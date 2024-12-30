РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11596 посетителей онлайн
Новости Фото Война
9 578 2
Госпогранслужба (6135) Одесская область (3372) уклонисты (650)

Билет за 5000$: пограничники разоблачили канал незаконной переправки в Одесскую область, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Измаильского отряда совместно с полицейскими пресекли деятельность канала незаконного пересечения границы, организованного 23-летним жителем Саратской громады.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон

Мужчина искал клиентов через интернет-сообщества и предлагал услуги по переправке мужчин призывного возраста за границу.

Клиентам предлагали "пакет услуг" за 5200 долларов США, в который входила доставка до границы. Один из "пассажиров" уплатил аванс в размере 1000 долларов США, после чего встретился с организатором в Белгород-Днестровском районе. Злоумышленника задержали во время окончательного расчета за услугу.

На Одещині викрили канал незаконного переправлення осіб через кордон

По факту открыто уголовное производство по статье 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия были проведены при участии сотрудников Одесского районного управления полиции № 1 под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одесса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житель Закарпатья пытался переправить "клиента" за 5 тысяч долларов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цінник на послуги потрошку знижується
показать весь комментарий
30.12.2024 17:00 Ответить
було б добре
показать весь комментарий
30.12.2024 18:06 Ответить
 
 