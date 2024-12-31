Россия отменяет единовременные выплаты заключенным, подписавшим контракт c минобороны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским Министерством обороны, не смогут рассчитывать на единовременные выплаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Определить, что единовременные денежные выплаты не осуществляются гражданам РФ, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.
Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.
Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны России во время войны. В июле 2024 года размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.
В российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Эти региональные выплаты касаются не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.
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... хоча для чого менти на кацапах, якщо немає злочинності? філософське питання
Тримайтеся....за чорні пакети!
"не по понятіях"
Там, кажуть, є зекі, що по третьому разу йдуть воювати: підписав контракт - пішов (ще за пригожина) - демобілізувався - повернувся - вчинив злочин - сів - підписав контракт - пішов - легко поранили - демобілізувався - вчинив злочин - сів - підписав контракт...
Тоді він хоча б продавався, а тепер буде просто рабом на галерах (майже у прямому сенсі).