Задержан работник ТЦК, способствовавший уклонению от мобилизации в Винницкой области, - СБУ. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали работника одного из районных ТЦК, который наладил схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Совместно с Национальной полицией и с помощью Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который за значительную сумму денег - 16 тысяч долларов США - обещал призывникам внесение недостоверных данных в электронные базы для получения "отсрочки" от мобилизации.

Как отмечается, злоумышленник находил клиентов через личные связи и помогал им избежать мобилизации на территории, где шли активные боевые действия. Оперативники задержали его "на горячем", когда он получал очередную часть взятки. Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта были найдены мобильные телефоны, содержащие доказательства его незаконной деятельности, а также деньги, добытые преступным путем.

Работнику ТЦК сообщено о подозрении по статье 368 (принятие взятки) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а следственные меры продолжаются для выявления других лиц, причастных к этой преступной схеме. Отмечается, что такое преступление серьезно вредит государственным интересам и военной безопасности Украины в условиях войны.

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