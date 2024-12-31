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Российские войска атаковали Никопольщину почти 20 раз обстреливали Никопольщину в течение дня. ФОТОРЕПОРТАЖ

31 декабря российские войска почти два десятка раз атаковали Никопольский район.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Россияне применяли тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе, а еще - сбросили боеприпас с БпЛА.

"Агрессор бил по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской и Мировской громадах. Повреждена инфраструктура, АЗС, частное предприятие. Задето административное здание и две многоэтажки", - рассказал Лысак.

Прошло без погибших и пострадавших.

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Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 31 грудня
Пошкоджений російським обстрілом будинок

Пошкоджений російським обстрілом будинок
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