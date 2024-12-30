Житель Закарпатья пытался переправить "клиента" за 5 тысяч долларов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники на Закарпатье задержали местного жителя, который пытался за 5 тысяч долларов перевезти мужчину через границу с Румынией.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
В результате совместной операции пограничников и оперативно-розыскного подразделения был задержан местный житель Закарпатья, который пытался незаконно переправить жителя Ивано-Франковской области в Румынию. Злоумышленник взял с "клиента" денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы.
Происшествие произошло вблизи государственной границы с Румынией, где пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. Во время проверки стало известно, что один из них был заказчиком незаконной перевозки.
Организатор схемы задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины, а в отношении "клиента" составлены материалы об административном правонарушении. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).
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Мотодельта або "карлсон" не канає, бо поставить на вуха всіх прикордонників - параплан, потім "крило" через кордон повертають назад. Я свою "малінку" продавав майже п'ять років, а тут "внєзапно" восени через олх продав на франківщину. З чого б це?))
Бо перед тим якійся вумник хотів за 500 євро звалити....