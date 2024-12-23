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КНДР (1094) ССО (484) Курск (836)

Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО "минуснул" за три дня 77 северокорейских наемников. ВИДЕО

Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО имени князя Изяслава Мстиславича за три дня ликвидировал на Курщине 77 северокорейских наемников армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

В достижении бойцов за этот период - еще более четырех десятков северокорейских "трехсотых", 12 единиц автомобильной техники, три багги и ББМ.

Также смотрите: Ликвидированные на Курщине военные КНДР имели поддельные документы, - ССО. ФОТО
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Топ комментарии
+18
Це просто тир якийсь
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23.12.2024 10:05
+13
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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23.12.2024 10:10
+9
Пошинкували на моркву по корейські.
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23.12.2024 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Це просто тир якийсь
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23.12.2024 10:05 Ответить
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23.12.2024 12:38 Ответить
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23.12.2024 14:52 Ответить
Як ще це Міжнародний червоний хрест та Амнисти інтернешнл про геноцид собакоїдів не скавчать.
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23.12.2024 13:24 Ответить
Люблю зимову риболовлю !
Зимове мисливство на білому сніжку - теж дуже файно...
Звіра видно добре ...
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23.12.2024 10:09 Ответить
Всім виконавцям респектище-давайте ще...
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23.12.2024 10:10 Ответить
Пошинкували на моркву по корейські.
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23.12.2024 10:14 Ответить
Які щасливі числа у корейців?
Число 7 вважається щасливим, і подарунки в кількості, кратній семи, вважаються побажанням удачі.

"Совпадение?" (с)
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23.12.2024 10:21 Ответить
Squid game по українські
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23.12.2024 10:30 Ответить
Дякуюмо подоляни.
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23.12.2024 10:35 Ответить
Если бы еще не игрались с косоглазыми а били с первого раза то уничтожили бы еще больше
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23.12.2024 10:58 Ответить
Це з дивану видніше що бавляться чи з шолому оператора фпв ?
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23.12.2024 13:27 Ответить
Кацапи навмисно соняшники не косили, щоб було де косооким ховатися...
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23.12.2024 11:07 Ответить
корейці з усіх сил стріляють по дронах..пройшли інструктаж...хтось вже говорив,що багато збивають дрони
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23.12.2024 11:14 Ответить
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23.12.2024 11:31 Ответить
Знойно покрошили. Пончику добавиться подохших героїв в стилі чучхе. В цьому випадку всі задоволені і карлік і рашисти і ЗСУ і суньвиньхунь.
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23.12.2024 11:33 Ответить
йому на них посрати, йому їх навіть ніхто назад надсилати не буде, десь на болотах закопають, якщо собаки не з'їдять і по тому.
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23.12.2024 15:08 Ответить
Вже допетрали шо треба тікати.
Але це їм мало допомагає.
Русоріз і кореєцид сила!
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23.12.2024 11:41 Ответить
побаченим задоволений...музлом теж
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23.12.2024 11:56 Ответить
Як розумно діє оператор на 22-й секунді. Він поступово зганяє покидьків до купи для ураження якомога більшої кількості і лише потім атакує.
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23.12.2024 12:13 Ответить
Я не думаю, що корейці будуть возити тіла через всю рашку. Скоріш за все присиплять земелькою десь на " необъятных" просторах росії...
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23.12.2024 12:23 Ответить
О-о-о, у "кімчі" випарувалась хоробрість після перших ****...лин.
Вже не стирчать із задертими головами. Бігають як і кацапи.
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23.12.2024 12:36 Ответить
Ще й "карєйскім" гімном буде "засрана" родюча українська земля. Але інакше гімнюков-щурів не витравити.
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23.12.2024 12:45 Ответить
це на курянщині
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23.12.2024 15:09 Ответить
все що рухається і "шеволиться"-знищено- БРАВО ВОІНИ!!!
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23.12.2024 13:06 Ответить
гарна фізична підготовка у корейців
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23.12.2024 15:44 Ответить
Красота!
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23.12.2024 16:31 Ответить
лепота😄👍
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23.12.2024 17:11 Ответить
 
 