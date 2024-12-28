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Производство БПЛА в Украине в 2024 году достигло беспрецедентных масштабов. Более 96% дронов для Сил обороны – украинские, - Умеров. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. В нашей стране была значительно развита отрасль дронов, которая в этом году достигла беспрецедентных масштабов производства.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году.

Благодаря заказам Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров", - отмечает Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частный сектор ОПК Украины трансформировался и значительно опережает государственные предприятия в производстве оружия, - NAUDI

виробництво дронів інфографіка

По его словам, в частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

  • более 1.5 миллиона FPV-дронов
  • ударные коптеры-бомберы
  • самолёты-камикадзе
  • разведывательные дроны-крылья
  • дальнобойные deepstrike-дроны

"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году.

Поддерживаем украинскую экономику и обеспечиваем воинов лучшим вооружением для победы", - добавляет Умеров.

Автор: 

ОПК (148) дроны (3939) Умеров Рустем (532)


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Топ комментарии
+37
в цьому році піндёж владців і особисто уморова досяг безпрецендентних масштабів. як і крадіжки та розмах корупції серед тих же осіб.
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28.12.2024 15:05
+26
Умєров - де міни???
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28.12.2024 15:06
+24
-значно розвинула
-досягла безпрецедентних масштабів
-новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА.
-Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги.

халва, халва, халва, халва... нудить від блювоти... Комплектуючі звідки? Замкнутий цикл є чи все від китайців? Добре, що Альбертович заглох із своїм мульйоном дронів розпіарених, але від К-2- це літаючі табуретки, а від іншого профі: "кожен держмордний дрон потрібно доводити перед використанням... "
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28.12.2024 15:13
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Правила форума Совет форумчан
в цьому році піндёж владців і особисто уморова досяг безпрецендентних масштабів. як і крадіжки та розмах корупції серед тих же осіб.
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28.12.2024 15:05 Ответить
Умєров - де міни???
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28.12.2024 15:06 Ответить
Раніше ти кричав, де дрони? Важка доля феесбешника?
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28.12.2024 15:50 Ответить
Не Ти, а Ви.... - для початку ....(3.14здабол)
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28.12.2024 15:52 Ответить
Дивно. Мої друзі з-під Курахового кажуть, що більшість дронів - волонтерські, а Мавіки - так волонтерські на 90+ відсотка.
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28.12.2024 16:08 Ответить
та то воно таке "довганенко" як із боневтіка "піаніст"....
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28.12.2024 16:14 Ответить
виробництво бракованих мін досягло безпрецедентних масштабів----------хіба це не досягнення?----------------------
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01.01.2025 09:00 Ответить
лжешь собака !
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28.12.2024 15:09 Ответить
собака бреше....
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28.12.2024 15:13 Ответить
це фраза з кінофільму , тому не можно змінювати .
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28.12.2024 15:19 Ответить
Соррі, згадав....
"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал… Шпака не брал.

В милицию замели, дело шьют.

Лжёшь, собака! Аз есмь царь!"
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28.12.2024 15:39 Ответить
Пінгвін...
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28.12.2024 16:11 Ответить
-значно розвинула
-досягла безпрецедентних масштабів
-новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА.
-Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги.

