Будут судить экс-командира ТРО "Південь", заставлявшего военных строить ему дом, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Суть дела
По данным ГБР, в 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Чиновник сейчас уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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+11 Лысый коротышка
показать весь комментарий06.01.2025 12:31
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а от про міни від виробника-саботажника, які працюють по-зєлєнскі, нєстабільно, ДБР ще не збудилося? чи какаяразніца?..
Коли вже вибори?