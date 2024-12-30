Сутки на Донетчине: враг обстрелял три района, есть погибший и раненый. ФОТО
Вчера, 29 декабря, Покровск неоднократно находился под ударом врага: последствия. Также под российским огнем оказались Краматорский и Бахмутский районы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
Россияне не прекращают обстрелов Покровска. Утром 29 декабря враг нанес удар по северной части города. В результате обстрела пострадал мужчина 1961 г.р.. С переломом и осколочным ранением голени он был доставлен в Добропольскую больницу. Также инспектор эвакуационного отряда "Белый Ангел" сообщил, что на улице в северном районе Покровска обнаружен погибший гражданский мужчина 1977 г.р. Обстрелом поврежден 1 двухэтажный дом.
В 14:10 FPV-дрон попал в автотранспортное предприятие, в результате чего повреждены автозаправочные колонки. Информация о пострадавших не поступала.
Примерно в это же время в результате обстрела произошел пожар в частном секторе западной части города. По прибытию установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 30 м кв. Пострадавших и погибших нет.
Краматорский район
В Шандриголовом Лиманской громады повреждены 6 домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 дома и газопровод.
Бахмутский район
В Северске повреждены 13 домов. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и 2 склада.
Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 137 человек, в том числе 16 детей.
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