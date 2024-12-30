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обстрел (25755) Никополь (908) Днепропетровская область (94) Никопольский район (52) война в Украине (1081)

Почти 30 раз россияне атаковали Никопольщину: ранен человек, повреждено предприятие, АЗС и транспортные средства. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 декабря, с утра российские войска почти три десятка раз били по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего ранен человек, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты целились по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.

В результате вражеского обстрела осколочные ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, повреждены промышленное предприятие, 3 заправки, 3 грузовика, микроавтобус и экскаватор. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка.

Также читайте: Почти 30 раз оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и fpv-дронами: повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 30 грудня
Обстріли Нікопольщини 30 грудня
Обстріли Нікопольщини 30 грудня
Обстріли Нікопольщини 30 грудня
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Падлюкі косорилі! Горіть у пеклі.
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30.12.2024 19:45 Ответить
 
 