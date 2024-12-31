Последствия удара РФ по Черниговщине: повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, ночью захватчики нанесли удар, вероятно, из ствольной артиллерии по Семеновской громаде.

Вследствие обстрела повреждены 2 дома и 2 автомобиля.

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