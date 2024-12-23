Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО "минуснул" за три дня 77 северокорейских наемников. ВИДЕО

Один экипаж операторов дронов из 8-го полка ССО имени князя Изяслава Мстиславича за три дня ликвидировал на Курщине 77 северокорейских наемников армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

В достижении бойцов за этот период - еще более четырех десятков северокорейских "трехсотых", 12 единиц автомобильной техники, три багги и ББМ.

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