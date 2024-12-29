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На войне погиб историк из Одессы Дмитрий Погода. ФОТО

В боях с российскими оккупантами погиб историк из Одессы и выпускник факультета истории и философии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Дмитрий Погода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили представители деканата факультета.

Дмитрий Погода стал на защиту Украины еще в 2014 году. После демобилизации он вернулся к преподаванию, работая в Национальном авиационном университете и детском центре "Молодая Гвардия". Он также активно участвовал в научной деятельности, увлекался спортом, особенно футболом, и участвовал в этнографических реконструкциях.

"Дмитрий был невероятно креативным, честным, ответственным, энергичным, активным во всех проявлениях жизни: научная деятельность, спорт, особенно футбол, этнографические реконструкции", - отметили в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения Дмитрий снова стал на защиту Украины. За свою отвагу и верность Родине он получил многочисленные награды, среди которых медаль "За оборону родного государства" (2023), медаль "За боевые заслуги" от Главного управления разведки Украины (2023), "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины (2024) и медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени (2024).

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Дмитро Погода
Дмитро Погода

Автор: 

история (2017) Одесса (7888) Одесская область (3574) потери (4388) Одесский район (145)


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Топ комментарии
+35
Вічная пам'ять .
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29.12.2024 11:48
+30
Наші найкращі люди!Дякуємо, що були серед нас! ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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29.12.2024 11:56
+28
Вічна пам'ять Герою!!
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29.12.2024 11:55
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Вічная пам'ять .
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29.12.2024 11:48 Ответить
Вічна пам"ять Герою і моєму земляку. Щирі співчуття рідним, близьким і всій Україні, адже гинуть найкращі. Смерть кацапським виродкам.
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29.12.2024 14:41 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!
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29.12.2024 11:55 Ответить
Наші найкращі люди!Дякуємо, що були серед нас! ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ!
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29.12.2024 11:56 Ответить
Герою слава!
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29.12.2024 12:00 Ответить
Героям Слава.
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29.12.2024 12:11 Ответить
Пам'ятаємо кожного героя....
Смерть кацапоФАШИСТАМ, БОЛОТНІМ ВИРОДКАМ
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29.12.2024 12:30 Ответить
С.У.М.
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29.12.2024 12:52 Ответить
Уходять найкращі. кацапи мають заплатити за все.
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29.12.2024 13:00 Ответить
Вічна Памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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29.12.2024 13:02 Ответить
Браття і сестри перед тим як вбивати біологічне сміття на 400 літній визвольній боротьбі та отриманням важких поранень або смерті ви повинні народити дітей.
це обовʼязкова умова 🙏🏼

не бійтеся за них , ***** здохне ,інфільтровані в Україну підари і опезежисти теж зникнуть , москвороті дебіли і телеграмолюби теж кануть на смітник , а діти Діти ! Вони побудують Русь-Україну !
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29.12.2024 13:30 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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29.12.2024 14:31 Ответить
Гинуть кращі в той час як в ворога біосміття. Вічна пам'ять воїну !'
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29.12.2024 14:35 Ответить
На превеликий жаль гинуть найкращі...Царство Небесне! Героям Слава!!!
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29.12.2024 15:26 Ответить
Світлана Круп - кремлівький троль, тут не залишила коментаря. Бо не по методичці.
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29.12.2024 15:35 Ответить
Уходять найкращі, а залишаются нажаль обісціані в бусиках сцикуни. Вічна пам'ять.
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29.12.2024 19:38 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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29.12.2024 22:07 Ответить
 
 