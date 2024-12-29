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Почти 30 раз оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и fpv-дронами: повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение 29 декабря российский агрессор почти три десятка раз атаковал Никопольский район Днепропетровской области, бил из тяжелой артиллерии и применял fpv-дроны.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими ударами находились Никополь, Мировская, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Сообщается, что в районе, кроме АЗС и автомобилей, повреждены промышленное предприятие, шесть частных домов, один из домов загорелся. Спасатели пожар ликвидировали пожар. Также разрушены две хозяйственные постройки, задело и несколько газопроводов и линий электропередач.

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Также глава ОВА отметил, что в больнице остаются двое пострадавших из-за удара дрона-камикадзе, произошедшего после обеда. Еще один пострадавший будет поправляться дома.

Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня
Обстріли Нікопольщини 29 грудня

Автор: 

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