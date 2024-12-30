Мужчина предложил 500 евро взятки пограничнице ради выезда за границу на Львовщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда зафиксировали очередную попытку подкупа должностного лица.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
39-летний мужчина из Киевской области, направляясь на выезд из Украины, пытался избежать проверок с помощью взятки. В паспорте, который он передал для контроля, пограничники обнаружили 500 евро.
Служащие сразу зафиксировали нарушение и направили соответствующее сообщение в правоохранительные органы. Инцидент квалифицирован по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
В случае доказательства вины мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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отак україна породжує ухилянтів...у попередників так не було
Я получил зарплату и 1000 грн на заправку машинки положил в паспорт.
При проверке документов мне тоже начали шить дело о взятке......
Чолов'яга глибоко принизив прикордонницю розміром своєї пропозиції.