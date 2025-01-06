Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
6 января около 17:25 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по селу Золочев Богодуховского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
На территории населенного пункта зафиксировано попадание трех КАБов.
"Повреждены по меньшей мере 30 частных домовладений, два многоквартирных дома, хозяйственные помещения, автомобиль, линии электросети. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
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742amid
показать весь комментарий06.01.2025 21:46 Ответить Мне нравится 0
Полтава и Харьков
показать весь комментарий08.01.2025 00:18 Ответить Мне нравится 0
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