За $5,5 тыс. вступить в федерацию каратэ: схему уклонения от мобилизации разоблачили в Харькове. ФОТОрепортаж

В Харькове разоблачен мужчина, который организовал схему по незаконному выезду за границу для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"За 5500 долларов он предложил мужчине призывного возраста оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ, чтобы в дальнейшем выехать из страны в составе спортивной делегации. Организатор схемы уверял, что имеет надежные связи для влияния на должностных лиц ТЦК и спортивной организации.

Прежде чем браться за дело, он пожелал получить аванс якобы для передачи денег должностным лицам. Правда, на встречу злоумышленник сам не пошел, а отправил посредника - бывшего милиционера", - говорится в сообщении.

Так, посредник был разоблачен во время получения части денег - 4000 долларов.

А вскоре правоохранители объявили о подозрении и самому 46-летнему фигуранту по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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