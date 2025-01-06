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Будут судить экс-командира ТРО "Південь", заставлявшего военных строить ему дом, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

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Суть дела

По данным ГБР, в 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

дім командувача Тро південь
дім командувача Тро південь

Чиновник сейчас уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Автор: 

строительство (1997) злоупотребление (88) ГБР (3000) тероборона (340)


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Топ комментарии
+11
Багато кого судять в Україні. Але мало хто сидить. Я про "иліту", звичайно.
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06.01.2025 12:31
+10
Норматив один-гарно лизати сраку вищестоячим.
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06.01.2025 12:42
+5
Я не розумію як офіцер може бути жирним. Тут вже одне з двох - кнур або вовк... Таке враження що в ЗСУ взагалі відсутні будь які нормативи фізичного стану для офіцерів.
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06.01.2025 12:40
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Багато кого судять в Україні. Але мало хто сидить. Я про "иліту", звичайно.
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06.01.2025 12:31 Ответить
Ну не Батьківщину ж захищати йому було змушувати військових, їй Богу.
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06.01.2025 12:32 Ответить
ну то нормально..
а от про міни від виробника-саботажника, які працюють по-зєлєнскі, нєстабільно, ДБР ще не збудилося? чи какаяразніца?..
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06.01.2025 12:34 Ответить
Я не розумію як офіцер може бути жирним. Тут вже одне з двох - кнур або вовк... Таке враження що в ЗСУ взагалі відсутні будь які нормативи фізичного стану для офіцерів.
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06.01.2025 12:40 Ответить
Норматив один-гарно лизати сраку вищестоячим.
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06.01.2025 12:42 Ответить
Це сплошний мозок.
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06.01.2025 13:07 Ответить
Це балістичний гель - захист проти кулі...
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06.01.2025 13:28 Ответить
Були колись такі приказки з серії "між нами дівчатками". Одна з них стверджує що "гарний півник товстим не буває".
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06.01.2025 14:11 Ответить
Спектр тих,хто наживається на війні надзвичайно широкий.Давно пора ввести відповідні зміни в законодавство,де чітко прописати - отримання користі від російсько-української війни і встановити найжорсткішу відповідальність з дуже вузькими вилками "від і до".Або взагалі без них.Відволікти Верховну Раду від тієї діяльності,яка на фоні війни виглядає ідіотизмом і загрузити дійсно потрібними на часі питаннями.Не получиться - вибірково зробити з Радою те,що зробив наш президент в ролі гасаючого на ровері президента і створити Коло компетентних досвідчених,чесних людей,які вирішили б оці питання корупціі,захисту,і перспективи.Тимчасово.До наведення хоч якогось порядку і якоїсь справедливості.
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06.01.2025 12:46 Ответить
На війнах завжди наживались. Це нормально. А як інакше? Не заробляти? А хто ж буде військо забезпечувати? І за що тоді воювати? За голод? За бідність? В усі часи люди активно працювали, збільшували виробництво, робили винаходи на користь армії. Жертвували, донатили, допомагали. А чим може допомогти голодранець якого вітром хитає і від голоду живіт скручує? Згоден що має бути якась розумна доля прибутку (20%), а не нахабна спекуляція і закупівля у "своїх" по завищеним в рази цінам.
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06.01.2025 14:01 Ответить
Ви про прибуток, це зрозуміло. Він, напевно, про злочини. Бо продати тєплік на ОLХ волонтерський і написати ПЗ і продати продукт МО - заробивши гроші - це різні речі
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06.01.2025 16:00 Ответить
Я про співвідношення купленого та перепроданого до виробленого для ЗСУ.
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06.01.2025 17:03 Ответить
змушував бідолах будувати будинок, замість того щоб відправити на нуль, куди вони так рвались, та за таке його не менше ніж розстріляти потрібно.
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06.01.2025 12:49 Ответить
Може тоді не треба розповідати, що воювати немає кому? ))
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06.01.2025 13:06 Ответить
немає, бо злі камандіри солдатів "змушують" хатинки будувати, буквально силою там тримають, виставиши по периметру вишки з кулеметниками щоб не втекли, не втекли на передову...
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06.01.2025 13:14 Ответить
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06.01.2025 13:29 Ответить
Є більша кара, нехай добудовує свій маєток власноруч і перепише його на свого зама.
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06.01.2025 13:10 Ответить
так та хатинка і так не його, а тещі чи "собаки".
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06.01.2025 13:15 Ответить
Зловили, сфоткали відпустили-звільнили...
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06.01.2025 12:57 Ответить
І не тільки у ТРО "Південь", і не тільки командувачу, а ще багато кому будують військові, які рахуються на бойових.
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06.01.2025 12:57 Ответить
змушував (с)...
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06.01.2025 12:59 Ответить
та що це зп хатинка.....😀, ларек якийсь.... нагородити за скромність
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06.01.2025 13:21 Ответить
Відсторонять тимчасово від посади, можливо пару років умовно дадуть, і звісно ніякоїьконфіскації майна не буде
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06.01.2025 14:33 Ответить
"Маєток" на фото не дуже вийшов, халупа якась.
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06.01.2025 15:06 Ответить
Дивно. Зазвичай призначають на вищу посаду. До своїх.
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07.01.2025 08:10 Ответить
А Гнізділову за те що п'ять років воював, влада хоче дати 12 років тюрми.
Коли вже вибори?
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07.01.2025 20:56 Ответить
Те,що зараз ми бачимо,доводить,що наша держава ніколи не була правовою,тому,що "творці"законів є першими його порушниками,і ніхто і ніколи за це не відповість.
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08.01.2025 00:46 Ответить
Судилки, расскажите кого уже посадили?
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08.01.2025 16:52 Ответить
 
 