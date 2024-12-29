Защищая Украину, на фронте погиб воин-шахтер Михаил Рудый. ФОТО

На фронте, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин-шахтер со Львовщины Михаил Рудый.

Трагическое известие сообщили в ГП "Львовуголь", информирует Цензор.НЕТ.

Солдат, мастер второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов Михаил Рудый погиб 27 декабря недалеко от населенного пункта Покровск Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите родной земли.

Что известно о погибшем Герое?

Михаил Михайлович Рудый родился 13 февраля 1989 года. Работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" с 2011 года, горномонтажником на участке монтажа-демонтажа горного оборудования. Проживал в селе Куличков Львовской области.

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