халва, халва, халва, халва... нудить від блювоти... Комплектуючі звідки? Замкнутий цикл є чи все від китайців? Добре, що Альбертович заглох із своїм мульйоном дронів розпіарених, але від К-2- це літаючі табуретки, а від іншого профі: "кожен держмордний дрон потрібно доводити перед використанням... "
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28.12.2024 15:13 Ответить
Ну так, стосовно збільшення виробництва українських дронів таки не збрехав. Лише скромно забув згадати, що це приватно-волонтерські дрони в основному, до яких він стосунку немає. В оборонпромівські пілоти доробляють і перешивають, якщо таки їх отримують. 😊
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28.12.2024 16:12 Ответить
Величний Умєров гідний бути нашим майбутнім ханом! Іншаллах!
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28.12.2024 15:14 Ответить
😅
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28.12.2024 15:36 Ответить
Падішахом
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30.12.2024 20:37 Ответить
-"Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги", - додає Умєров.
Звучить як знущання...чи лозунг часів срср...
Мільйона дронів ЗСУ так і не отримали...
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28.12.2024 15:16 Ответить
наверное твоё зелёное рыло от дронов убрали
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28.12.2024 15:16 Ответить
Нігуя собі загнув - а біиці кажуть шо половина дронів за волонтерами
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28.12.2024 15:16 Ответить
УмЄрив, тобто уморив вже всіх!.
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28.12.2024 16:06 Ответить
корупція теж досягла
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28.12.2024 15:20 Ответить
Міни також дуже розвинуті! Мабуть і дрони такі ж. Якби ото все, що вони кіздять, та було правдою, то вже і кремль рознесли б к уям.
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28.12.2024 15:20 Ответить
То що Порошенко посилає сотні тисяч дронів в війська я так розумію ви собі приписали .
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28.12.2024 15:23 Ответить
Всі волонтерські вони пишуть собі.
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28.12.2024 15:42 Ответить
А біля Великої Новосілки біля н.п. урожайне де мій брат безвісти з 1 грудня - теж були умєравські дрони 1000 0000 за рік ??? Їх з "автаматіками" завели на позіції самий 0.
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28.12.2024 15:24 Ответить
Ну піздаболти це не мішки носити,зе-зрадницька нечисть...
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28.12.2024 15:26 Ответить
Українські-то вони українські, але, як то кажуть, є нюанс.
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28.12.2024 15:27 Ответить
Де вони були безпрецендентні дрони неукраїнця нехристиянина умерава 1 грудня біля Великої Новосілки ? По DeepState та по марафону вже 2 тижні писали, ми в Києві знали що на Времіївському Напрямку накопичується величезне штурмове угруповання кацапів, 5-та окрема танкова бригада (в/ч 46108). А їх з афтаматіками в окопи завели....
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28.12.2024 15:30 Ответить
Єдине, що у цих скотів безпрецедентно розвинуте, це мародерство і тотальна брехня.
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28.12.2024 15:31 Ответить
Але реальне життя ну, ду-уже сильно відрізняється від шоу зі сцени.
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28.12.2024 15:52 Ответить
Зато китайцы вовсю снабжают завод беспилотников в Елабуге и никто им не мешает.
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28.12.2024 16:02 Ответить
Якби ж то правдою було
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28.12.2024 16:03 Ответить
Дивився в Ютубі, сюжет фронтового дроновода. Каже всі дрони, що приходять від МО, приходиться доробляти, або переробляти!
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28.12.2024 16:07 Ответить
ця харя бреше і краде краде і бреше
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28.12.2024 16:11 Ответить
Брехливі невігласи. На що ж я тоді доначу, запити просто величезні. Брехуни.
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28.12.2024 16:16 Ответить
несе ахінею як наче правду і не красніє. Мабуть дулю склав за спиною
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28.12.2024 16:18 Ответить
Міністр підриву оборони не сказав:
1. Яка частка в цих 96% від "держави" і яка від волонтерів з донатів українців ?

2. Скільки з поставлених від "держави" дронів не долітають до цілей, бо зроблені по "стандартах" мінометних мін.
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28.12.2024 16:18 Ответить
одного киздуна зняли іншого поставили що рєзніков що умєров
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28.12.2024 16:58 Ответить
А він, часом, не бре?
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28.12.2024 17:19 Ответить
"🌀 Мінімальні потреби ЗСУ в дронах задовольняються лише на 54 %. Таку відповідь отримала «ЄС» від МО"
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28.12.2024 17:46 Ответить
те що забув сказати умєров- НА БУМАЗІ МО , тоді правда
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28.12.2024 18:11 Ответить
(Голосом прігожьіна) - Умєрав!.. Де БПЛА та fpv?! Де міни?!
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28.12.2024 20:47 Ответить
Якщо щось добре, то це видно. Кажи за те чого не видно
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28.12.2024 21:16 Ответить
Умєров,таки 23 мільярда вже вкрали? Чи ні?
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29.12.2024 00:47 Ответить
Брехня вимовлена вісімсот раз починає здаватись на один відсоток можливою.
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29.12.2024 02:04 Ответить
Це ті дрони що літають як і міни ?
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29.12.2024 20:00 Ответить
У кацапстані нема ні блекаутів, ні безпольотних зон. Безпрецедентно.
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30.12.2024 20:19 Ответить
наверное Умеров считает что раздача бабла это его основная работа, а последствия никому не интересны, как с минами. а если еще и вовремя, а не куму-брату-свату, - то это еще и премия, за честность.
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30.12.2024 22:30 Ответить
Виглядає добре.

Але цю картину псують повідомлення від наших захисників з фронту про те, що поставлені Міноборони України дрони НЕПРИДАТНІ до застосування "ІЗ КОРОБКИ" ("ЯК Є"), а потребують додаткового доопрацювання і значних змін для того, щоби їх все ж таки МОЖНА було ЗАСТОСУВАТИ.
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01.01.2025 05:07 Ответить
 
 