Рашисты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне: пострадал водитель

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека.



В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

В прокуратуре области заявили, что маршрутка была атакована около 10:00.

Читайте также: Из-за атаки дрона пострадал гражданский в Херсоне, - ГВА



