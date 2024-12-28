Производство БПЛА в Украине в 2024 году достигло беспрецедентных масштабов. Более 96% дронов для Сил обороны – украинские, - Умеров. ИНФОГРАФИКА
В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. В нашей стране была значительно развита отрасль дронов, которая в этом году достигла беспрецедентных масштабов производства.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году.
Благодаря заказам Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров", - отмечает Умеров.
По его словам, в частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:
- более 1.5 миллиона FPV-дронов
- ударные коптеры-бомберы
- самолёты-камикадзе
- разведывательные дроны-крылья
- дальнобойные deepstrike-дроны
"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году.
Поддерживаем украинскую экономику и обеспечиваем воинов лучшим вооружением для победы", - добавляет Умеров.
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"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал… Шпака не брал.
В милицию замели, дело шьют.
Лжёшь, собака! Аз есмь царь!"
-досягла безпрецедентних масштабів
-новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА.
-Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги.
халва, халва, халва, халва... нудить від блювоти... Комплектуючі звідки? Замкнутий цикл є чи все від китайців? Добре, що Альбертович заглох із своїм мульйоном дронів розпіарених, але від К-2- це літаючі табуретки, а від іншого профі: "кожен держмордний дрон потрібно доводити перед використанням... "
Звучить як знущання...чи лозунг часів срср...
Мільйона дронів ЗСУ так і не отримали...
1. Яка частка в цих 96% від "держави" і яка від волонтерів з донатів українців ?
2. Скільки з поставлених від "держави" дронів не долітають до цілей, бо зроблені по "стандартах" мінометних мін.
Але цю картину псують повідомлення від наших захисників з фронту про те, що поставлені Міноборони України дрони НЕПРИДАТНІ до застосування "ІЗ КОРОБКИ" ("ЯК Є"), а потребують додаткового доопрацювання і значних змін для того, щоби їх все ж таки МОЖНА було ЗАСТОСУВАТИ.