Защищая Украину, на фронте погиб воин-шахтер Михаил Рудый. ФОТО
На фронте, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин-шахтер со Львовщины Михаил Рудый.
Трагическое известие сообщили в ГП "Львовуголь", информирует Цензор.НЕТ.
Солдат, мастер второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов Михаил Рудый погиб 27 декабря недалеко от населенного пункта Покровск Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите родной земли.
Что известно о погибшем Герое?
Михаил Михайлович Рудый родился 13 февраля 1989 года. Работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" с 2011 года, горномонтажником на участке монтажа-демонтажа горного оборудования. Проживал в селе Куличков Львовской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже боляче втрачати справжніх Героів !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!