересті голубами чи собаками передавати будуть
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24.12.2024 12:44 Ответить
Діти, внуки тих хто не зміг чи не схотів вибороти свою свободу рано чи пізно гинуть у безглуздих войнах куди їх, не питаючи згоди, відправляє тиран-диктатор.
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24.12.2024 11:41 Ответить
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28.12.2024 14:16 Ответить
А пише як наші лікарі рецепти...
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24.12.2024 11:45 Ответить
А теперь представь как пишут их врачи!
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24.12.2024 13:19 Ответить
🤭🤣
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25.12.2024 09:47 Ответить
Хороший "нотатник"... У КНДР "переплюне" щоденники Анни Франк...
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24.12.2024 11:46 Ответить
Зараз русняве блохєрське гівно почне заведе свою звичну шарманку: "Ета нє карєєц. Там же в ваєннам білєтє напісана - рєспубліка тива".
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24.12.2024 11:46 Ответить
Как упоительны корейцы на полях
В одежде хаки все измазанные кровью.
Окоченевший взгляд застывший так покорно
Как упоительны корейцы на полях.
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24.12.2024 11:56 Ответить
Военный билет не корейца держат в руках там Тыва п.Кызыл.
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25.12.2024 04:31 Ответить
Хон Гиль Дон Динь Дон Динь Дон
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24.12.2024 11:58 Ответить
Северокорейцы, это такие же навозные черви, как и те, что существуют в быдлостане, они появляются из дерьма, в дерьмо и уходят.
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24.12.2024 12:04 Ответить
Джунга-чанга, сіній небасвод, ...)
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24.12.2024 12:10 Ответить
И снова "сварщик". Какая популярная профессия у чучмобиков 🙃
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24.12.2024 12:22 Ответить
Так от сварки глаза и стали узкими - экономят на сварочныъ масках.
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24.12.2024 13:21 Ответить
Натомість у кацапів нові технології у фотографуванні - фото невидимки.
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24.12.2024 16:00 Ответить
Ух ти!
Тепер я впевнений, що можна буде прочитати і це:

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24.12.2024 12:52 Ответить
Текст с иллюстрации:

Приблизительный перевод смысла

«Это дорогой (драгоценный) и прекрасный "Ариран" нашей Родины.
Здесь (вместе) с товарищами мы возводим [что-то] во славу революции,
осознавая свою роль и долг как людей. Дух наш бессмертен.
Будем защищать нашу жизнь и продвигаться вперёд (job? - неясно). Давайте все вместе (что-то делать).
Ради прекрасной Родины!
Сейчас (в год) [войны/освобождения/празднования?] выражаем наше почтение.
2015 г. 17 апреля.
(Подпись)»

Смысловая канва соответствует типичному северокорейскому стилю: упоминание «Ариран» (знаменитое массовое представление/песня), «Родины», «революции» и «товарищей», призыв «объединиться», «быть верными долгу», «прекрасная Родина» и т. д.

Важно: из-за неразборчивости почерка некоторые фрагменты расшифровке не поддаются; перевод даёт лишь общее представление о том, что автор хотел сказать.
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24.12.2024 15:16 Ответить
И военный билет без фото. Что бы понятнее было что это точно северокореец.🤣🤣🤣
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25.12.2024 01:22 Ответить
Но зато таких как ты видно , чьим бы ты флагом не прикрывался, да и вонь слышна от твох лаптей.
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25.12.2024 09:21 Ответить
А труп где ?
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25.12.2024 12:13 Ответить
Всіх влаштовує, що поздоровлення написане ні у листі чи откритці, а у блокноті? На ваш погляд все логічно? Чи спишемо це на азиатів - тупих помічників орків?
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26.12.2024 11:08 Ответить
Здох хунвейбін - та й дідько з ним!
Чи хунвейбін - це з іншої опери? Пофігу 😃
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28.12.2024 15:37 Ответить
 
 