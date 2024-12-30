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взятка (6038) Госпогранслужба (6135) Львовщина (2794) уклонисты (650)

Мужчина предложил 500 евро взятки пограничнице ради выезда за границу на Львовщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В пункте пропуска "Шегини" на Львовщине военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда зафиксировали очередную попытку подкупа должностного лица.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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На Львівщині чоловік спробував підкупити прикордонницю

39-летний мужчина из Киевской области, направляясь на выезд из Украины, пытался избежать проверок с помощью взятки. В паспорте, который он передал для контроля, пограничники обнаружили 500 евро.

Служащие сразу зафиксировали нарушение и направили соответствующее сообщение в правоохранительные органы. Инцидент квалифицирован по ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В случае доказательства вины мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+16
Розцінок не знає
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30.12.2024 11:25
+12
Тепер він має з нею одружитися
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30.12.2024 11:24
+10
Нещодавно була новина, що "покататися на гумовому човні по Тисі" 15к тягне.
Чолов'яга глибоко принизив прикордонницю розміром своєї пропозиції.
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30.12.2024 12:01
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па нізу ринка )
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30.12.2024 11:20 Ответить
контрольна закупка із елементами перевірки
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30.12.2024 11:27 Ответить
це не контрольна закупка, https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw&t=5s ето какой-то позор
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30.12.2024 11:35 Ответить
всією сім.єю назбирали на хабаря...хочуть вберегти годувальника...баба навіть віддала відкладені на похорон, щоб долучитись до збору...
отак україна породжує ухилянтів...у попередників так не було
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30.12.2024 11:56 Ответить
Україна тут ні до чого, він вже таким народився.
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30.12.2024 12:04 Ответить
Забув грощі в паспорті. От і все
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30.12.2024 11:21 Ответить
А может быть и правдой.
Я получил зарплату и 1000 грн на заправку машинки положил в паспорт.
При проверке документов мне тоже начали шить дело о взятке......
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30.12.2024 12:04 Ответить
Тепер він має з нею одружитися
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30.12.2024 11:24 Ответить
Розцінок не знає
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30.12.2024 11:25 Ответить
Демпінгує ****
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30.12.2024 11:53 Ответить
Це ж вам не дмитруки з подєльніками....пропускна здатність, - вона така...
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30.12.2024 11:30 Ответить
500 євро замало, мінімум вдесятеро більше тре давать
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30.12.2024 11:34 Ответить
Пфффф. 500 евро?))) Ну насмешил)) Ещё два года назад было 5000. А сейчас умножай на три.
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30.12.2024 11:36 Ответить
Нещодавно була новина, що "покататися на гумовому човні по Тисі" 15к тягне.
Чолов'яга глибоко принизив прикордонницю розміром своєї пропозиції.
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30.12.2024 12:01 Ответить
Про то и говорю- 5000евро, умножай на три.
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30.12.2024 12:06 Ответить
Опустив просто
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30.12.2024 12:32 Ответить
давно чувак с органами дела не имел)))
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30.12.2024 11:36 Ответить
Ще б 500 гривень дав...
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30.12.2024 11:37 Ответить
та прикордонниця по вечорам в Онліфанс 500долл щодня заробляє, а цей жліб за виїзд пропонує????
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30.12.2024 11:37 Ответить
А запропонував хоча б 5 тищ єврів, ніхто б і не дізнався. А так потужні у нас митники, чесні🐑🐑🐑
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30.12.2024 11:41 Ответить
Шо за демпінг? ДПСУ має вжити заходів! Вілли самі себе не куплять!
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30.12.2024 11:41 Ответить
ніщеброд , сказали чуваки
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30.12.2024 11:51 Ответить
Це більше 500 і не коштує. Тільки гроші має брати держава.
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30.12.2024 11:53 Ответить
Тут більше підходить стаття про образу посадової особи, яка перебуває при виконанні обов'язків. Такі смішні суми давати
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30.12.2024 12:22 Ответить
Що ж він так осоромив прикордонницю...хіба такі гроші можна давати?
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30.12.2024 12:33 Ответить
Це що, кави попити? Чи як жебраку на паперті?
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30.12.2024 12:43 Ответить
Такої образи прикордонниця не змогла пробачити!
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30.12.2024 12:50 Ответить
а що так можна було?)
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30.12.2024 12:51 Ответить
Показуха .
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30.12.2024 12:52 Ответить
Жлоб , чи дурень ?
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30.12.2024 14:35 Ответить
 
 