Планировали массовый теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила агентурную группу РФ. ВИДЕО+ФОТО

Российские спецслужбы планировали устроить теракт на Киевщине. Контрразведка СБУ задержала четырех участников агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца, должен был доставить на режимный объект самодельное взрывное устройство в тактическом рюкзаке. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

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В то же время сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что должен погибнуть. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания.

"Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт. В результате несовершеннолетний террорист и 3-х других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержаны. Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста", - говорится в сообщении.

Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ.

Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму. Еще один участник сети - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

Сам "начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб РФ сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

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Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Агентам РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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