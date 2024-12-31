Вражеского "деда мороза" с двумя мешками награбленного ликвидировали сбросом с дрона на Курщине. ВИДЕО

Бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона сбросом ликвидировали на Курщине вражеского "деда мороза", который с двумя мешками награбленного из домов соотечественников, направлялся к своим приспешникам.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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