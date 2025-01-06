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Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 января около 17:25 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по селу Золочев Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

На территории населенного пункта зафиксировано попадание трех КАБов.

"Повреждены по меньшей мере 30 частных домовладений, два многоквартирных дома, хозяйственные помещения, автомобиль, линии электросети. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

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Обстріл Золочева 6 січня
Наслідки російського авіаудару по Золочеву

Росіяни вдарили по Золочеву КАБами

Автор: 

война (1380) обстрел (27327) Харьковская область (868) Богодуховский район (52) Золочев (22) война в Украине (4082)


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в харьковских новостях передавали, что золочев утюжили "торнадо". тут пишут что каб. конецно от такой нестыков никому не легче. орки, что с "торнадо", что с "каб"- все равно орки.
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06.01.2025 21:46 Ответить
Торнадо були вранці.
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08.01.2025 00:18 Ответить
 
 