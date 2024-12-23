Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО "минуснул" за три дня 77 северокорейских наемников. ВИДЕО
Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО имени князя Изяслава Мстиславича за три дня ликвидировал на Курщине 77 северокорейских наемников армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
В достижении бойцов за этот период - еще более четырех десятков северокорейских "трехсотых", 12 единиц автомобильной техники, три багги и ББМ.
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Зимове мисливство на білому сніжку - теж дуже файно...
Звіра видно добре ...
Число 7 вважається щасливим, і подарунки в кількості, кратній семи, вважаються побажанням удачі.
"Совпадение?" (с)
Але це їм мало допомагає.
Русоріз і кореєцид сила!
Вже не стирчать із задертими головами. Бігають як і кацапи.
янщині