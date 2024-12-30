Житель Закарпатья пытался переправить "клиента" за 5 тысяч долларов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники на Закарпатье задержали местного жителя, который пытался за 5 тысяч долларов перевезти мужчину через границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц, переправлявших мужчин через границу: два их "клиента" погибли в Тисе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате совместной операции пограничников и оперативно-розыскного подразделения был задержан местный житель Закарпатья, который пытался незаконно переправить жителя Ивано-Франковской области в Румынию. Злоумышленник взял с "клиента" денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы.

Происшествие произошло вблизи государственной границы с Румынией, где пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. Во время проверки стало известно, что один из них был заказчиком незаконной перевозки.

Организатор схемы задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины, а в отношении "клиента" составлены материалы об административном правонарушении. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Смотрите также: Мужчина предложил 500 евро взятки пограничнице ради выезда за границу на Львовщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО