Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 30 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приозерное, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Станислав, Садовое, Приднепровское, Ивановка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Львове, Новоберислав, Михайловка, Бургунка, Заможное, Новорайск, Новокаиры, Новоалександровка, Мыловое, Червоный Маяк, Монастырское, Томарино, Тягинка, Николаевка, Ольговка, Веселое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты изувечили гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС Украины, из-за атаки с вражеского БПЛА в Томарино загорелся частный жилой дом. Спасателям удалось быстро потушить пожар.

В Херсоне в результате попадания вражеского боеприпаса вспыхнуло перекрытие жилого дома и два автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали.

Вчера вечером российская артиллерия ударила по Днепровскому району Херсона. Вражеским огнем разбиты два частных дома, а также две гражданские машины.

Взрывную травму и осколочные ранения лица получил 62-летний мужчина, который находился в доме. Бригада "скорой" оказала ему помощь на месте.

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