Почти 30 раз россияне атаковали Никопольщину: ранен человек, повреждено предприятие, АЗС и транспортные средства. ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 декабря, с утра российские войска почти три десятка раз били по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего ранен человек, есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты целились по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской громадах.
В результате вражеского обстрела осколочные ранения получил 40-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме того, повреждены промышленное предприятие, 3 заправки, 3 грузовика, микроавтобус и экскаватор. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка.
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Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий30.12.2024 19:45 Ответить Мне нравится 1
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