Россия отменяет единовременные выплаты заключенным, подписавшим контракт c минобороны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским Министерством обороны, не смогут рассчитывать на единовременные выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Определить, что единовременные денежные выплаты не осуществляются гражданам РФ, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

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Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны России во время войны. В июле 2024 года размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.

В российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Эти региональные выплаты касаются не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.