Последствия удара РФ по Черниговщине: повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область, в результате чего есть повреждения.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, ночью захватчики нанесли удар, вероятно, из ствольной артиллерии по Семеновской громаде.
Вследствие обстрела повреждены 2 дома и 2 автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виктор Ле 97720435
показать весь комментарий31.12.2024 11:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...