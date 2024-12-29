На войне погиб историк из Одессы Дмитрий Погода. ФОТО

В боях с российскими оккупантами погиб историк из Одессы и выпускник факультета истории и философии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Дмитрий Погода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили представители деканата факультета.

Дмитрий Погода стал на защиту Украины еще в 2014 году. После демобилизации он вернулся к преподаванию, работая в Национальном авиационном университете и детском центре "Молодая Гвардия". Он также активно участвовал в научной деятельности, увлекался спортом, особенно футболом, и участвовал в этнографических реконструкциях.

"Дмитрий был невероятно креативным, честным, ответственным, энергичным, активным во всех проявлениях жизни: научная деятельность, спорт, особенно футбол, этнографические реконструкции", - отметили в сообщении.

С началом полномасштабного вторжения Дмитрий снова стал на защиту Украины. За свою отвагу и верность Родине он получил многочисленные награды, среди которых медаль "За оборону родного государства" (2023), медаль "За боевые заслуги" от Главного управления разведки Украины (2023), "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины (2024) и медаль "За содействие военной разведке Украины" II степени (2024).

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