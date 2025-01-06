Будут судить экс-командира ТРО "Південь", заставлявшего военных строить ему дом, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

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Суть дела

По данным ГБР, в 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.





Чиновник сейчас уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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