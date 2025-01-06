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Планировали массовый теракт среди военных на Киевщине: СБУ разоблачила агентурную группу РФ. ВИДЕО+ФОТО

Российские спецслужбы планировали устроить теракт на Киевщине. Контрразведка СБУ задержала четырех участников агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца, должен был доставить на режимный объект самодельное взрывное устройство в тактическом рюкзаке. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Готовили теракты по всей Украине: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе. ФОТОрепортаж

В то же время сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что должен погибнуть. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания.

"Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт. В результате несовершеннолетний террорист и 3-х других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержаны. Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста", - говорится в сообщении.

Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ.

Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму. Еще один участник сети - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

Сам "начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб РФ сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

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Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Агентам РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: Подорвали взрывчатку возле ТЦК в Бердичеве: СБУ задержала двух российских агентов. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ запобігла масовому теракту серед військових на Київщині
СБУ запобігла масовому теракту серед військових на Київщині
СБУ запобігла масовому теракту серед військових на Київщині

Автор: 

Киевская область (4149) контрразведка (496) СБУ (19924) теракт (2307)


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Топ комментарии
+13
Своі - доморощені - рашка ж нам іх не закинула
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06.01.2025 11:25
+9
А у владі до цих пір граются чи потрібно мобілізовувати молодших 25 років, в той час як ворог всі сили кинув на вербуваня виродків ,в країні війна з смертельним ворогом, а хтось граєтся в рейтинги і пора вже закрити анонімні телеграм канали які ворог застововує.
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06.01.2025 11:42
+9
Воювати ще маленькі, а теракти влаштовувати саме той вік.
Дати дітям паска по дупі і батьків до поліції викликати, оштрафувати за неналежне виконання батьківських обов'язків.
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06.01.2025 11:56
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Своі - доморощені - рашка ж нам іх не закинула
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06.01.2025 11:25 Ответить
А маємо те що їм рашка і пона -закидала в макітри з "нашими-їхніми" ригоналами,соціалістами і комуністами,а не як ти маніпулятивно на місцеве повітря натякаєш.
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06.01.2025 14:07 Ответить
И как бы он проник на режимный объект?Все кто в форме "українського зразка" шарятся на режимном объекте как у себя дома?Такое ощущение,что только ТЦК охраняется как Форт-Нокс.
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06.01.2025 11:33 Ответить
Тю. Сходи в те ТЦК, пропустять цілком спокійно. Чи страшно?
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06.01.2025 12:13 Ответить
"Заходи,не бойся-выходи,не плачь"? Не страшно,всегда брезговал вступать в говно(и в партию).
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06.01.2025 17:25 Ответить
І в ЗСУ.
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06.01.2025 17:31 Ответить
Хочеш сказати що військовий?
Ой, точно, ти старенький, у тебе вісім неповнолітніх дітей, плоскостопість, сколіоз і взагалі лапки.
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06.01.2025 18:08 Ответить
Це ж ,,діти", б.....! З ,,ми же мамами"!
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06.01.2025 11:33 Ответить
А у владі до цих пір граются чи потрібно мобілізовувати молодших 25 років, в той час як ворог всі сили кинув на вербуваня виродків ,в країні війна з смертельним ворогом, а хтось граєтся в рейтинги і пора вже закрити анонімні телеграм канали які ворог застововує.
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06.01.2025 11:42 Ответить
Хромосоми берегти надо!!! У яйцекклітках...
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06.01.2025 11:48 Ответить
Десь в СБУ зальот...
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06.01.2025 11:51 Ответить
Вважаю, що батькам таких "молодиків та дєвушек" треба набивати на лобєшніку якщо не тавро, то жирне тату - БАТЬКИ ЗРАДНИКА.
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06.01.2025 11:52 Ответить
Чому під час арешту цим гнидам випадково не відстрілюють бошки?
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06.01.2025 11:53 Ответить
Чому, СБУ ніяк не знайде лейтенанта Баканова, якщо вже всі знають, що воно зрадник як і його сусід по будинку?
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06.01.2025 12:24 Ответить
Про баканова запитайте у найвеличнішого лідора.
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06.01.2025 12:31 Ответить
дебіли не підсудні, а на чліні дЄрьмака- святі...
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06.01.2025 12:36 Ответить
Воювати ще маленькі, а теракти влаштовувати саме той вік.
Дати дітям паска по дупі і батьків до поліції викликати, оштрафувати за неналежне виконання батьківських обов'язків.
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06.01.2025 11:56 Ответить
Ці покидьки як віддзеркалення або зріз покоління до 25 , які шараться по телеграм помийкам . Де пропагується культ " користолюбвства , зневаги " вкупі з якимись технологіями " соціальної інженерії " або як тут , закласти вибухівку .
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06.01.2025 12:20 Ответить
Неясно, де саме на Київщині
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06.01.2025 12:42 Ответить
як можна, після усьОго, бути такими кончєними тварями?.. не перестаю дивуватися какаразнічному лохторату-приколісту..
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06.01.2025 12:49 Ответить
Малолітні дебіли. От аби теракт у відділенні ТЦК зробили- їх би тут назвали Героями і вимагали негайно відпустити дітей і подякувати батькам за правильне виховання.
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06.01.2025 13:24 Ответить
 
 