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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб воин-шахтер Михаил Рудый. ФОТО

На фронте, защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин-шахтер со Львовщины Михаил Рудый.

Трагическое известие сообщили в ГП "Львовуголь", информирует Цензор.НЕТ.

на фронті загинув Михайло Рудий

Солдат, мастер второго отделения ударных беспилотных авиационных комплексов Михаил Рудый погиб 27 декабря недалеко от населенного пункта Покровск Донецкой области во время выполнения боевого задания по защите родной земли.

Что известно о погибшем Герое?

Михаил Михайлович Рудый родился 13 февраля 1989 года. Работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" с 2011 года, горномонтажником на участке монтажа-демонтажа горного оборудования. Проживал в селе Куличков Львовской области.

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военнослужащие (6144) потери (4388) Покровск (594) война в Украине (3946)


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Вічна Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
Дуже боляче втрачати справжніх Героів !!
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28.12.2024 23:20 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять герою .
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28.12.2024 23:21 Ответить
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28.12.2024 23:26 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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28.12.2024 23:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.12.2024 23:42 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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29.12.2024 22:49 Ответить
 
 