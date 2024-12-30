Из-за атаки дрона пострадал гражданский в Херсоне, - ГВА

52-летний житель Херсона получил осколочные ранения в результате атаки вражеского дрона. Пострадавший обратился за медицинской помощью самостоятельно.

Об этом сообщила Херсонская ГВА в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, мужчина самостоятельно обратился к медикам после получения минно-взрывной травмы и осколочных ранений. Сейчас пострадавшего обследуют в медицинском учреждении, где оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства атаки и тип использованного беспилотника уточняются.

Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приозерное, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Садовое, Приднепровское, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Львов, Новоберислав, Михайловка, Бургунка, Заможное, Новорайск, Новокаиры, Новоалександровка, Меловое, Червоный Маяк, Монастырское, Томарино, Тягинка, Николаевка, Ольговка, Веселое и город Херсон.

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