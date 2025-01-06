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Новости Война
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Враг ежедневно отправляет до сотни пехотинцев на штурмы позиций ВСУ в Харьковской области

Ворог щодня відправляє до сотні піхотинців на штурми позицій ЗСУ на Харківщині

На Харьковщине российские оккупанты ежедневно осуществляют наступления на позиции ВСУ, используя до сотни пехотинцев в каждой волне.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов, информирует Цензор.НЕТ.

"В зоне ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковщине не сдано ни одного метра украинской земли. Мы стойко держим оборону. Наши штурмовые механизированные батальоны, противотанковые, танковые батальоны все выполняют свою работу в соответствии с приказом командира", - отметил Волохов.

Российские войска значительно сократили использование бронетехники из-за неблагоприятных погодных условий и эффективной работы украинских FPV-дронов. "Они пытаются, но там, где мы работаем со своими FPV-дронами, это объективно очень трудно делать. Потому что все, что едет, оно сгорает: мы его уничтожаем достаточно эффективно", - добавил командир.

Основное внимание оккупанты теперь сосредотачивают на атаках пехотой. Хотя российские силы не теряют ежедневно 100 человек, они систематически бросают на штурмы именно такое количество пехотинцев.

По его словам, цель таких действий - истощить нашу оборону и уменьшить запас боеприпасов.

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Автор: 

штурм (525) ВСУ (6614) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424) Харьковская область (868)


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