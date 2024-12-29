Почти 30 раз оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и fpv-дронами: повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение 29 декабря российский агрессор почти три десятка раз атаковал Никопольский район Днепропетровской области, бил из тяжелой артиллерии и применял fpv-дроны.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими ударами находились Никополь, Мировская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.



Сообщается, что в районе, кроме АЗС и автомобилей, повреждены промышленное предприятие, шесть частных домов, один из домов загорелся. Спасатели пожар ликвидировали пожар. Также разрушены две хозяйственные постройки, задело и несколько газопроводов и линий электропередач.

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Также глава ОВА отметил, что в больнице остаются двое пострадавших из-за удара дрона-камикадзе, произошедшего после обеда. Еще один пострадавший будет поправляться дома.













