Российские войска атаковали Никопольщину почти 20 раз обстреливали Никопольщину в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ

31 декабря российские войска почти два десятка раз атаковали Никопольский район.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Россияне применяли тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, а еще - сбросили боеприпас с БпЛА.

"Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Повреждена инфраструктура, АЗС, частное предприятие. Задето административное здание и две многоэтажки", - рассказал Лысак.

Прошло без погибших и пострадавших.

Также читайте: Россия отменяет единовременные выплаты заключенным, подписавшим контракт c минобороны



