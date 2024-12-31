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Вражеского "деда мороза" с двумя мешками награбленного ликвидировали сбросом с дрона на Курщине. ВИДЕО

Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона сбросом ликвидировали на Курщине вражеского "деда мороза", который с двумя мешками награбленного из домов соотечественников, направлялся к своим приспешникам.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+7
Чорний лебідь приніс йому чорний мішок....
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31.12.2024 19:10
+3
Хай конає кацапська хробачня.
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31.12.2024 19:29
+3
Здравствуй, дєдушка мороз - борода із вати.
Намподаркі нє доньос, пі***с горбатий!
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31.12.2024 19:31
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Чорний лебідь приніс йому чорний мішок....
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31.12.2024 19:10 Ответить
Хай конає кацапська хробачня.
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31.12.2024 19:29 Ответить
Здравствуй, дєдушка мороз - борода із вати.
Намподаркі нє доньос, пі***с горбатий!
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31.12.2024 19:31 Ответить
Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты,
Ты подарки нам принёс, ******* горбатый?!
("Сектор Газа").
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31.12.2024 19:34 Ответить
Єх, їх би самопалом метиловим закидати. До різдва 7го були б пусті окопи...
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31.12.2024 19:36 Ответить
"Палучі ка дєд мароз барада їз вати, два мішка падаркав спізділ підараз гарбатий"
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31.12.2024 19:38 Ответить
Если у них есть Дед Мороз, то должна быть и Баба Мороз, иначе откуда у него внучка Снегурочка? А если он ее в лесу нашел и удочерил, то она ему не внучка, а дочка! Дурачат ватных. Как сложно у рашистов свинособачих все.
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31.12.2024 21:32 Ответить
У них і з фізіологією не все як у людей. Як зрозуміти іноземцю фразу: "Надень шапку на ***, а то уши замерзнут".
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01.01.2025 10:33 Ответить
Вони і власне населення також мародерять, хто б сумнівався.
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31.12.2024 23:01 Ответить
Там - "дєд"!!! На кацапській нема "дід"!
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31.12.2024 23:50 Ответить
 
 