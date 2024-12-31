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Рашисты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне: пострадал водитель

Российские войска сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадал водитель.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.

В прокуратуре области заявили, что маршрутка была атакована около 10:00.

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Рашисти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
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