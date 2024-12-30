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Госпогранслужба (6135) Закарпатье (2538) уклонисты (650)

Житель Закарпатья пытался переправить "клиента" за 5 тысяч долларов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники на Закарпатье задержали местного жителя, который пытался за 5 тысяч долларов перевезти мужчину через границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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В результате совместной операции пограничников и оперативно-розыскного подразделения был задержан местный житель Закарпатья, который пытался незаконно переправить жителя Ивано-Франковской области в Румынию. Злоумышленник взял с "клиента" денежное вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за помощь в нелегальном пересечении границы.

Происшествие произошло вблизи государственной границы с Румынией, где пограничники остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. Во время проверки стало известно, что один из них был заказчиком незаконной перевозки.

Житель Закарпаття намагався переправити "клієнта" за кордон за 5 тисяч доларів

Организатор схемы задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины, а в отношении "клиента" составлены материалы об административном правонарушении. Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

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самі круті "койоти" - бедевлянські.
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30.12.2024 14:50 Ответить
звідки інфа>?
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30.12.2024 15:45 Ответить
вибираєте найкращих?
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30.12.2024 16:45 Ответить
Коли вже нарешті ухилянти почнуть трошки думати і в якості ТЗ використають повітряну кулю для втечі з України. Просто раді прикола хотілося б на це подивитись хоть поржать, як раніше, як в 2019 !!!!!
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30.12.2024 14:50 Ответить
там везіння не буде - вітром буде приносити прямо до ТЦК.
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30.12.2024 14:57 Ответить
На синоптік юей напрям вітру заздалегідь подивитись, нє? Тільки слабкий шукає виправдення своїй ліні
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30.12.2024 15:01 Ответить
там тями нема звичайним компасом користуватись.
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30.12.2024 15:03 Ответить
Який компас, якщо до Закарпаття дістався то в географії шурупає. До речі мотодельтаплан ефективніше ніж повітряна куля.
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30.12.2024 15:11 Ответить
яка географія? там максимум - блаблакар.
Мотодельта або "карлсон" не канає, бо поставить на вуха всіх прикордонників - параплан, потім "крило" через кордон повертають назад. Я свою "малінку" продавав майже п'ять років, а тут "внєзапно" восени через олх продав на франківщину. З чого б це?))
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30.12.2024 15:19 Ответить
А ще цікавіше буде чути лемет про "НЛО у повітряному просторі країни НАТО" і палкі дискусії "можна збивати чи це буде екскалація?"
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30.12.2024 15:06 Ответить
а "клієнт" обдарований - збирався перетинати кордон у помаранчовому худі ********** білим прапором.
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30.12.2024 14:55 Ответить
Помаранчевий колір втікача гарно підходить до ландшафтів Франківщини.
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30.12.2024 14:55 Ответить
Втікач мабуть отой малий в обісцяних коричневих штанах
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30.12.2024 15:02 Ответить
ні, місцеві не вдягаються як міські фрікі.
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30.12.2024 15:07 Ответить
Ну це вже щось.
Бо перед тим якійся вумник хотів за 500 євро звалити....
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30.12.2024 15:23 Ответить
 
 