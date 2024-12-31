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Россия отменяет единовременные выплаты заключенным, подписавшим контракт c минобороны

російські в’язні

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским Министерством обороны, не смогут рассчитывать на единовременные выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Определить, что единовременные денежные выплаты не осуществляются гражданам РФ, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.

Постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

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Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны России во время войны. В июле 2024 года размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.

В российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Эти региональные выплаты касаются не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.
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Топ комментарии
+14
Ахахах. Дєнєжкі нєту. Но ви ваюйтє.
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31.12.2024 19:54
+7
Здоровья всем, особенно тем кто в мешках
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31.12.2024 20:23
+4
Бухло мєдвєдєв в Криму ще сказав, що коштів немає....
Тримайтеся....за чорні пакети!
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31.12.2024 20:26
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Ахахах. Дєнєжкі нєту. Но ви ваюйтє.
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31.12.2024 19:54 Ответить
Здоровья всем, особенно тем кто в мешках
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31.12.2024 20:23 Ответить
Кончилісь зк уже.... остались те кто не пойдет
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31.12.2024 20:13 Ответить
ЗСУ поборола злочинність у росії - касапські менти повинні бути вдячні
... хоча для чого менти на кацапах, якщо немає злочинності? філософське питання
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31.12.2024 20:25 Ответить
Бухло мєдвєдєв в Криму ще сказав, що коштів немає....
Тримайтеся....за чорні пакети!
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31.12.2024 20:26 Ответить
***** скрисятнічал.. Нада атвєтіть за базар па панятіям.
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31.12.2024 20:44 Ответить
Гроші на той світ не забереш...
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31.12.2024 21:04 Ответить
кинули , знову кинули
"не по понятіях"
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01.01.2025 00:33 Ответить
Розводить нашваберних кацапов ***** гірше ніж лохів останніх ..... **********.🤣🤣🤣
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01.01.2025 05:20 Ответить
Нагла обманулі!! (х)
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01.01.2025 07:54 Ответить
"Нєхіло с'економілі!"

Там, кажуть, є зекі, що по третьому разу йдуть воювати: підписав контракт - пішов (ще за пригожина) - демобілізувався - повернувся - вчинив злочин - сів - підписав контракт - пішов - легко поранили - демобілізувався - вчинив злочин - сів - підписав контракт...
Тоді він хоча б продавався, а тепер буде просто рабом на галерах (майже у прямому сенсі).
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01.01.2025 10:39 Ответить
 
 