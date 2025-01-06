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Задержан работник ТЦК, способствовавший уклонению от мобилизации в Винницкой области, - СБУ. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали работника одного из районных ТЦК, который наладил схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Затримано працівника ТЦК за схему ухилення від мобілізації у Вінницькій області

Совместно с Национальной полицией и с помощью Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который за значительную сумму денег - 16 тысяч долларов США - обещал призывникам внесение недостоверных данных в электронные базы для получения "отсрочки" от мобилизации.

Как отмечается, злоумышленник находил клиентов через личные связи и помогал им избежать мобилизации на территории, где шли активные боевые действия. Оперативники задержали его "на горячем", когда он получал очередную часть взятки. Во время обысков в квартире и автомобиле фигуранта были найдены мобильные телефоны, содержащие доказательства его незаконной деятельности, а также деньги, добытые преступным путем.

Работнику ТЦК сообщено о подозрении по статье 368 (принятие взятки) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а следственные меры продолжаются для выявления других лиц, причастных к этой преступной схеме. Отмечается, что такое преступление серьезно вредит государственным интересам и военной безопасности Украины в условиях войны.

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война (1380) СБУ (19924) уклонисты (854) ТЦК (537)


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Не поділився з начальством? Ай-я-яй...
Оштрафують мабуть та позбавлять преміальних.
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06.01.2025 14:48 Ответить
Індивідуальнии підприємець?
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06.01.2025 14:49 Ответить
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06.01.2025 15:05 Ответить
Яке гарне в нас ТЦК! Спочатку ловлять усіх підряд, а потім фільтрують хто має гроші , того додому, а хто не має, того на фронт!.
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06.01.2025 15:13 Ответить
В окопи під...ра, в підрозділ до тих, кого ця гнида бусіфикатила! 🤬
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06.01.2025 15:51 Ответить
Давайте акценты расставлять правильно! Он, не сприяв ухиленню! Он использовал служебное положения для личного обогащения!
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06.01.2025 16:22 Ответить
Беруть тільки там, де дають.
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06.01.2025 19:24 Ответить
 
 