Билет за 5000$: пограничники разоблачили канал незаконной переправки в Одесскую область, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники Измаильского отряда совместно с полицейскими пресекли деятельность канала незаконного пересечения границы, организованного 23-летним жителем Саратской громады.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина искал клиентов через интернет-сообщества и предлагал услуги по переправке мужчин призывного возраста за границу.
Клиентам предлагали "пакет услуг" за 5200 долларов США, в который входила доставка до границы. Один из "пассажиров" уплатил аванс в размере 1000 долларов США, после чего встретился с организатором в Белгород-Днестровском районе. Злоумышленника задержали во время окончательного расчета за услугу.
По факту открыто уголовное производство по статье 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мероприятия были проведены при участии сотрудников Одесского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одесса.
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