Россияне ударили КАБами по Золочеву на Харьковщине, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

6 января около 17:25 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по селу Золочев Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

На территории населенного пункта зафиксировано попадание трех КАБов.

"Повреждены по меньшей мере 30 частных домовладений, два многоквартирных дома, хозяйственные помещения, автомобиль, линии электросети. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг ежедневно отправляет до сотни пехотинцев на штурмы позиций ВСУ в Харьковской области



