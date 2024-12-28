Производство БПЛА в Украине в 2024 году достигло беспрецедентных масштабов. Более 96% дронов для Сил обороны – украинские, - Умеров. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. В нашей стране была значительно развита отрасль дронов, которая в этом году достигла беспрецедентных масштабов производства.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"96.2% - именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году.

Благодаря заказам Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, одновременно уменьшая зависимость от поставок партнеров", - отмечает Умеров.

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По его словам, в частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

более 1.5 миллиона FPV-дронов

ударные коптеры-бомберы

самолёты-камикадзе

разведывательные дроны-крылья

дальнобойные deepstrike-дроны

"Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году.

Поддерживаем украинскую экономику и обеспечиваем воинов лучшим вооружением для победы", - добавляет Умеров.