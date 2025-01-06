ВСУ получат новейший беспилотный комплекс D-21 для логистических и боевых задач. ФОТО

Украинское Министерство обороны согласовало использование новейшего беспилотного логистического комплекса D-21 в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Этот роботизированный комплекс, разработанный отечественными инженерами, предназначен для выполнения различных логистических задач на поле боя. В частности, он может перевозить продукты, боеприпасы, военное снаряжение и даже эвакуировать раненых.

D-21 работает в двух режимах: ручном и автоматическом. В автоматическом режиме он движется по заданному маршруту, что позволяет снижать потери времени и человеческих ресурсов. Комплекс оснащен устойчивым к радиоэлектронным помехам каналом управления, что позволяет пилоту контролировать его из безопасного места.

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Уникальностью D-21 является его возможность установки дистанционного боевого модуля с пулеметом, что дает ему функцию огневой поддержки. Это позволяет применять робот как в мирных логистических операциях, так и в боевых условиях. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, боевая часть робота успешно прошла испытания и получила положительные отзывы от военных.

Разработчики планируют интегрировать в D-21 натовское вооружение и усилить устойчивость к вражеским радиоэлектронным помехам. Они также работают над масштабированием производства, чтобы удовлетворить потребности фронта.

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