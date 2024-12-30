Почти 30 раз россияне атаковали Никопольщину: ранен человек, повреждено предприятие, АЗС и транспортные средства. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 декабря, с утра российские войска почти три десятка раз били по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего ранен человек, есть разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты целились по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.



В результате вражеского обстрела осколочные ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Кроме того, повреждены промышленное предприятие, 3 заправки, 3 грузовика, микроавтобус и экскаватор. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка.

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