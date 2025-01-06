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За $5,5 тыс. вступить в федерацию каратэ: схему уклонения от мобилизации разоблачили в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове разоблачен мужчина, который организовал схему по незаконному выезду за границу для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"За 5500 долларов он предложил мужчине призывного возраста оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ, чтобы в дальнейшем выехать из страны в составе спортивной делегации. Организатор схемы уверял, что имеет надежные связи для влияния на должностных лиц ТЦК и спортивной организации.

Прежде чем браться за дело, он пожелал получить аванс якобы для передачи денег должностным лицам. Правда, на встречу злоумышленник сам не пошел, а отправил посредника - бывшего милиционера", - говорится в сообщении.

Так, посредник был разоблачен во время получения части денег - 4000 долларов.

А вскоре правоохранители объявили о подозрении и самому 46-летнему фигуранту по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Схему ухилення від мобілізації викрито у Харкові
Схему ухилення від мобілізації викрито у Харкові
Схему ухилення від мобілізації викрито у Харкові
Схему ухилення від мобілізації викрито у Харкові

Автор: 

Нацполиция (16490) Харьков (7515) уклонисты (854) Харьковская область (868) Харьковский район (275)


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Тю. А за що його саджати? Норм схема.
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06.01.2025 17:22 Ответить
То каратісти у нас заброньовані? Нехіло. А в міжнародній асоціації асенізаторів бронювання напевно не передбачені.
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06.01.2025 17:28 Ответить
так у нас этих федераций - не початый край работы....
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06.01.2025 18:04 Ответить
терміново заборонити усі федераціі
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06.01.2025 18:35 Ответить
То есть все спортсмены выезжают незаконно?
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06.01.2025 19:32 Ответить
Беруть тільки там, де дають.
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06.01.2025 19:32 Ответить
 
 